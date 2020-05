Fostul economist șef al CEC Bank devine CEO al GAC Innovation East Europe.

​Florin Luca, fostul economist șef al CEC Bank a fost numit începând de luni 18 mai, CEO al GAC Innovation East Europe. Având sediul social în Franța, Grupul GAC este specializat în servicii de consultanță referitoare la performanță și inovație, ocupându-se de managementul proceselor și al ingineriei financiare destinate Cercetării și Dezvoltării. Grupul GAC are peste 2.000 de clienţi în întreaga lume, pe trei continente: Europa, America şi Asia.Florin Luca este absolvent al Academiei Militare de la Saint-Cyr (Franța), domeniul Finanțe Publice și are peste 20 de experiență managerială internațională.





Timp de 2 ani inceputul anului 2012 inceputul anului 2014 Florin a lucrat in calitate de Consilier Presedinte Director Proiecte Strategice in cadrul CEC Bank dezvoltarea competitivitatii retelei de sucursale si agentii restructurari business modeling si design, politici si procese referitoare la managementul riscului dezvoltarea ofertei comerciale optimizarea sistemelor informatice definire nevoi Core Banking si CRM) si Resurse Umane CEC Bank este societatea bancara cu cea mai extinsa retea de sucursale si agentii din Romania (peste 1 000 de unitati).



Absolvent al Academiei Militare de la Saint Cyr in domeniul Finante Publice Franta licentiat in istorie si avand o diploma de Master in Dreptul Afacerilor in cadrul Universitatii Paris Sorbona Florin a urmat si un Program de Leadearship si Performanta la London Business School. El a activat la inceputul carierei sale 1996 1999 ca si Consilier al Directorului General al filialei Bouygues Group din Romania World Trade Center Bucharest, fiind responsabil de activitatile de Corporate Governance, Corporate Finance si Juridic.In 1999 s a alaturat echipei Société Générale din Romania in calitate de Secretar General al noii filiale BRD unde a implementat un nou model de Guvernanta Corporativa si a coordonat procesul de integrare in cadrul Grupului si rebranding al celei de a doua banci romanesti dupa totalul activelor In calitate de Director de Resurse Umane al BRD el a dezvoltat in perioada 2003 2007 un departament de Resurse Umane inovator si a obtinut pentru aceasta banca distinctia de Cel mai Dorit Angajator din Romania” pentru 4 ani consecutivi.In anii 2007 2009 la sediul Société Générale din Paris Florin a fost Director Adjunct de Resurse Umane al International Retail Banking 65 000 de angajati fiind responsabil de crearea unei linii de Resurse Umane integrate pe o arie geografica cuprinzand 37 de tari .Ca Large Corporates Director Director Mari Clienti Corporativi in cadrul Société Générale Paris (Opera Business Center), Florin a fost in perioada 2009 sfarsitul anului 2011 responsabil de dezvoltarea businessului de Corporate Investment Banking in Franta cu aproximativ 30 de mari corporatii internationale, foarte diferite din punctul devedere al cifrei de afaceri (de la 200 de milioane la 65 miliarde EUR) si al industrei energie utilitati lux, hi tech, constructii trading, minerit real estate retail media, industria chimica servicii financiareFlorin a fost membru in Consiliul de Administratie al Tarom 2013 2014, iar in 2014 si 2015 a lucrat pentru KazMunayGas International in calitate de Director de Resurse Umane al Grupului El a fost responsabil in aceasta perioada de realizarea si implementarea Strategiei de Resurse Umane coordonarea acestei activitati pe intregul perimetru geografic 12 tari) al Grupului Petrolier.