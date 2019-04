Câți lei pierzi, de fapt, la bancă sau “când e plus, de ce e minus”. Topul celor mai bune și mai proaste oferte

1. La TBI Bank pare a fi oferta cea mai bună. După plata comisioanelor și a impozitului pe venit datorat statului, scoți 2072 lei, după ce statul a luat impozitul de 10%. Pentru că inflația a fost de 4%, de fapt ai pierdut 8 lei. Acesta este efectul scumpirilor. În funcție de comportamentul de consum, dacă legumele și fructele s-au scumpit mai mult, atunci vei simți mai bine fenomenul inflației.











1. ING Bank se află în frunte cu un produs la care scoți cu 61,05 lei mai puțin decât ai depus. Adică, din cei 2000, scoți 1939 lei.





2. Banca Română de Credite și Investiții – minus 56,5 lei





3. UniCredit cu produsul: Depozit la termen cu prelungire automată - minus 45,12 lei





4. Raiffeisen Bank – minus 42,23 lei





În cazul acestora, dacă mai introducem și inflația, atunci ai ieșit pe o pierdere mai mare.



Notă: Dacă s-au schimbat ofertele, între timp, atunci este posibil să apară alte date în calculator, acest articol fiind scris luni – 22 aprilie.

Băncile care oferă de obicei dobânzi mai mari sunt cele care au deficit de lichiditate, în timp ce la polul opus sunt cele care care au exces de lichiditate.

În România, circa 52 miliarde lei stau în conturi curente, precum cele de salariu. Acolo se generează, de multe ori, primele economii. Sumele cresc de la lună la lună și așa se strâng câteva mii de lei. Pasul al doilea, pentru multe persoane, este deschiderea de conturi de depozit.De la început spunem că acest articol nu reprezintă recomandare de investiții.Stai așa și te gândești: oare să duci o parte din banii adunați într-un cont curent către un depozit? Să spunem că banii ăia stau degeaba acolo, așa că mai bine să nu pierzi o sumă mare din cauză că se depreciază, ca urmare a inflației. Dacă nu ai încredere în bursă și tot ce ține de ea, nu ai destui bani pentru investiția preferată a multor români (imobiliarele), decizi să faci un depozit la termen. Cel mai simplu este să folosești un calculator online care are la bază datele băncilor.Am folosit calculatorul platformei FinZoom . Am presupus că cineva dorește să depună 2.000 de lei pentru un an, la o dobândă fixă. S-a generat o listă lungă de oferte ale băncilor. Bineînțeles, exceptând inflația, la unele ieși pe plus, la altele pe minus. Dacă introduci scumpirile (inflația), de fapt ai pierdut la toate ofertele, cu excepția uneiaÎn cazul de față, am presupus că inflația va fi de 4%, luând în calcul că BNR estimează pentru trimestrul 2 din 2020 un procent de 3% +/- 1,8 p.p. Am zis să fim undeva în intervalul de variație, luând în considerare și ultimele date statistice.Unele bănci au comisioane zero, în timp ce la altele ieși pe minus, la propriu. Pentru că se aplică la o sumă de 2.000 de lei, considerată mică, comisioanele sunt de câțiva lei, dobânda e mică, așa că scoți mai puțini bani decât ai depus, la unele oferte ale băncilor.Practic, ca să ții pasul cu scumpirile, ar trebui ca banca să-ți ofere, în cazul de față, un câștig de 80 lei, adică să retragi 2080 lei. Nicio bancă nu are o astfel de ofertă, cu exceoția a două, dacă ignorăm impozitul luat de stat.2. Idea Bank se situează pe locul al doilea din punct de vedere al ofertei, potrivit calculatorului, de unde scoți 2063 lei. (la fel, după ce statul a luat impozit)3. La Libra Internet Bank scoți 2054 lei, la fel, după plata comisioanelor și a impozitului pe venit.Unele bănci au mai multe produse, e și cazul unora de mai sus, dar le-am ales pe cele cu randamente mai mari.4. Banca Transilvania – câștig real de 45 lei5. Garanti Bank – câștig real de 32,14 lei5. First Bank – minus 40,6 leiÎn urmă cu câțiva ani, Asociația Română a Băncilor lansa ceva numit: Manual de educație financiară, iar la capitolul economisire se află doar produsele bancare, de parcă doar astea există pe lume.Un paragraf din acea carte spune:“O bancă rămâne, în continuare, un loc mult mai sigur în care să îți păstrezi banii. În plus, ai ocazia să câștigi ceva de pe urma lor, iar în timp, chiar dacă rata dobânzii se menţine la un nivel scăzut, vei obţine o sumă mai mare decât cea pe care o deţineai inițial. Un alt motiv îl constituie inflația care erodează puterea de cumpărare a resurselor economisite și pentru care banca oferă o compensație menită să acopere pierderile potențiale generate de acest risc”.Dincolo de faptul că acest manual are multe fraze într-un limbaj de lemn, ofertele prezentate mai sus nu acoperă creșterile de prețuri cu totul la depozite în sume mici din cauza a trei factori: dobânzi mici, comisioane mari și impozit.