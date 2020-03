Elveţia avertizează companiile afectate: Nu vă aşteptaţi la "bani aruncaţi din elicopter"

"Banii aruncaţi din elicopter" sunt sumele care ajung în consum nu pe filiera băncilor comerciale, ci sub forma unor credite fiscale de la bugetul public, într-o încercare de a stimula cheltuielile şi inflaţia. După ani de încercări disperate de a stimula creşterea economiei, unii bancheri şi oficiali se tem că politica monetară nu mai are mijloace efective, iar alte eforturi de stimulare ar putea avea efecte contrare. Economiştii apreciază că "banii aruncaţi din elicopter" ar fi o soluţie în ultimă instanţă.SECO coordonează politica economică şi cea a forţei de muncă pentru Guvern.Subvenţiile guvernamentale plătite angajatorilor care reduc timpul de lucru al angajaţilor s-au dovedit a fi măsuri efective de stabilizare a economiei. Guvernul caută de asemenea măsuri ţintite de sprijinire a companiilor, cum ar fi cele care organizează evenimente, şi care vor fi probabil afectate de restricţiile temporare ce vizează interzicerea evenimentelor cu mai mult de 1.000 de participanţi, a declarat Ineichen-FleischOficialul a adăugat că lanţurile de aprovizionare încă funcţionează şi stocurile companiilor sunt la un nivel ridicat, dar aceste evoluţii se pot schimba într-o lună, în funcţie de extinderea epidemiei, care a dus în Elveţia la infectarea a sute de persoane şi la un deces."Situaţia va afecta economia noastră, dar nu ştim încă cât de profund", a avertizat Ineichen-Fleisch.Creşterea economiei elveţiene a încetinit la 0,3% în trimestrul patru din 2019, din cauza scăderii exporturilor şi a industriei, pe fondul incertitudinilor globale, a informat marţi Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice.Pe ansamblul anului trecut, PIB-ul Elveţiei a înregistrat un avans de 0,9%, cel mai redus nivel din 2012 şi mult sub ţinta medie de creştere pe termen lung a ţării, de 1,7%.SECO nu s-a referit la impactul epidemiei de coronavirus (Covid-19) asupra economiei elveţiene, deşi un oficial al instituţiei a declarat că se aşteaptă la o înrăutăţire a estimărilor pentru 2020.Autorităţile se aşteaptă la un avans al PIB-ului Elveţiei de 1,7% în 2020. Estimările revizuite ar urma să fie date publicităţii în 17 martie.