Dan Bucșa: Mă aștept ca BNR să taie dobânzile până la 1%. Dacă nu ar face asta, cei care și-au luat credite ar fi afectați

“Eu mă aștept ca BNR să taie dobânzile până la 1%. Dacă nu le-ar tăia, în momentul în care expiră moratoriul de plată, obligațiile de plată ar crește atât de mult și pentru IMM-uri și pentru cei care și-au luat credite imobiliare, încât bugetele lor ar fi destul de tare afectate. Atunci, un pas logic pentru BNR ar fi să taie dobânda până la 1% astfel încât această revenire la plata ratelor și a dobânzilor, mai ales, să nu aibă un impact extrem de mare în buget”, a spus el, într-o întâlnire online cu presa.







Poate BNR să facă asta având în vedere inflația pe care o avem?

„Anume că vor crește prețurile administrate, taxe și impozite indirecte care se vor vedea imediat în preț, dar în același timp există riscul că vor crește impozitele directe pe venituri. Unul dintre partidele mari din România a anunțat că dorește niște cote progresive de impozit pe venit, care erau cumva clare din felul în care ei privesc fiscalitatea. Dacă acest lucru se întâmplă, impactul negativ asupra veniturilor populației probabil va ține inflația destul de jos”, a explicat economistul.







O creștere de pensii mai mare de 10% ne duce direct la junk

„Guvernul va putea să aibă o poveste, atâta timp cât reușește să țină creșterea pensiilor sub 10%, cum că deficitul fără impactul crizei rămâne undeva sub 4% anul acesta și ar rămâne sub 4% și la anul. Vom vedea dacă va fi suficient”, a mai arătat Dan Bucșa.







„Eu cred că poate pentru că deși inflația va sta, cred eu, undeva în jur de 3%, începând de lunile viitoare și anul viitor, inflația de bază foarte probabil va scădea din cauză că slăbesc condițiile din piața muncii. Acest lucru se întâmplă în toate țările din regiune”, a afirmat Bucșa.Există și un risc, spune el.„Sper că România va putea să-și păstreze ratingul investiție dar pentru asta e foarte clar că orice creștere de pensii mai mare de 10% ne duce direct la junk”, spune el.• Cheltuielile cu pensiile și salariile sunt enorme raportate la veniturile din taxe, impozite și contribuții de asigurări sociale. Sunt enorme comparat cu orice țară emergentă.