Strobl, Raiffeisen Bank International: Este prea devreme pentru a cuantifica impactul epidemiei de coronavirus. Banca a făcut anul trecut în România un profit de 779 milioane de lei

”Este încă prea devreme pentru a cuantifica impactul economic final al epidemiei de coronavirus. În cazul în care epidemia se dovedește a fi de relativ scurtă durată și perspectivele economice devin mai clare, vom continua să creștem. Dacă, pe de altă parte, situația se înrăutățește, rămânem pregătiți pentru a răspunde rapid. Avem o bază foarte solidă pentru a putea naviga în perioade de turbulență, cum este cea la care asistăm în prezent, spune CEO-ul Raiffeisen Bank International, Johann Strobl. Banca austriacă estimează pentru România o creștere de 3% în acest an.





”In contextul pandemiei de COVID-19, pe fondul revizuirii in scadere a perspectivelor de evolutie economica cel putin pe termen scurt, suntem multumiti ca pozitia financiara si capitalizarea bancii sunt la niveluri extrem de solide”, spune și CEO-ul Raiffeisen România, cu ocazia prezentării rezultatelor băncii.







La finalul anului 2019, profitul net al Raiffeisen Bank a fost de 779 milioane de lei, dupa ce in 2018 banca atingea cel mai mare profit net al sau, de 881 milioane de lei. Scaderea profitului a fost influentata de introducerea taxei pe activele bancare, urmata de o usoara incetinire a activitatii economice in prima parte a anului trecut, dar si de evenimente nerecurente: schimbarile metodologice de provizionare a riscului de credit, provizioane facute de banca pentru litigii si reglementari, dar si provizionarea participatiei in subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinte.„Dupa cum stim deja, 2019 a fost un an destul de complicat economic si legislativ, care a debutat cu intrarea in vigoare a OUG 114, ordonanta impusa fara nicio analiza de impact sau fara o preocupare reala pentru evolutia economiei romanesti, iar anul l-am incheiat cu instabilitate politica si schimbari de guvern. In conditiile in care mediul in care activam este permanent in schimbare si cu evolutii incerte, faptul ca ne dezvoltam continuu si echilibrat ne confirma, inca o data, ca suntem o organizatie puternica si responsabila”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.Activele totale ale Raiffeisen Bank România au ajuns la 42,9 miliarde lei la finalul anului 2019, o crestere de 7%, an la an, iar veniturile bancii au avansat in 2019 cu 5%, pana la 2,64 miliarde de lei. Creditele nete au crescut cu 6% in 2019, in pofida unei influente negative generate de scaderea volumelor de tranzactii reverse-repo cu entitati financiare non-bancare. Daca excludem acest impact, soldul de credite a inregistrat o crestere de 11%, toate segmentele de clienti avand evolutii pozitive.Rata creditelor neperformante a ramas stabila fata de 2018, la 4,1%. Desi profilul de risc al portofoliului de credite s-a imbunatatit, iar clientii nostri au fost foarte disciplinati in plata ratelor, unele modificari in metodologia de provizionare au condus la un cost cu provizioanele la niveluri comparabile cu cele din anul precedent, 170 milioane de lei.La finalul anului trecut, Raiffeisen Bank avea in portofoliu aproape 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii.