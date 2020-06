Un altfel de bilanț al ministrului Muncii, făcut de sindicate, trimis premierului: Mult Facebook, declarații politice și "zero remedieri" la probleme identificate chiar de Violeta Alexandru

DOCUMENT

• 9% din mesaje sunt legate de sistemul de pensii cu trimitere la accesul în REVISAL. I s-ar fi spus că nu ajută cu nimic acest lucru la instrumentarea unui dosar de pensii. Ea „a postat triumfător că și Casele de Pensii beneficiază”. Problema: accesul în REVISAL e doar consultativ pentru că nu a fost modificată legislația. Așadar, asta a dus la birocrație, o hârtie în plus la dosarul de pensie fără o valoare legală.





Probleme identificate de ministrul Muncii și cuvintele „ZERO REMEDIERE” care apar în document:

Probleme ridicate de sindicate sunt mult mai multe. Am extras o parte dintre ele. Pentru a vedea tot bilanțul, puteți accesa documentul.





"Victoria-Violeta Alexandru este un ministru al Muncii foarte activ pe Facebook, preocupat doar de declarații

politice și de acuze la adresa angajaților, dar în același timp îndreptat către cetățeani cu discursursuri demagogice.

Doamna ministru Victoria Violeta Alexandru are minime cunostințe despre problemele sistemului public de pensii și ca rezultate ZERO remediere a problemelor", se arată într-un comunicat al organizației.



Documentul Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii analizează activitatea Violetei Alexandru la 6 luni de mandat:56 postări pe Facebook despre sistemul public de pensii: 25% din ele sunt mesaje politice, 24% se referă la greaua moștenire, 19% sunt mesaje împotriva angajaților Casei de Pensii „făcând referiri la o așa-zisă umilire a pensionarilor de către și în fața angajaților”.1. „Termene depășite de soluționare a dosarelor” - nu a fost luată nicio măsură de îmbunătățire a programelor informatice. Ca urmare, încă există termene depășite de soluționare a dosarelor de pensii – ZERO REMEDIERE2. „Prioritizarea dosarelor noi de pensionare astfel că recalculările au durat mai mult” - și acum se practică această metodă - ZERO REMEDIERE3. „Nu se primesc sau se primesc greu răspunsuri, din partea angajatorilor, la solicitările Caselor de pensii, de confirmare a stagiului de cotizare” - Casele de pensii inițiază corespondența cu angajatorii doar în cazul în care documentele existente la dosar sunt incomplete. Această corespondență se referă la sporuri acordate sau a încadrarea în grupa superioară de muncă și extrem de ar la confirmarea stagiului de cotizare realizat. De ce? Întrucât până la 1 aprilie 2001 stagiul de cotizare se confirmă cu carnetul de muncă și doar în cazul pierderii acestuia stagiul de cotizare se confirmă cu adeverințe eliberate de angajator sau ITM. Persoanele care și-au pierdut carnetul de muncă reprezintă probabil maxim 1%, iar ministrul a încercat să rezolve o problemă aproape inexistentă. I-au fost ridicate ministrului alte probleme de către CNPP și de Casele Teritoriale de Pensii (în videoconferințe) pe care le-a refuzat sistematic lăsându-le fără soluții de rezolvare – ZERO REMEDIERE„Termene de soluționare la Comisia Centrală de Contestații pot dura până la 2 ani” - poate doamna ministru nu are cunoștință, dar îi reamintim noi că prin Legea 127/2018, Comisia își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării legii. Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații se stabilește prin ordin de ministru. Soluționarea se face în termen de 3 ani – ZERO REMEDIERE„O improprie împărțire a sarcinilor între operatori și verificatori în activitatea de gestionare a dosarelor” - suntem curioși să cunoaște algoritmul prin care a ajuns la această opinie, având în vedere că nu știe câți angajați sunt în sistemul public de pensii. Prin urmare, nu are cum să știe câți verificatori sau operatori sunt la Casele Teritoriale de Pensii. Acest aspect nu se poate cuantifica atât timp cât angajații unt nevoiți să apeleze la aplicații informatice paralele sau să facă calculele manual pentru a emite o decizie de recalculare a unor drepturi de pensie. Și această problemă a fost sesizată, dar nu a fost luată nicio măsură vizibilă la nivel de angajat – ZERO REMEDIERE.„Modul rudimenta de gestionare a arhivelor” -ZERO REMEDIERE (Detalii in documentul pe care l-am atașat)“Grave probleme în sistemul informatic gestionat de CNPP” - contractul cu firma care asigură suportul sistemului a expirat în decembrie 2019, lucru cunoscut având în vedere o postare a ministrului din 2 decembrie, neremediat până la această dată. Sindicatele spun că Violeta Alexandru are pretenții să fi fost operate recalculările de acordare a indicelui de corecție la dosarele de invaliditate - limită de vârstă. Este neprofesional pentru un ministru să emită pretenții pentru ca mai apoi să sancționeze angajații pentru nerealizarea lor, fără să întreprindă nici măcar o acțiune de remediere a situației – ZERO REMEDIERE.„Scanare carnete de muncă” - Acțiunea de scanare a carnetelor de muncă a fost una fără sens atâta timp cât legislația în domeniu nu a fost actualizată, iar activitatea a fost făcută cu angajați temporari care nu știau să citească un carnet de muncă și erau plătiți în funcție de numărul de carnete scanate. Această activitate nu a fost executată de angajații caselor de pensii. Problema a rămas în același stadiu, legislația nu a fost corelată, actualizată, ceea ce face ca aceste scanări să fie doar consultative, la fel extrasul din Revisal – ZERO REMEDIERE.Sindicatele reamintesc că în data de 6 martie 2020, Violeta Alexandru a publicat o informație însoțită de imagini dintr-o arhivă pasivă a Casei de Pensii a Municipiului București astfel că în mod eronat și intenționat a informat publicul că respectiva arhivă este una activă, mesajul ministrului Muncii fiind următorul - „Oameni buni, să folosești actele din dosarele oamenilor când îți faci nevoile, pe jos, într-una dintre camerele din clădirea cu arhiva, reprezintă fața unui sistem public schimonosit de acest cumplit “nu mă interesează/nu este treaba mea”, un sistem complet dezumanizat”.Menționăm că documentele care se regăsesc în acel spațiu de depozitare sunt documente de arhivă pasivă care trebuie păstrate 50 de ani de la data decesului titularului dosarului de pensie. Acele documente nu prezintă interes sau date cu caracter informativ pentru moștenitorii defuncților sau pentru orice altă entitate fizică sau juridică, aspecte clarificate și prin corespondența instituției – Casa de Pensii a Municipiului București cu Casa Națională de Pensii Publice.„Afirmația ministrului Muncii Victoria-Violeta Alexandru este un atac la demnitatea angajaților, defăimător, jignitor și înjositor ce nu face cinste Ministerului Muncii. Pe baza celor expuse solicităm ca ministrul Muncii să își ceară public scuze pentru afirmațiile neconforme cu realitatea, totul fiind o manipulare grosolană”, scriu sindicatele.