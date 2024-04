FINANTE Sâmbătă, 13 Aprilie 2024, 17:19

ANAF vinde mai multe mașini în perioada următoare: aprilie – mai 2024. Dacă sunt scumpe sau ieftine, asta trebuie să decidă fiecare. Evident, nu discutăm despre autovehicule noi, ci la mâna a doua pe care Fiscul le-a confiscat de la diverse firme și persoane fizice. În țară, la Constanța, se vând chiar și acțiuni la unele firme, precum și locomotive aparținând CFR Marfă. La Sulina se va licita pentru diverse ambarcațiuni.

Masini

*Mai jos aveți informațiile care se găsesc pe site-ul ANAF. Precizăm că unele administrații fiscale nu oferă multe detalii despre ceea ce vor să vândă. Cei interesați pot căuta mai multe detalii aici.

București - 29 mai

Autoturism Dacia Logan, albastru metalizat, caroserie berlină, 4 uși din 2019 cu un rulaj de 93.007 KM, pe benzină și o capacitate cilindrică 999 cmc se vinde cu 17.843 lei.

Tot în Capitală Fiscul are un Ford Focu, gri metalizat, caroserie berlină, din 2008, cu rulaj de 319.339 KM, diesel, și o capacitate cilindrică de 1753 CMC. Aripa dreapta spate este avariată, pragul dreapta avariată, aripă stânga față avariată. Preț: 7.195 lei

Mediaș - 25 aprilie: Volkswagen Passat, culoare: alb, Caroserie Break, din 2002, diesel, Capacitate cilindrică 1900 cmc, cutie manuală, 375.660 km. Mânerul ușă stânga față dislocat, zgârieturi. Preț: 2.950 lei

Cluj – 18 aprilie: Volkswagen Touran, cu 1896 cmc (serie șasiu: WVGZZZ1TZ4W042430): 6.150 lei

Zalău – 22 aprilie: Citroen C5, gri, din 2008, diesel (putre de 80 KW), capacitate cilindrică de 1560 cmc. Preț: 8.900 lei.

Galați

13 mai – Volkswagen Golf 1j, din 2000, diesel, și cu o capacitate cilindrică de 1896 cmc. Preț 3.552 lei.

Pe 14 mai se vinde și un autoturism Volkswagen Touran, gri, din 2004, cu 380.000 km, diesel, și cu o capacitate cilindrică de 1968 cmc. Prețul cerut pornește de la 8.627 lei.

Mangalia - 24 aprilie:

Autoturism Opel Signum Vectra din 2003 cu 2.732 lei.

Hyundai Tucson, gri, din 2008 pe bezină (1976 cmc): 9.438 lei

La Sulina se vând mai multe bărci cu motor pe 18 aprilie (vezi întreaga listă de prețuri și produse).

Argeș – 24 aprilie: Ford Focus, break, din 2000. Prețul de pornire a licitației este de 2.543 lei.

Slobozia

8 mai: SUV marca Nissan Terrano din 2001, cun un rulaj de 154.230 km, diesel, și co capacitate cilindrică de 2.664 cmc: 5.831 lei

9 mai: Audi Q7, break, din 2007, 3.597 cmc, automată, cu un rulaj de 266.630 km are un preț de pornire de 14.295 lei.

Arad - 29 aprilie: Peugeot 104 din 2013, pe bezină, are un preț de pornire de 9.163 lei.

La Constanța, ANAF vinde acțiuni la unele firme pe 23 aprilie

La Constanța, pe 23 aprilie, ANAF vinde 20 de acțiuni la Best Noisy Cars SRL (J13/4004/2017), CUI 38646468. Suma de la care pornește licitația este de 102.200 lei. Dacă ne uităm pe ultimii 6 ani, firma a fost profitabilă, în 2023 înregistrând 32.598 lei. După obiectul de activitate, ar fi vorba despre un service auto. Aceasta figura cu 0 angajați în 2023, după ce în alți ani a avut unul.

Tot la Constanța, în aceeași zi, se vând 10 acțiuni la Cherhana Pontica SRL (J13/2493/2015, CUI 35251811), firmă care are sediul social în Mamaia. Licitația va porni de la 100 de lei.

Această firmă a raportat an de an cifre de afaceri de zero lei în perioada 2015 – 2019. În 2020 în schimb a avut 3.600 lei și un profit net de 2.892 lei, în 2021 de 800 lei, cu un profit de 167 lei, iar în 2022 de 1.300 lei, cu un profit de 61 lei. Codul CAEN este de activități de consultanță pentru afaceri și management.

1 acțiune la Niva Auto Textil SRL (J13/626/2013, CUI 31369254) se vinde cu cel puțin 1.310 lei. E vorba despre o singură acțiune, nu mai multe, iar acesta reprezintă pasul de pornire a licitației. În ultimii 5 ani, compania a avut pierderi, cu excepția 2021, când a realizat 9.435 lei.

Aceasta are codul CAEN 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule.

Se vând acțiuni și la Dumi Star Imperial, dar în document nu apare și numărul, ci doar pasuld e pornire a licitației: 660 lei. Firma are CUI 31661398. În ultimii ani a avut cifra de afaceri ZERO și se ocupa cu recuperarea materialelor reciclabile sortate.

În data de 25 aprilie, tot la Constanța, se vând 31 de locomotive de la CFR Marfă (Lista de prețuri și pozele pot fi văzute în documentul atașat).

Ce trebuie să știe cei interesați de mașinile ANAF

Pentru a participa la licitație, cei interesați trebuie să depună cu cel puțin o zi înaintea licitației:

Oferta de cumpărare

Dovada plății sau a garanției sub forma scrisorii de garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației

Copia actului de identitate

Declarație pe propria răspundere prin care se certifică faptul că persoana nu este interpusă cu debitorul

Cei care vor mai multe detalii, chiar să vadă mașinile, vor trebui să apeleze numărul de telefon din documentația ANAF aferentă fiecărui anunț.

Sursă foto: Dreamstime.com