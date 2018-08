Financial review. Prima pagină a ziarelor străine: Demisia surpriză a ministru francez Hulot, ambiția germanilor de a construi 1,5 milioane de locuințe, Danemarca vrea ”dezmembrarea” ghettourilor de imigranți musulmani, băncile germane clasice se simt amenințate de cele digitale

Demisia surpriză a fostului ministru francez al tranziției ecologice, Nicolas Hulot, este preocuparea principală a presei din Hexagon, tema ocupând între 3-5 pagini ale principalele ziare de miercuri. Germanii scriu despre lipsa locuințelor care duce la creșterea chiriilor și prețurilor și despre planurile ambițioase ale coaliției CDU-CSU de a construi 1,5 milioane de locuințe. Danezii sunt preocupați de ghettourile ocupate de musulmani, unde ”Sharia e mai puternică decât Constituția Regatului și unde valorile daneze sunt respinse”, după cum spune premierul, acesta anunțând un plan de ”dezmembrare” a acestora. Lectură plăcută!







LES ECHOS: Hulot îi vulnerabilizează pe Macron prin demisia sa. Fostul ministru denunță “prezenţa lobbyiștilor în cercurile puterii”









​"Am decis să părăsesc guvernul. Cred că este decizia cea mai grea din viaţa mea dar nu mai pot continua să mă mint, nu mai vreau să dau impresia că prezenţa mea în guvern înseamnă că suntem şi la înălţimea mizelor ecologice" a declarat Nicolas Hulot într-un interviu acordat France Inter. O decizie- surpriză a ministrului Tranziţiei ecologice, acesta declarând că nu şi-a informat în prealabil superiorii, adică nici pe premierul Edouard Philippe, nici pe preşedintele Emmanuel Macron. "Stiu că nu este foarte protocolar ceea ce fac dar mi-a fost teamă să nu încerce încă o dată să mă convingă să nu demisionez" a precizat Hulot.

Picătura care a umplut paharul lui Nicolas Hulot, gestul care l-a făcut să plece din guvern, a fost o reuniune, luni seara, la palatul Elysée, consacrată vânătorilor. Prezenţa la această întrunire în jurul lui Macron a unui mare lobbyist pro-vânătoare a declanşat decizia lui Hulot. Dealtfel în momentul în care şi-a anunţat demisia, ministrul a denunţat “prezenţa lobbyiurilor în cercurile puterii”, scrie și RFI. LesEchos consacră 3 pagini acestui subiect.



Facebook trece printr-o perioadă dificilă; luni, Rachel Whetstone, directorul adjunct responsabil cu comunicarea și-a anunțat plecarea, ea urmând să se alăture Netflix, unde va avea grijă tot de relațiile publice ale serviciului de streaming. Pentru firma lui Mark Zuckerberg, aceasta este cea de-a patra plecare a unui director executiv în mai puțin de trei luni.





LE FIGARO: Demisia lui Hulot, taxarea produselor sărate, reportaj din ghetourile mulsulmane din Danemarca

Aproape 6 pagini dedică Le Figaro demisiei surpriză a ministrului Hulot. Ce a făcut în cele 24 de ore de dinaintea anunțării demisiei, ce ar fi putut declanșa o asemenea decizie, ce spun liderii politici francezi despre gestul său șamd.







