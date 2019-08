Teodorovici dorește să se reducă numărul de ore la anumite materii pentru elevi

Părinții, elevii și, probabil, Ministerul Educației, doresc ca numărul de ore la anumite materii să se reducă, susține Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, precizând că unele nu se justifică, iar elevii sunt încărcați.„Putea agrea să reducem (numărul de ore n.r.), ceea ce și părinții și elevii și cred că și Ministerul Educației își doresc, ca numărul de ore pe anumite materii care nu se justifică... Să nu mai încărcăm elevii atât de mult. Cumva se dorește acest lucru cu adevărat?”, a spus Teodorovici, în cadrul unei întâlniri publice.În replică, un reprezentant al sindicatelor din educație i-a reamintit că multe materii au fost introduse prin inițiative parlamentare, considerându-se că sunt mai importante decât chimia, fizica sau biologia.„Anumite inițiative pe linia Parlamentului, așa a fost continuu: să mai adăugăm niște discipline care sunt din ce în ce mai importante, că sunt mai importante decât fizica, decât chimia, mai importantă decât biologia și eventual să lăsăm doar ce este interesant pentru unii și, poate, ușor. Vă puneți probleme că nu mai aveți cercetare? V-ați gândit cumva, pe la facultățile de fizică, efectiv bate vântul pe acolo? Că nu mai calcă nimeni? La lucrul ăsta v-ați gândit? Că veniți cu chestiile astea ușoare. Dar spuneți-mi și mie ce este ușor în viață? Vrei performanță, dar dacă se poate, să stai frumos acasă. Aceste lucruri nu sunt argumente”, a spus sindicalistul.El a precizat că și-ar dori sistemul finlandez, cel din Marea Britanie sau cel din Ungaria.„Credeți că nu mi-aș dori și eu sistemul ăla finlandez sau Marea Britanie? În Ungaria știți câte cadre didactice sunt la clasele primare? Două: cadrul didactic care predă efectiv și cadrul didactic ajutător! Întrebăm ceea ce este la noi în sistemul de învățământ? Poate vedem ce se întâmplă în sistemele occidentale, da? Clasele unde sunt elevi buni, pot să aibă 30 de copii, dar acolo unde am elevi cu probleme, pot să fie și 5 și 6, ca să pot să le acord atenția necesară. La noi venim cu finanțarea per capita: „Domnule, îmi pare rău, dacă aveți clase cu sub 15 copii, le desființăm, le radem”, a mai arătat sindicalistul.