Unii români cumpără aur zilele astea. Ce variante există, ce prețuri sunt și ce să ai în vedere. Bijuterii sau instrumente financiare care reflectă aurul?

Foarte pe scurt:





• Pe termen de un an și peste, așa cum arată lucrurile acum, tendința ar putea fi ascendentă în privința prețului aurului (Claudiu Cazacu)



Prețul aurului

Prețul aurului, așa cum vedem mai jos (pe gram), se apreciază mult în perioada de criză, după care urmează o tendință de depreciere.









*circa 260 lei







Câteva prețuri din piața românească

Achiziția de bijuterii nu prea este o idee bună. Ce să ai în vedere dacă totuși vrei să cumperi

*textul nu reprezintă o recomandare de investiții





Posibilități de achiziție prin burse: instrumente disponibile pe aur

Este o investiție potrivită pe termen lung?

*textul nu reprezintă o recomandare de investiții• La BNR, gramul de aur este cotat în jurul a 260 lei• Unele bănci vând cu 340 lei/gram• Cine cumpără bijuterii, dacă vrea să le revândă, face o mișcare foarte proastă (Claudiu Cazacu – XTB România)• Dacă cumperi lingouri prin magazine online sau bănci, prețul este cu câteva procente mai scump decât este aurul pe piețele internaționale (Claudiu Cazacu)• La BVB sunt certificate care se mișcă exact cum merge prețul aurului: EBGLD1 și RCGLD• Printr-un broker internațional ai acces și la alte instrumente care reflectă aurul• Achiziția de aur tranzacționabil este în funcție de cum crezi că o să-și revină economia: Dacă vezi o revenire, atunci cumperi acțiuni/ Dacă crezi că va mai dura criza, atunci iei aur (Petrișor Peiu – analist economic).• La amanet e un preț stabilit de ei acolo, nu e un preț de piață (Petrișor Peiu)*Povestea de mai jos, cu care începem, este adevărată, fiind motivul care a dus la acest textAurul a atras atenția Corinei care, la cei 38 de ani ai săi, a decis să investească. Asta după ce până acum a economisit într-un cont curent, în lei. A conștientizat că lucrurile și produsele pe care le consumă sunt mai scumpe de la an la an. Pentru că se gândea la asta de ceva timp, ea a considerat că este „mâna destinului” că un prieten din lista de Facebook i-a propus o ofertă. Nu l-a cunoscut niciodată, nu a vorbit cu el niciodată până acum. El i-a spus lucruri precum: „Aurul va fi la putere acum”, „banii vor dispărea pentru că, uite și tu cu cât a crescut prețul aurului”, „trebuie să ai neapărat aur”. În mod ciudat, ea s-a lăsat convinsă de acea persoană care, în final, i-a zis că are inele și alte bijuterii din aur de vânzare.Așadar, Corina s-a văzut cu acel vânzător de aur undeva în zona Piața Victoriei din București și a cumpărat cu o sumă destul de mare cercei, lănțișoare și altele asemenea.Deși pentru noi este absurdă o astfel de situație, pentru ea pare că nu este. A crezut și crede tot ce i-a zis acea persoană. În urmă cu două zile Corina a avut o postare pe acest subiect: „Banii sunt hârtii fără valoare. Aurul e viitorul. Pentru cunoscători”.Dacă una dintre brățările cu care se lăuda zilele astea (pe Facebook) chiar e din aur, nu știm. Să sperăm că nu a fost păcălită.* Poate ar fi trebuit să precizez de la început, dar Corina este destul de ușor de influențat și crede poveștile privind neexistența Covid-19, controlarea lumii de grupuri oculte și alte asemenea.Dincolo de situația Corinei, care este foarte ușor de influențat de grupurile de fake news, rămân câteva întrebări:• Este oportun să cumperi aur acum?• De unde să cumperi?• În ce formă să achiziționezi?