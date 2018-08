Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Solicitanţii de credit sunt priviţi de bănci ca potențiali infractori

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), Ştefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Târgu Mureş, în cadrul unei întâlniri cu beneficiari ai programelor de finanţare ale ministerului, că are plângeri de la solicitanţii de credite cum că ar fi priviţi în România ca potenţiali infractori, iar din acest motiv băncile trebuie să-şi schimbe mentalitatea, conform Agerpres."Am constatat o chestiune care mie îmi produce o stare de frustrare şi câteodată de revoltă. Am ajuns, în România, să devenim mult prea complicaţi şi am ajuns în România să legiferăm şi să reglementăm pentru cazuri izolate. Cazul izolat nu este de competenţa noastră. Noi trebuie să ne gândim la cei peste 90% dintre contribuabili din România care sunt plătitori ai taxelor de bună credinţă. Pe aceştia, de cele mai multe ori, i-am uitat. I-am întrebat pe cei din bănci: pentru ce venim şi cerem atât de multe lucruri şi privim beneficiarul greşit, din punctul meu de vedere, ca un potenţial infractor? Este total greşit în această ţară. Noi trebuie să ne gândim că lumea este de bună credinţă", a declarat Ştefan-Radu Oprea.Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a spus că este revoltat de faptul că doar doi din zece antreprenori mici şi mijlocii accesează credite bancare pentru dezvoltarea afacerilor lor, din cauza procedurilor greoaie ale băncilor şi de garanţiile pe care acestea le cer.El a afirmat că singura bancă din România care a înţeles să sprijine micii investitori este Banca Transilvania care, de altfel, a şi ajuns pe primul loc în România.