Danemarca pregătește un nou arsenal legal pentru ghetourile musulmane

MJOLNERPARKEN, câteva clădiri așezate în formă de pătrat în Norrebro, Nord-Vestul Copenhagăi. Această zonă, locuită de circa 1.800 de persoane (din care 82,1% de origine străin), este unul dintre ghetourile cele mai de temut din Danemarca. Subminată de probleme sociale, șomaj și nesiguranță, zona este și terenul de luptă a două bande rivale pentru a controla piața drogurilor. Scandalurile dintre cele două grupări au făcut până acum 3 morți și 25 răniți. Pentru guvernul danez, această situație este de netolerat. Așa încât s-a luat decizia de a dispersa această enclavă a migranților, unde ”legea șariei are mai multă forță decât Constituția Regatului, unde valorile daneze sunt respinse și unde sunt prea mulți oameni care nici măcar nu vorbesc daneză, printre ei fiind și criminali ", spune ministrul Imigrării Inger Stojberg. Nu mai puțin de 8 miniștri, în frunte cu primul-ministru, Lars Loekke Rasmussen, au prezentat un plan: "Danemarca fără societăți paralele și fără ghetouri în 2030”. "De data aceasta, trebuie ca planul nostru să reușească . Decenii de relaxare în politica privind imigrația au dus la o situație de neacceptat”, spune premierul, reamintind că în 1980, Danemarca avea 5,1 milioane de locuitori. Astăzi suntem aproape 5,8 milioane în timp ce numărul de non-occidentali a crescut de 10 ori, ajungând la 500.000. Adică 8.5% din populația țării.

Premierul a prezentat un set de 22 de măsuri prin care vrea ca în următorii 12 ani să ”dezmembreze”cele 30 de ghetouri desemnate de către autorități. Planul va costa 10 miliarde de coroane (1,35 miliarde EUR). O altă inițiativă destinată a pune capăt criminalității este propunerea ministrului justiției, Soren Pape Poulsen, de a dubla pedepsele în cazul vânzarii de droguri, violență, spargeri și vandalism. Inițiativa sa nu a fost însă foarte bine primită, șocându-i și pe politicienii de dreapta.







HANDELSBLATT: ​Diagnosticul e clar: "Lipsa locuințelor accesibile este una dintre cele mai urgente probleme ale cetățenilor”

​Diagnosticul este clar: "Lipsa locuințelor accesibile este una dintre cele mai urgente probleme ale cetățenilor"; a declarat Volker Kauder (Uniunea Creștin-Democrată- CDU), într-o discție cu ziariștii de la Handelsblatt. E vorba atât de locuințele sociale cât și din segmentul superior de preț. Ca urmare a penuriei de case, costul chiriilor dar și al caselor este în creștere, iar ambiția coaliției formate din CDU-CSU este mare: "Vrem să construim 1,5 milioane de apartamente în această perioadă legislativă - acest obiectiv ni l-am trecut în acordul de coaliție", a declarat Gunther Adler, secretar de stat la Ministerul Federal pentru Construcții. " Am alocat, de asemenea, peste 2,5 miliarde de euro pentru locuințe sociale", mai spune Adler.





Băncile digitale amenință poziția băncilor ”clasice”





Băncile digitale (cărora li se mai spune bănci-smartphone sau neo-bănci) sunt considerate a fi printre cele mai mari pericole pentru instituțiile de credit clasice. Acesta este un studiu publicat de Handelsblatt, studiu realizat de firma de consultanță Sopra Steria Consulting. Sopra Steria a chestionat aproape 110 de directori din băncile germane iar temerea a fost exprimată de 44% dintre directorii chestionați. Concurența pe piața bancară este una intensă, iar fiecare jucător încearcă să-și construiască o poziție cât mai confortabilă. Aceste noi bănci inteligente atacă instituțiile financiare tradiționale prin re-gândirea businessului. Noile e-bănci îl fac mai modern, mai rapid și mai aproape de client. Și vizează exact generația care a crescut odată cu digitalizarea.



În Germania operează deja banca digitală Moneyou (care va lansa peste câteva zile un nou produs), N26, Bunq, Banca Fidor (are 300.000 de clienți în Germania și Marea Britanie), Revolut ( 2,5 milioane de clienți,din care peste 100.000 de germani), dar și altele mai mici.



În fața acestei concurențe digitale, băncile trebuie să se reinventeze, unele făcând pași ăn această direcție, chiar dacă încă timizi.



