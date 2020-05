webPR EBITDAC este doar un text pe o cană care a circulat pe Internet sau chiar vorbim despre cum sunt rezultatele versus cum ar fi fost dacă nu exista criza COVID-19?

Invitații Omer Tetik – CEO Banca Transilvania și Mihai Marcu – Președinte și CEO MedLife vor vorbi despre debutul anului 2020 și cum va evolua piața bancară și medicală până la sfârșitul anului.Ne propunem ca dezbaterile sa facă referire la sustenabilitatea afacerilor și investițiile responsabile (Environment Social and Governance - ESG), cum sunt ele redefinite în ceea ce privește investițiile în asigurarea sănătății la locul de munca, paradigma “work from home” care devine norma, impactul masurilor luate de către companii asupra comunității.Andreea Nica, CFA – membră în Consiliul Director al Asociației CFA Romania și co-moderatoare a evenimentului declară: „Lunile aprilie și mai au fost paradoxale pentru investitori și companiile publice. Multe dintre companii au publicat rapoartele anuale și rezultatele pentru primul trimestru – rezultate foarte bune pentru că au fost doar marginal atinse de închiderea economica și au beneficiat de un context favorabil pentru business - în același timp în care piețele de capital erau, la nivel agregat, în plina criza și „sell-off”. Temerile privind efectele crizei sanitare s-au reflectat și în preturile acțiunilor, investitorii având așteptări ca anumite industrii să fie puternic afectate, iar altele să iasă din criza chiar mai puternice. Pentru restul anului 2020 am putea vedea o divergență semnificativă de la rezultatele pentru anul 2019 și T1’20 și va conta mai mult ca oricând modul în care managementul companiilor comunică cu investitorii. Susținem comunicările clare, exacte, complete și în timp util, care folosesc un limbaj simplu și sunt prezentate într-un format care transmite în mod eficient informaţiile”.Partener Media al evenimentului este HotNews.ro.