Formularul așteptat de circa un milion de persoane pentru a beneficia de bonificații a fost publicat. Declarația unică 2020, în Monitorul Oficial

Ce spune acea ordonanță

• Va fi aplicată o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației pentru plata în termenul anunțat.





Patru exemple ale Finanțelor pentru câteva situații specifice

5% din 10.000 lei, aceasta fiind plătită integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificația pentru plata integrală efectuată în cursul anului 2019 este de 500 lei;

5% din 10.000 lei, în situația în care depunerea Declarației unice rectificative se efectuează prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță este de 500 lei.

5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, pentru plata integrală a obligațiilor fiscale, mai puțin valoarea bonificațiilor, până la data de 30 iunie 2020;

5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, pentru plata integrală a obligațiilor fiscale, mai puțin valoarea bonificațiilor, până la data de 30 iunie 2020;

5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, pentru plata integrală a obligațiilor fiscale, mai puțin valoarea bonificațiilor, până la data de 30 iunie 2020;

5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Aceste procente au fost decise printr-o ordonanță de urgență din luna mai: Amnistia fiscală, noul termen și bonificațiile la Declarația unică, în Monitorul oficial. • Persoanele fizice vor primi o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.În cazul în care, în cursul anului 2019, au fost efectuate plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în sumă totală de 10.000 lei, iar obligațiile anuale datorate stabilite prin Declarația unică depusă la data de 15 martie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt în sumă de 10.000 lei, contribuabilul are dreptul la următoarele bonificații, cu condiția depunerii unei declarații rectificative - formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:În acest caz, pentru suma de 1.000 lei achitată în plus reprezentând bonificații se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care declarația rectificativă se depune în format hârtie, contribuabilul beneficiază numai de bonificația de 500 lei pentru plata integrală a obligațiilor fiscale, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Codului de procedură fiscală menționate mai sus.În situația în care, în exemplul prezentat, contribuabilul nu depune Declarația unică rectificativă - formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, acesta nu beneficiază bonificație, deși a efectuat plata integrală a obligațiilor fiscale.În cazul în care, în cursul anului 2019, au fost efectuate plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în sumă totală de 10.000 lei, iar obligațiile anuale datorate stabilite prin Declarația unică- formular actualizat în acord cu noile prevederi, depusă la data de 15 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt în sumă de 11.000 lei. În această situație contribuabilul are dreptul la bonificații în sumă totală de 1.100 lei, după cum urmează:Condițiile pentru acordarea bonificațiilor sunt îndeplinite ca urmare a faptului că, până la data de 30 iunie 2020, contribuabilul a achitat integral suma de 10.000 lei (în cursul anului 2019), mai mare decât obligațiile fiscale de plată de 9.900 lei determinate prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate (11.000 lei) cu valoarea bonificației (1.100 = 550 lei x 2) și a depus Declarația unică- formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.În acest caz, pentru suma de 100 lei achitată în plus reprezentând bonificație se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care, în exemplul prezentat, contribuabilul depune la data de 15 iunie 2020, Declarația unică - formular actualizat în acord cu noile prevederi, însă în format hârtie, acesta are dreptul la o bonificație de 5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 450 lei reprezentând diferență obligații fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate de 11.000 lei, cu suma de 10.000 lei achitată în cursul anului 2019 și cu valoarea bonificației de 550 lei.În cazul unui contribuabil care nu a efectuat plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar obligațiile anuale datorate stabilite prin Declarația unică- formular actualizat în acord cu noile prevederi, depusă la data de 25 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în sumă de 25.000 lei, sunt achitate integral, mai puțin valoarea bonificațiilor, la data de 30 iunie 2020. Bonificațiile de care beneficiază contribuabilul sunt următoarele:Condițiile pentru acordarea bonificațiilor sunt indeplinite ca urmare a faptului că, până la data de 30 iunie 2020, contribuabilul a achitat integral obligațiile fiscale de plată de 22.500 lei determinate prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate (25.000 lei) cu valoarea bonificației (2.500 = 1.250 lei x 2) și a depus Declarația unică- formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.În situația în care, în exemplul prezentat, contribuabilul depune la data de 25 iunie 2020, Declarația unică - formular actualizat în acord cu noile prevederi, însă în format hârtie, acesta are dreptul la o bonificație de 5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 23.750 lei reprezentând obligații fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate de 25.000 lei, cu valoarea bonificației de 1.250 lei.Un contribuabil care la data de 1 ianuarie 2020, figura în evidența fiscală cu o obligație fiscală plătită în plus în sumă de 10.000 lei, sumă care urmează să facă obiectul procedurii de compensare cu obligații fiscale ulterioare, depune la data de 20 iunie 2020, Declarația unică- formular actualizat în acord cu noile prevederi, în format hârtie, prin care sunt declarate obligații fiscale reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru anul 2019 în sumă totală datorată de 20.000 lei.Contribuabilul poate beneficia de bonificația de 5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 9.000 lei reprezentând obligații fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate de 20.000 lei, cu suma de 10.000 lei care face obiectul procedurii de compensare și cu valoarea bonificației de 1.000 lei.În situația în care, în exemplul prezentat, contribuabilul depune la data de 20 iunie 2020, Declarația unică - formular actualizat în acord cu noile prevederi, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, poate beneficia de bonificații, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 8.000 lei reprezentând obligații fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate de 20.000 lei, cu suma de 10.000 lei care face obiectul procedurii de compensare și cu valoarea bonificațiilor de 2.000 lei determinate după cum urmează:Conform documentului, în situația în care contribuabilii au depus până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență sau depun ulterior, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019 - formular disponibil la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, care nu prevede acordarea bonificațiilor,. Indiferent de modalitatea de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, inițială, în cazul în care declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă și plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data 30 iunie 2020, inclusiv, contribuabilul beneficiază de ambele bonificații.În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor în condițiile prevăzute pentru acordarea acestora. Pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente anului 2019, se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.