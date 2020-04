VIDEO Cine câștigă și cine pierde din amânarea ratelor la credite? Partea urâtă a Ordonanței. Ce trebuie să știe antreprenorii și cum trebuie să gândească înainte de a lua o decizie? Întrebările la care a răspuns Cristian Rapcencu, lector ASE și antreprenor

Întâlnire online













Cererea trebuie făcută, spune Ordonanța, în 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.“Perioada minimă pentru care se poate solicita amânarea plății ratelor este o lună, iar cea maximă este 9 luni, dar să nu depășească data de 31 decembrie a acestui an. Depinde când fac cererea. Dacă o fac foarte aproape de termenul limită, undeva spre 14 mai, deja până la sfârșitul anului nu mai sunt 9 luni și o să poată beneficia doar de 7-8 luni câte mai rămân”, spune Rapcencu.“Pe perioada asta să spunem că eu sunt o firmă și solicit în 7 aprilie amânarea la plată a ratelor pe 6 luni. Nu vreau neapărat pe 9 luni, ci merg pe ideea de 6 luni. Banca îmi aprobă această solicitare a mea. Dobânda se calculează în continuare pe această perioadă de 6 luni, numai că nu trebuie plătită. Nu este scadentă”, arată el.Aici, spune lectorul ASE, a fost o luptă și din partea băncilor să-și apere interesele.• Dobânda se cumulează pe toată această perioadă de 6 luni, iar în momentul în care expiră termenul acesta acordat de către bancă, dobânda se capitalizează.“Dacă eu am un credit de 100.000 lei și am o dobândă stabilită în contract în funcție de ROBOR. Acum ROBOR e la 2,6% (să rotunjim), la acel credit dobânda e de 2,6% pe an, înseamnă că într-un an, dobânda aferentă acestui credit ar fi de 2.600 lei. Eu cer amânarea ratelor doar pentru o perioadă de 6 luni. Atunci dobânda ar fi 1.300 de lei. Când trec cele 6 luni, acea dobândă de 1.300 de lei se capitalizează, se adaugă la împrumutul de 100.000 lei și începând cu luna următoare, după ce au trecut cele 6 luni, voi plăti dobândă la dobândă”, explică Rapcencu.• Adică în momentul în care se va calcula dobânda, se va calcula la noul capital. Capitalul nu mai este 100.000, include și acei 1.300 lei.Aici sunt 2 variante, spune el:1. Ori creditul în sine se prelungește cu perioada 6 luni. Scadența să spunem că era în mai 2025. Ai cerut acum 6 luni amânare, nu o să mai fie scadentă în mai 2025, ci în noiembrie.2. Se poate negocia o restructurare a creditului între debitor și creditor, între cel care s-a împrumutat și bancă, și termenul să rămână cel inițial.“Asta e partea cea mai urâtă a acestei ordonanțe. În cazul tuturor persoanelor, inclusiv PFA, firme, mai puțin persoanele fizice care au credite ipotecare, dobânda se capitalizează, se adaugă la împrumutul rămas în sold la data la care am cerut această amânare și pe perioada rămasă voi plăti dobândă la dobândă”, a mai afirmat antreprenorul.Altă variantă văd că nu au găsit guvernanții noștri, spune el: „Atât s-a putut din partea lor”.“Dacă o firmă are disponibilitățile necesare în momentul de față nu ar trebui să apeleze la această facilitate. Costurile vor crește pe perioada rămasă. Toate firmele, toate persoanele, trebuie să facă analiza aceasta destul de repede pentru că cererea trebuie depusă până în data de 14 mai. Eu pot să am disponibilități acum și peste 2-3 luni îmi dau seama că activitatea mi-a scăzut. Aș vrea și eu să beneficiez de această măsură, dar va fi prea târziu”, arată lectorul ASE.• Fiecare trebuie să-și facă o analiză, o previziune a disponibilităților și într-o lună și o săptămână să ia fiecare decizia dacă e nevoie sau nu să apeleze la această măsură.• Asta trebuie să înțelegem cu toții: Este o amânare la plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor, nu o suspendare. Nu șterge nimeni cu buretele pe perioada asta de maxim 9 luni, ci pur și simplu se amână la plată.“Cei care au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea dar au credite de plătit către bănci, o soluție viabilă ar fi măcar până la sfârșitul anului să știu că obțin această amânare, chiar dacă ulterior voi plăti un pic mai mult, pentru că plătesc acea dobândă la dobândă. Măcar beneficiez de perioada asta de respiro și pot o perioadă de câteva luni să-mi redresez activitatea”, spune el.• Poate situația asta prin care trecem va înceta peste 2-3 luni, ușor-ușor motoarele economiei vor reporni și până la sfârșitul anului, să zicem, încep din nou să încasez să am venituri, să am bani și atunci faptul că mai plătesc în plus un pic către o bancă nu ar fi necazul cel mai mare, spre deosebire de situația în care activitatea mi-e întreruptă acum și banca vine și mă execută silit, am bunuri puse ca garanție. Atunci trebuie să apelez la această măsură, că nu am încotro.• Fiecare entitate trebuie să analizeze dacă măsura e potrivită sau nu, contractul e credit, ce clauze există, care e rata dobânzii.“În norme scrie foarte clar. După ce trece această perioadă, de 1-9 luni, rata dobânzii rămâne cea stabilită din contractul dintre părți”, precizează Rapcencu.„Ca perioadă minimă aș recomanda 3-4 luni. Nu are rost să solicit această amânare pentru 2 luni. Starea de urgență va fi oricum prelungită. Situația aceasta nu va trece atât de ușor. Cine ar solicita, ar putea de la 4 luni încolo. Aș merge până la urmă pe maxim”, spune el.• Faptul că ceri pe 6 sau 9 luni nu mi se pare acum o diferență prea mare. Aș merge undeva pe maximul permis de lege, dacă ar fi să fie afacerea mea.“Este un fel de win-win. Ambele părți într-un fel au de câștigat. Debitorul, persoana care s-a împrumutat, prin faptul că oricum nu ar dispune de lichidități și atunci nu mai riscă să fie executată silit sau să intre în incapacitate de plată, banca va avea și ea de câștigat pe viitor, nu pe termen scurt prin acea dobândă calculată la dobândă etc. și prin prelungirea contractului de credit”, afirmă Rapcencu.• Nu este o situație ideală probabil pentru nimeni, dar e o situație prin care și mediul de afaceri ar putea beneficia, într-un mod mai redus.“Eu cred că până la urmă, din toată afacerea asta, tot băncile au de câștigat pe termen lung”, spune lectorul ASE.El consideră că toți cei aflați la nevoie ar trebui să aplice.“Pentru mediul de afaceri, ideal ar fi fost să se calculeze dobândă pe perioada asta, dar să nu se capitalizeze, să nu se adauge la împrumut, ci să fie o creanță separată care apoi trebuie plătită pe o perioadă de timp.• Varianta ideală era să nu se datoreze dobânzi pe această perioadă, să se suspende calcul dobânzilor și comisioane. Vă dați seama că nu s-ar fi acceptat din partea instituțiilor de credit.“Au fost discuții, negocieri și asta este varianta care a ieșit. Nu este ideală, dar e o chestie de compromis și trebuie să o aplicăm dacă a fost publicată în Monitorul Oficial”, conchide Rapcencu.