Noile bănci au un mare avantaj față de cele consacrate: pot să-și adapteze sistemele IT mai rapid noilor cerințe și sunt mai flexibile și suple. În sondajul Sopra Steria, 35% dintre bancheri spun că sistemele lor de IT sunt doar ”parțial adecvate”, iar 11% admit că sunt slab adaptate noilor cerințe.











Daily Express: Premierul britanic Theresa May vrea ceea ce e mai bine pentru Marea Britanie. ”Ieșirea din Uniunea Europeană anul viitor fără un acord nu va fi un capăt de lume”







„Cred că este de la sine înțeles că Guvernul se pregătește și pentru scenariul ieșirii din UE fără un acord, deoarece nu știm care va fi rezultatul negocierilor”, a adăugat aceasta. Premierul a făcut apel să nu se exagereze consecinţele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord cu Bruxellesul, subliniind că guvernul său ''face pregătirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu să nu se transforme într-o catastrofă.

Întrebată pe această temă de către jurnaliştii care o însoţesc într-un turneu în Africa, Theresa May a menţionat numele directorului general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Roberto Azevedo.



''Uitaţi-vă la ce a spus directorul general al OMC. El a afirmat că (o ieşire din UE fără un acord) nu va fi cu siguranţă o promenadă de sănătate, dar nu va fi nici sfârşitul lumii'', a declarat Theresa May, potrivit relatărilor presei britanice.



''Guvernul este pe cale să facă pregătirile necesare pentru ca noi, dacă suntem în această situaţie, să putem să facem din aceasta un succes'', a dat ea asigurări.



Londra şi Bruxellesul trebuie să ajungă la un acord până la summitul european din octombrie pentru a putea organiza retragerea Londrei din UE, prevăzută pentru 29 mai 2019, dar negocierile bat pasul pe loc, provocând temeri în legătură cu absenţa unui acord. Regatul Unit va trebui atunci să aplice regulile OMC, sinonime cu barierele vamale şi tarifare, de care se tem numeroase companii britanice.





Financial Times: În pași de dans. Theresa May vrea ca Regatul Unit să devină cel mai mare investitor din G7 în Africa





Regatul Unit ar urma să devină cel mai mare investitor din G7 în Africa, potrivit afirmațiilor Theresei May din cadrul discursului ținut la Cape Town. În prima sa vizită oficială pe continentul african, premierul britanic a anunţat creșterea investiţiile Regatului Unit în Africa, după Brexit. May, care a preluat conducerea guvernului de la Londra acum doi ani, s-a întâlnit cu elevi de la o şcoală din Cape Town, Africa de Sud, şi a început să danseze cu ei, copiii întâmpinând-o cu muzică sud-africană tradiţională.



Fondurile de pensii britanice- retrageri de 21 miliarde de lire în primul trimestru





Sumele mari retrase din cadrul fondurilor de pensii - 21 miliarde de lire în primul trimestru- îngrijorează reglementatorii britanici, aceștia trimițând o notificare unora dintre jucători, încurajându-i să ia măsuri pentru evitarea deteriorării situației lor financiare.







THE I : Atacurile cardiace ar putea fi anticipate cu ani înainte de a se produce

Atacurile cardiace ar putea fi anticipate cu ani înainte de a se produce, cu ajutorul unei noi metode de scanare a inimii de către un computer tomograf. Tehnologia, bazată pe analiza angiografiilor coronariene, va salva cu siguranță vieți, cred autorii noii tehnologii. În Marea Britanie, un atac de cord are loc la fiecare șapte minute. Doctorii speră în prezent să identifice pacienții cu cele mai mari riscuri, astfel încât aceștia să poată beneficia de tratament preventiv și să fie sfătuiți la timp să-și schimbe stilul de viață. Studiul despre care scrie The I a apărut în revista The Lancet, fiind bazat pe 3900 de pacienți din Germania și SUA, care au fost monitorizați timp de 10 ani. Profesorul Charalambos Antoniades de la Universitatea din Oxford, care a condus studiul, a declarat: "Această nouă tehnologie se poate dovedi crucială în mecanismul de prevenție. Pentru prima dată avem un set de biomarkeri utilizat deja în practica clinică de zi cu zi, care măsoară ceea ce noi numim "risc cardiovascular rezidual". Știind din timp cine are risc crescut de atac de cord ne-ar permite să intervenim la timp pentru a preveni acest lucru. Mă aștept ca acești biomarkeri să devină o componentă esențială a rapoartelor standard de angiografie coronariană în anii următori.





