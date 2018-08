Analiză. Dați salarii mari bugetarilor, dar cereți-le și performanță! Și reamintiți-le unora că jobul lor e să ajute, pe cât posibil....

Era clar că nu avea chef de mine. Vândusem un Matiz într-o vineri seara și luni, m-am prezentat conștiincios la Administrația Financiară de sector pentru a-mi scoate mașina din evidență. Avem la mine buletinul, contractul de vânzare în original, alături de câteva copii, plus cartea de identitate a cumpărătorului, că nu se știe niciodată...”Cum adică ați vândut?”, mă întreabă Funcționarul. Bine, zic, până vineri eram proprietarul cu taxele la zi al unui Matiz. Mi-am exercitat dreptul de a dispune de unul dintre atributele proprietății și am decis să-l vând. Iată actul de vânzare!”, îngaim fără să știu că mă aruncam singur în prăpastia birocrației. ”Trebuie anulat contractul și refăcut cu data de azi”, îmi aruncă din spatele geamului de sticlă Funcționarul. Începea să mi se rupă firul. Speram să mi se spună de ce am greșit și cum pot îndrepta, eventual, greșeala. Nimic, însă!





Femeia din spatele ghișeului știa ce știu și eu. În primul rând, că nu te pui cu Statul. Că ea e acolo Legea, fie că îți place, fie că nu. Ce n-am apucat să-i spun Femeii:





În administrația locală, de la ultimele alegeri (2016, adică) au intrat aproape 20.000 de salariați. E normal, salariile sunt mari, iar lipsa bunăvoinței nu este un criteriu de respingere. Trăiască socialiștii!

În ianuarie 2017, erau 1,19 milioane de angajați în sectorul public. În iulie, aveam cu peste 10.600 mai mulți, arată datele obținute de la Ministerul Finanțelor Publice.







E drept, în 1989, Statul funcționa cu 800.000 de bugetari, care deserveau o populație mai numeroasă cu aproape 4 milioane de români. Creșterile salariale din ultima perioadă au funcționat că un magnet, atrăgând spre sectorul public un număr ridicat de salariați. În fond, la Stat salariul e sigur, vine la timp și ești "zburat" mai greu decât în mediul privat. Partea proastă e că aceste creșteri nu sunt însoțite de creșteri de performanță (sau măcar de îndeplinirea unor asemenea indicatori) și că anvelopa salarială dă frisoane deficitului bugetar.







Acum, avem cele mai mari salarii publice din Europa Centrala si de Est, ca raport al salariului din administrație față de salariul mediu din economie. In Educatie suntem pe media europeana din acest punct de vedere .