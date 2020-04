Unde au greșit autoritățile cu bonificațiile pentru firme. Ideea e bună, dar nu a fost gândită bine

Trebuia să fie o sumă tentantă pentru firme

Potrivit acestuia, 10% poate pare mult, dar în perioada asta trebuie să fie o sumă tentantă ca bonificație pentru ca agenții economici să ia în considerare acest efort pe care îl fac în a disloca cash-ul respectiv și a plăti către stat acele sume, pentru că vedem vedem cu toții: tendința a fost ca toată lumea să țină cât de mult a putut de banii pe care-i are.









Ce i-au zis unii antreprenori lui Rapcencu, după ce le-a spus de bonificațiile date de Guvern

„Nu că nu vor să plătească, nu se scaldă cineva în bani în perioada asta și au decis ca pe celelalte să nu le plătească. Dacă ar fi existat o bonificație de 10%, poate ar fi venit cu resurse proprii, ar fi creditat firma să achite”, spune lectorul ASE.















Dacă ne uităm în buget, statul nu colecta în general foarte mulți bani din acest impozit. Grosul venea din TVA, accize, contribuții sociale. În perioada asta în care tot mai mulți antreprenori încearcă să-și conserve cash-ul, aceștia, normal, preferă să nu plătească taxele acum, ci să o facă după, cu excepția taxelor care au o bonificație. Situația ar fi fost diferită dacă se aplicau bonificații și pe alte taxe. Mulți ar fi preferat să plătească.Poate își vor da seama autoritățile ce au de făcut.HotNews.ro a discutat despre acest subiect în cadrul întâlnirilor online cu cuși cuCamera Consultanților Fiscali (CCF) sugera ca acea bonificație să fie pentru toate taxele, mai ales pentru sumele care reprezintă încasări consistente la buget: TVA, accize, contribuții, impozit pe venit aferent salariilor, pentru că acolo sunt sumele mari, a declarat„S-a preferat această variantă de a da bonificația doar pentru un impozit pe profit aferent trimestrului I care nu se știe cât va fi de mare sau impozit pe venit la microîntreprinderi. E ceva totuși, e o sumă, dar ar fi fost de preferat să se aplice la acele sume pe care statul le resimte atunci când le încasează”, a spus președintele Camerei Consultanților Fiscali.El a mai afirmat că, cel mai probabil, după reașezarea lucrurilor activitatea nu se va relua foarte abrupt și lucrurile nu-și vor reveni la normal așa, peste noapte.• E clar că va exista o pantă destul de înceată de revenire la normalitate. Ne așteptăm ca la acel moment să fie necesare o serie de eșalonări.„Prin urmare, statul nu ar trebui să se bazeze pe sumele respective ca fiind încasate fix peste 60 de zile. Această bonificație de 10% nu cred că ar trebui calculată în ideea că 10% pentru 60 de zile e mult, ca recompensă. Poate ar trebui să ne gândim ce înseamnă acest 10% întins până la finalul anului. Poate ar trebui să ne gândim și care ar putea fi inflația în toată acestă perioadă de un an, dacă nu cumva va crește și atunci acest 10% nu va mai fi atât de mare în termeni reali”, afirmă președintele Camerei Consultanților Fiscali.„Bonificațiile în mod normal ar fi fost frumos să fie date pe tot ce înseamnă obligații fiscale: TVA, taxe salariale, impozit pe dividende. Practic, orice taxă, impozit, care se datorează către bugetul de stat. Prin ordonanța aia această bonificație s-a dat doar la impozitul pe profit pe primul trimestru și impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Adică o cotă foarte mică ca procent din tot ce înseamnă impozit și taxe”, a declarat Cristian Rapcencu.• Dacă ar fi gândit mecanismul pe întreg sistemul, poate ar fi fost mult mai OK și pentru mediul de afaceri.„Uite, dacă vă plătiți până în 25 aprilie impozitul pe venit sau pe profit, plătiți cu 10% mai puțin.”Imediat au fost receptivi și au zis că îl plătesc.Aceștia i-au zis: Dar la celelalte s-a adăugat (bonificație n.r.)? Gen salarii?El le-a spus: Nu, doar la impozitul pe profit.Antreprenorii i-au zis: Păi alea... deocamdată nu le plătim.• Pentru mediul privat e clar: era bine ca aceste bonificații să se aplice la tot ce înseamnă obligații.„Cred că își vor da seama autoritățile de ce au adoptat, de fapt, prin acea ordonanță 29: puteți să nu plătiți, nu numai pe perioada stării de urgență, și încă 30 de zile după ce expiră starea de urgență. Puteți să nu plătiți, că noi nu calculăm dobânzi, penalități, nu vă mai executăm silit”, a precizat Rapcencu.• Pot fi o serie de societăți care merg pe ideea: mai bine îmi țin banii pentru chirii, salariații pe care încă îi mai am, pentru una, pentru alta, decât să plătesc la stat.„Să fim atenți că asta e o amânare la plată, iar când va trece situația, vei avea de plătit taxele aferente lunilor martie-aprilie-mai. Ele vor deveni scadente”, a precizat el.