Orice taxa creeaza distorsiuni in sistemul financiar, ducand la o alocare ineficienta a resurselor in economie (oficial Erste Asset Management)

​Erste Asset Management susține eliminarea taxei pe activele bancare și consideră că OUG 114/2018 trebuia sa lipseasca din peisajul politicilor publice. ”Orice astfel de taxa creeaza distorsiuni in sistemul financiar, ducand la o alocare ineficienta a resurselor in economie. Acest lucru este cu atat mai mult valabil in cazul Romaniei, care, spre deosebire de alte tari, are un sistem financiar-bancar mult subdimensionat, gradul de intermediere financiara si de intermediere bancara al tarii noastre fiind cel mai redus din Uniunea Europeana”, se arată în poziția oficiale a EAM transmisă marți HotNews.ro