THE WASHINGTON POST: SUA ȘI MEXIC AU ÎNCHEIAT UN ACORD PE 16 ANI. ”ESTE O ZI MĂREAȚĂ PENTRU ȚARA NOASTRĂ”, A SPUS TRUMP

Statele Unite şi Mexic au căzut de acord cu privire la noul Acord Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA), care se va numi The United States-Mexico Trade Agreement, renunţându-se astfel la denumirea Nafta. În cea mai mare parte este vorba de modificări ale unor prevederi deja existente în tratatul original, dar există şi câteva prevederi noi. Astfel cele două părţi au convenit, între altele, eliminarea taxelor vamale pe importurile din industria auto cu condiţia ca 75% din componente să fie produse în ţările NAFTA. Prevederile originale din tratatul NAFTA specificau condiţia ca 62,5% din componente să fie produse în ţările semnatare. A mai fost convenită și creşterea duratei copyright-ului la maximum 75 de ani. Prevederile originale din tratatul NAFTA specificau o protecţie de maximum 50 de ani. Noul acord este încheiat pe 16 ani şi va fi revizuit din 6 în 6 ani.

Alte ziare americane de miercuri (USA Today) scriu că prețul mașinilor cumpărate de americani ar putea crește ca urmare a acestui acord.





POST SCRIPTUM: Pittsburgh devine cel mai mare oraș din SUA fără niciun ziar tipărit Pittsburgh va fi cel mai mare oraș din S.U.A.



Post-Gazete, care a fost lansată acum 232 de ani , fiind unul dintre cele mai vechi ziare din SUA, a anunțat că vor publica "un ziar (digital) șapte zile pe săptămână. Și, sincer, sperăm să ajungem la mai mulți oameni prin intermediul online-ului decât prin intermediul publicației tipărite", spun oficialii publicației.



Sindicatul ziarului, format din 150 de angajați ai redacției Post-Gazette a recționat repede, scriind un tweet în care denunțau planul angajatorului ca fiind "neserios și greșit” și că asistă la "începutul sfârșitului".



O analiză a Centrului de Cercetare Pew nota faptul că mai mult de jumătate din cele mai mari ziare din S.U.A. au disponibilizat angajați în acest an. Nouă dintre cele 16 cele mai mari ziare americane cu acoperire națională au trecut la concedieri în ultimele 16 luni. Presa tipărită continuă să se lupte pentru supraviețuire, într-o lume în care opțiunile digitale gratuite și deci mai convenabile pentru cititori le amenință existența.

Pittsburgh va fi cel mai mare oraș din S.U.A. fără un ziar pe print , după ce ziarul Post-Gazette și-a informat cititorii că își va reduce programul de la șapte zile pe săptămână la cinci și că își mută ziarul doar în zona digitală.

Extrem de popular în rândul francezilor, ministrul, azi în vârstă de 63 de ani, a fost la începuturile carierei sale jurnalist şi apoi, ani la rând, producătorul şi prezentatorul unei celebre emisiuni de televiziune "Ushuaïa" difuzat pe canalul TF1. Intrarea sa în guvernul de la Paris a fost acum un an de zile o reală victorie pentru noul preşedinte Emmanuel Macron. Nici conservatorul Nicolas Sarkozy, nici socialistul François Hollande nu reuşiseră să-l atragă în echipele lor respective pe carismaticul animator de televiziune.