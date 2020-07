Situație incredibilă. Un formular a scos mulți oameni din sistemul de sănătate. Problema pare a fi între ANAF și Casa de Sănătate. Cornel Grama: E trist că omul suferă

Pe perioada șomajului tehnic, casele de sănătate au scos persoanele afectate de la asigurați din cauza unui formular ANAF. Deși acest document a fost corectat din mai de către Fisc, iar oamenii ar trebui să figureze în sistem, aceștia tot nu apar. Odată scos, se pare că sistemul nu-i mai introduce. Acum problema e că dacă o persoană are probleme medicale și dorește să apeleze, de exemplu, la medicul de familie, nu poate, pentru că nu este asigurată. Situația este gravă și se poate rezolva foarte ușor problema. Consultantul fiscal Cornel Grama are o soluție simplă: să trimită ANOFM lista cu cei în șomaj tehnic la Casele de Sănătate și să-i valideze.



Cum s-a ajuns aici

• Trebuie să știe că omul, din momentul în care și-a făcut carte de muncă ,are asigurare, punct. Își pierde calitatea dacă și-a desfăcut contractul de muncă sau are concediu fără salariu.

• Ei dacă au făcut formularul prost de la început, să remedieze treaba.







Un exemplu al Casei de Sănătate de la Cluj



Acum iese la iveală cum instituțiile nu comunică între ele. Chiar dacă încerci să semnalezi o problemă la o instituție, aceasta dă vina pe alta și tot așa. În final vina pică pe contabil că el nu a făcut bine. Dar fiecare casă de sănătate a dat câte o informare, fiecare are propria metodă și fiecare e pe lângă lege.

• Sistemul nu i-a mai introdus: Cine pleacă la plimbare, pierde locul de onoare...





Soluția

Cornel Grama a explicat:Problema a apărut de la prima lună de șomaj tehnic. Formularul (112) făcut de ANAF, automat când venitul era zero, punea omul neasigurat. S-a transmis așa. În luna mai probabil s-au sesizat și au modificat formularul respectiv și omul apărea asigurat. Totuși, degeaba, că sistemul Casei de Sănătate nu i-a mai introdus.Acum omul când se duce la medicul de familie, să ia o rețetă compensată sau să se interneze, apare neasigurat. Casa de sănătate l-a scos și: Salut! Dacă tu ai corectat ulterior, sistemul la rândul său nu mai corectează.În mod normal, prin legislația pe șomajul tehnic are asigurare.“Casa de sănătate ce zice? Contabilii să facă ei declarație rectificativă în care să treacă data când s-a suspendat și când a intrat în sistem. Nu modific nimic. Ei (Casa de Sănătate) trebuie să respecte legea: oamenii care sunt în șomaj tehnic să-i bage asigurați. Ei au toate datele să remedieze problema, că este vorba de un milion de oameni”, spune el.„A venit ieri un client la mine, care era și salariat: Domnule, eu m-am dus la medicul ăsta și mi-a zis că nu apar asigurat”, a spus el."Bine că facem informatizare, conectăm casele de marcat, le facem nu știu cum, dar o validare a omului în sistem să-și ia un medicament nu se poate. E incredibil așa ceva", spune Grama.• E trist că omul suferă.„Agenția pentru șomaj are lista cu oamenii care au fost în șomaj tehnic. Ăia să dea datele la Casa de Sănătate și să-i valideze în sistem. Ce mare lucru?”, a spus consultantul fiscal Cornel Grama.*Până la această oră, oficialii CNAS nu au putut fi contactați. În momentul în care vom avea opinia lor, vom reveni.