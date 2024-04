FINANTE Marți, 02 Aprilie 2024, 12:28

În timp ce vinul nu are o acciză în România, deși este alcool, berea a avut parte de o majorare inclusiv în acest an: de 10%. “Ne plac taxele? Nu, dar le plătim. Acceptăm responsabilitatea. Suntem producători de bere și plătim toate taxele de care e nevoie”, a declarat Michal Mrowiec, președintele Asociației Berarii României, într-o conferință de presă.

Bere la draft Foto: Thiago Santos / Alamy / Profimedia Images

Potrivit acestuia, nivelul de taxare este important, bineînțeles, dar mult mai importantă este predictibilitatea.

„Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să fim surprinși de schimbarea legislației pentru că nu ne putem adapta, nu ne putem ajusta”, apreciază el.

Julia Leferman, directorul general al aceleiași organizații afirmă că anul trecut piața berii a avut o contracție pentru al doilea an consecutiv: cu 5%, refletat într-un volum de 15 milioane de hectolitri.

„Ca sector am fost expuși unei creșteri repetate a acestei taxe pe care am avut-o în mod obișnuit la începutul fiecărui an fiscal. Acesta a fost mecanismul predictibil pe care industria l-a susținut cu Guvernul și pe care l-am avut funcțional în ultimii 5 ani, însă în ultimii 2 ani am avut o diferență de abordare la nivel guvernamental. Industria s-a confruntat cu o majorare a accizei care s-a întâmplat la jumătatea anului fiscal”, amintește ea, precizând a creat o presiune suplimentară asupra activității de producție.

De asemenea, conform declarațiilor sale, vorbim de o creștere de 6% a accizei față de august 2022, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023.

„Diferența dintre 2022 și 2023 a fost de 11% (majorare). Anul acesta, de la 1 ianuarie 2024, a intrat în vigoare o nouă majorare de 10%. Astăzi avem un nivel al accizei la bere cu 18% mai mare decât cel din Germania. Asta în condițiile în care puterea de cumpărare a românilor este de 3 ori mai mică”, a mai arătat reprezentanta Asociației Berarilor României.

*Anul trecut, Asociația spunea că în România acciza era cu aproape 8% mai mare decât în Germania (0,85 lei/hl/°Plato vs. 0,79 lei/hl/°Plato).

Ea consideră că nivelul de fiscalizare al sectorului a ajuns la un prag maximal.

„Din acest an a fost oprit acel mecanism de indexare anuală care de-a lungul timpului a reprezentat un elementet de predictibilitate pentru industrie. Am inițiat un dialog cu Ministerul Finanțelor pentru a avea o discuție de completare a cadrului legislativ care să asigure un nivel de predictibilitate privind cuantumul accizei și în anii următori”, afirmă ea.