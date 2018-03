SUA si China trag primele salve in razboiul comercial. Primele victime: pietele financiare

Spectrul unui razboi comercial intre SUA si China a declansat un recul de peste 3% al pietelor mondiale. Wall-Street a pierdut joi aproape 3% , in vreme ce Shanghai si, scadeau cu mai mult de 3%, vineri in deschidere, scrie AFP. "China nu se teme de un razboi comercial", a avertizat ministrul chinez al Comertului. "In cazul in care un razboi comercial ar fi lansat de catre Statele Unite, China ar lupta pana la capat si prin orice mijloace ar fi necesare pentru a-si apara interesele sale legitime", au declarat joi seara oficiali ai Ambasadei Chinei din Washington.Presedintele american a adresat joi un avertisment Chinei, cu privire la "practicile neloiale" ale gigantului asiatic si a semnat "un memorandum care vizeaza agresiunea economica a Chinei", Trump vorbind despre masuri punitive luate impotriva importurilor din China, in valoare de pana la "60 de miliarde de dolari", pentru a termina ceea ce el pretinde a fi furtul proprietatii intelectuale americane de catre chinezi. Anterior, consilierii sai estimau un nivel de "aproximativ 50 de miliarde de euro".Citeste si :Administratia americana are 15 zile pentru a publica o lista de produse care vor fi sanctionate, insa nu e foarte clara natura exacta a sumelor mentionate: este vorba despre valoarea marfurilor importate care urmeaza sa fie impozitate sau despre suma taxelor colectate in urma impunerii importurilor.Cert este ca imediat, China a anuntat ca are o lista cu 128 de produse carora le va aplica tarife de 15% sau 25% in cazul unui esec al negocierilor cu Washingtonul.Aceste masuri de retorsiune din partea Chinei par moderate, cele 128 de produse care ar urma sa fie taxate cumuleaza importuri de 3 miliarde de dolari (adica abia 2% din totalul exporturilor din SUA catre China, potrivit autoritatii vamale chineze).Printre produsele care ar fi impozitate cu 15% se afla fructele proaspete, vinul, etanolul, dar si anumite repere de otel. Carnea de porc si aluminiul reciclat vor fi taxate cu 25%.Lista nu include boabele de soia, pe care americanii le exporta masiv in China (14 miliarde de dolari in 2017). Daca acest produs ar fi vizat, consecintele ar putea fi grave pentru fermierii americani, in special pentru cei din statele care l-au sprijinit pe Trump in alegerile prezidentiale din 2016.Mai mult, aceste masuri sunt anuntate la scurt timp dupa ce presedintele SUA a anuntat ca va taxa importurile americane de aluminiu si otel, masura care urmeaza sa intre in vigoare chiar azi.China, desi cel mai mare producator mondial, furnizeaza doar 2% din otelul importat in Statele Unite si mai putin de 10% din aluminiu.Ministrul de Comert al SUA, Wilbur Ross, a declarat ca noile sanctiuni anuntate impotriva Beijingului ar reprezenta de fapt un "preludiu al unei serii de negocieri".Reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer, a subliniat ca masurile vizeaza in special protejarea sectorului high-tech, considerat "cea mai importanta parte" a economiei americane.Washingtonul este ingrijorat in special de sistemul de joint-venture impus de Beijing companiilor americane: in schimbul accesului pe piata chineza, aceste firme sunt fortate sa "imparta" o parte din know-how-ul lor tehnologic cu partenerii locali.Statele Unite si China sunt parteneri comerciali foarte adanc interconectati, importurile Washingtonul din China depasind exporturile cu circa 375 miliarde de dolari in 2017.Donald Trump a declarat joi ca a solicitat la varful administratiei din China "sa reduca imediat acest deficit cu 100 de miliarde de dolari", adaugand ca tara asiatica este o tara "prietena".Ambele tari au declarat ca sunt pregatite sa lanseze proceduri in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a-si rezolva diferentele