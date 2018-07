Sinceritate de bancher. Treichl, CEO Erste Group: Ar fi trebuit să fiu demis de mai multe ori/Nu sunt bancher, ma consider mai degraba un antreprenor în sectorul bancar!

O altă mare greșeală a fost că nu a reușit să ”simtă” repercusiunile globale ale exceselor de pe piața creditelor ipotecare subprime din SUA de acum un deceniu. "Nu le-am văzut la timp!", spune el.







Ca urmare, Erste a înregistrat pierderi ale activelor de 700 milioane euro în 2011 (net) pe care a dublat-o apoi în 2014), iar portofoliul de credite s-a deteriorat consistent. Economiile din Europa Centrală și de Est au fost cele mai afectate de recesiunea care a urmat.

Dl Treichl provine dintr-o dinastie bancara - in anii '70 tatal sau a condus banca austriacă Creditanstalt, dar lui nu-i place să se considere un bancher, ci un ”antreprenor care se ocupă de sectorul bancar".







Stilul de conducere al tatălui său a aparținut unei ere foarte diferite, crede Treichl. "Mi-a plăcut mult de tata, dar l-am găsit întotdeauna incredibil de pompos."





Imaginea lui Erste a avut de suferit în criză, clar. A vândut credite în franci elvețieni în Ungaria, Croația sau Austria. ”Clienții au beneficiat atunci de dobânzi reduse, dar au fost afectați apoi de cursul valutar...Toată lumea știa că e o decizie proastă. . . Privind retrospectiv, sigur, că a fost o decizie care nu ar fi trebuit luată", spune dl Treichl. Dar a existat o cerere pentru asemenea produse, clienții au beneficiat de ele, iar acolo unde Erste nu a oferit împrumuturi în franci - de exemplu în România - a pierdut din cota de piață”, spune bancherul.



În Ungaria, Erste a încheiat o înțelegere cu premierul Viktor Orban. "Ne-a folosit cu îndemânare poziția slabă și asta ne-a costat foarte mulți bani". Provizioanele și costurile suplimentare asociate dificultăților din Ungaria începând cu 2011 au depășit 500 de milioane de euro.



Erste a reușit să evite unele capcane. Spre deosebire de rivalul său austriac Raiffeisen, banca nu a intrat pe piața rusă, evitând turbulențele politice și economice din regiune.











