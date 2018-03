OTP "analizeaza aspectele juridice" ale refuzului BNR de a permite preluarea Bancii Romanesti si aminteste ca ar putea contesta hotararea bancherilor centrali

OTP Bank confirma printr-un comunicat ca a primit in 14 martie notificarea BNR prin care aviza negativ achizitia pachetului de actiuni detinute de Banca Nationala a Greciei la Banca Romaneasca, in valoare de 99.28% si a portofoliului suplimentar din Romania apartinand altor subsidiare ale NBG. "Managementul OTP Bank analizeaza aspectele juridice ale scrisorii remise de catre autoritatea de supraveghere, termenul limita de contestare a deciziei fiind 29 martie 2018", se arata intr-un comunicat remis luni Bursei de Valori."Indiferent de rezultatul final, managementul OTP Bank este in continuare dedicat obiectivului de a-si intari prezenta pe piata din Romania, prin crestere organica sau prin noi achizitii. In acelasi timp, OTP Bank va continua directia strategica de achizitii dedicata Europei Centrale si de Est. Complementar capitalului alocat pentru cresterea organica, managementul intentioneaza sa aloce o parte semnificativa a capitalului extra generat catre viitoare achizitii cu potential de valoare adaugata", se mai arata in comunicat.Desi teoretic contestatia poate fi depusa, este greu de crezut ca OTP va infrunta Banca Nationala pe un teren pe care sansele de castig sunt minime.