​Corporate Report: Noile modele SUV impulsionează profiturile lui BMW; Adidas își va testa produsele în spațiul cosmic; Lufthansa anulează 1.300 de zboruri din cauza grevei echipajelor

Noile modele SUV impulsionează profiturile lui BMW. Producătorul german a raportat miercuri că profitul net a crescut în trimestrul al treilea față de anul precedent cu 11,5%, la 1,55 miliarde euro, mulțumită liniei întinerite de modele și a absenței problemelor de piață de anul trecut ale automobilelor diesel. Veniturile au crescut cu 7,9% la 26,67 miliarde euro și compania își menține ținta de profit pentru anul curent. Un indicator-cheie pentru rentabilitate, urmărit de investitori, marja operațională, a crescut la 6,6% de la 4,4%, dar este încă sub obiectivul pe termen lung de 8-10%.





Compania din München a citat creșterile puternice la vânzările de modele X3 și X4 din primele nouă luni. Profitul a crescut în ciuda cheltuielilor mai mari pentru tehnologiile noi ca mașinile electrice, o provocare esențială în transformările care au loc în industria auto. Producătorii sunt presați să dezvolte mașini cu emisii zero pentru a corespunde cerințelor standardelor din Uniunea Europeană și China. Compania spune că se așteaptă la dublarea cererii pentru mașini electrice în 2021 față de 2019 și la o creștere cu 30% pe an până în 2025.





Vânzările lui BMW au fost afectate în trimestrul al treilea din 2018 în contextul perturbării piețelor din pricina eșecului altor producători de a produce mașini diesel certificate în conformitate cu noile reguli privind emisiile. Compania și-a menținut numărul de muncitori la 135.524, la nivelul anului trecut, și afirmă că-l va păstra și în acest an, deși continuă să recruteze muncitori calificați și specialiști IT pentru a lucra la digitalizare, autonomie și vehicule electrice. (The Associated Press)







Adidas își va testa produsele în spațiul cosmic. Compania țintește spre stele pentru a împinge tot mai sus limitele inovației. Adidas lansează un parteneriat multianual cu US National Laboratory de pe Stația Spațială Internațională (ISS). „Am creat parteneriatul pe baza concentrării pe inovare Open Source împărtășite de Adidas și ISS US National Laboratory”, a spus James Carnes, vicepreședinte pentru strategie globală a brandului la Adidas: „Primele discuții au condus la ideea maximizării caracteristicilor unice ale laboratorului de pe ISS, cum este microgravitația, pentru cercetări în domeniul performței umane pentru atleți”.





Prima fază a parteneriatului va urmări inovarea produselor prin testarea lor în microgravitație. Microgravitația este starea în care oamenii sau obiectele par a nu avea greutate, conform NASA. Adidas a livrat mingi de fotbal cu o misiune de aprovizionare în acest an pentru a derula experimente în încercarea de a extinde înțelegerea caracteristicilor zborului în afara Pământului. În absența gravitației și a rezistenței aerului care să afecteze rotația mingii pe traiectorie, cercetătorii se pot concentra pe testarea altor variabile. Adidas poate utiliza rezultatele testelor la proiectarea suprafeței, texturii și materialelor viitoarelor mingi.





Adidas va fi și prima companie care va testa în spațiu îmbunătățiri ale încălțămintei. Compania își va testa tehnologia Boost, care este spuma cu care sunt căptușiți unii din pantofii cei mai populari și confortabili, fără influența gravitației. Testele sunt programate să înceapă anul viitor și astronauții vor experimenta dacă este posibilă producerea de talonete cu porțiuni din particule de mărimi diferite, despre care Adidas spune că ar îmbunătăți teoretic performanțele și confortul.





Alte planuri vizează performanța umană prin regimul de antrenament prevăzut pentru cosmonauți, mișcările corpului și dezvoltarea sau atrofierea mușchilor în imponderabilitate. Adidas speră să utilizeze aceste informații pentru a-i ajuta pe atleți să se pregătească, evolueze și să se recupereeze mai bine. (CNN)





BMW compensează prin creativitate cheltuielile tot mai mari cu noile tehnologii ● Au fost „șutate” primele mingi de fotbal în cosmos ● După greva echipajelor va urma înfometarea pasagerilor. Astăzi și mâine vor fi afectați 180.000 de pasageri a anunțat compania, după ce un tribunal german a dat undă verde grevei, respingând acțiunea transportatorului de anulare a protestului inițiat de sindicatul UFO. În cadrul unei dispute legate de salarii și pensii, UFO se luptă în tribunal cu compania de luni de zile. (Reuters)Iar Lufthansa va reduce serviciile de alimentație pentru clasa economică și economică premium din 28 noiembrie 2019 după cum urmează:- Pe cursele lungi, compania va oferi doar o mică gustare vegetariană rece înainte de aterizare- În prezent, pe zborurile de peste 10 ore, Lufthansa oferă o mică porție caldă în două opțiuni- În prezent, pe cursele sub 10 ore, Lufthansa oferă cutii cu gustări calde- Singura schimbare pozitivă este că pasagerii vor primi o sticlă cu apă de jumătate de litruEste o direcție tristă în care evoluează Lufthansa, dar nu este surprinzătoare. Lipsa de diferențiere dintre clasa economică și economică premium este dezamăgitoare, având în vedere marea diferență de preț care ar trebui să ofere un serviciu mai bun (onemileatatime.com)