În general, în perioada de criză prețul aurului crește. Cel mai recent, pentru că mulți am trăit criza de acum circa 10-12 ani, așa a fost. Acum a ajuns la 2.000 de dolari uncia.Poate e mai complicat să lucrăm cu prețul unciei și ar fi mai simplu cu prețul pe gram.Acum, în timp ce scriu acest text (marți dimineață), este la 64 dolari/gram (încă se tranzacționează, deci se poate schimba prețul).Este, în general, un activ de criză, iar cererea fiind mare, prețul crește. Mulți investitori iau în considerare o menținere sau apreciere mai mare a aurului pe orizonul de 1 – 2 ani, gândindu-se că băncile centrale creează monedă, avem o situație geopolitică interesantă (SUA – China) și încă nu știm când vine vaccinul pentru coronavirus.La BNR, gramul de aur este cotat în jurul a 262 lei, zilele astea (pe 11 august a fost tot 262 lei, iar cu vreo 2 zile mai devreme 271 lei), așa că dacă ne uităm la prețurile de vânzare a aurului fizic, vedem o diferență ceva mai mare.La băncile care au lingouri de aur spre vânzare, prețul este 340 lei gramul, iar la cumpărare – 235 lei. (Pentru a fi cumpărat tot de bancă trebuie să ții aurul acolo)În unele magazine online prețul de vânzare este de 367 lei gramul, dar e vorba de lingou. Bineînțeles, lingouri de 2,5 grame se vând și cu 350 lei/gram, altele de două grame cu 330lei/gram.La amanet avem doar prețul de cumpărare, nu și cel de vânzare. Acesta variază de la o casă de amanet la alta între 220 – 235 lei/gram.*poate sunt și excepții, dar ca astea sunt prețurile zilele astea la aurul de 24k.HotNews.ro a discutat cu Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România pe marginea acestui subiect.„Ar fi o idee să cumperi aur fizic sub formă de bijuterii dacă ai putea să le și revinzi. Oamenii ar trebui să se uite la cotația gramului de aur pe care o publică chiar BNR. Să facă un calcul, având în vedere că acela este un aur de puritate înaltă. Dacă vorbim de mai puțin de 24 de karate, prețul trebuie să fie mult mai jos”, spune el.Dacă tu vrei să cumperi la 270 lei/gram un aur de proastă calitate, ai luat țeapă de două ori:1. Bineînțeles, că poți plăti mai mult de 270 lei, pentru că există costuri de procesare, transport, stocare. Dacă cumperi un aur mult inferior la un preț mult mai mare, te-ai păcălit.2. Te mai păcălești la revânzare, când ți se oferă, de obicei, mai puțin.De aceea, spune el, de obicei, cine cumpără bijuterii, dacă vrea să le revândă, face o mișcare foarte proastă.Mai poți cumpăra prin magazine online sau bănci, așa cum am arătat mai sus.„Dezavantajul este că tu cumperi în general cu câteva procente mai scump decât este aurul pe piețele internaționale. Marele dezavantaj este când vrei să revinzi. La o bancă, de exemplu, se răscumpără doar dacă l-ai ținut la ea”, explică el.• Unii își doresc siguranța de a-l deține. De obicei, îl deții numai când îl ai în casă. Dacă-l ai în casă, nu dormi liniștit. Dacă-l ții la bancă, zici că-i al tău, dar noi știm că în istorie s-a întâmplat în câteva ocazii o prelevare forțată a aurului, ca să nu spunem confiscare.Discutând cu diverși specialiști din piață, aceștia spun că varianta financiară este cea mai bună și sunt multe posibilități, inclusiv la BVB.Sunt certificate emise de Erste și Raiffeisen care se mișcă exact cum merge prețul aurului: EBGLD1 și RCGLD. Unul este un gram de aur și celălalt este o zecime de uncie.Aceasta este o modalitate de a avea o expunere pe aur fără a deține aur fizic, cu un cost mult mai mic. Diferența dintre vânzare și cumpărare este de sub un procent.Aceștia au indicat și alte produse:• Se mai poate achiziționa, printr-un broker internațional, un fond care deține aur (ca exemplu GLD). Sunt fonduri care dețin aur și argint fizic pe care le cumperi ca și cum ai cumpăra o acțiune. Prețul aurului crește cu 1%, tu câștigi 1%.• Pentru cei cu apetit către risc, tot prin broker internațional, se pot achiziționa companii miniere. Aici riscul e mai mare. Când e bine cresc mult mai mult și, invers, scad procentual mai mult decât aurul.• Se mai poate achiziționa printr-un broker internațional serios atât un instrument care urmărește evoluția aurului sau argintului, dar, de obicei, se tranzacționează cu levier și e periculos, pentru cei mai mulți. E avantajos doar pentru traderi și speculatori.*Textul nu reprezintă o recomandare de investițiispune că achiziția de aur tranzacționabil este în funcție de cum crezi că o să-și revină economia:• Dacă vezi o revenire, atunci cumperi acțiuni• Dacă crezi că va mai dura criza, atunci iei aur.„Depinde de fiecare”, spune el.Totuși, nu recomandă achiziționarea aurului prin amanet.„Piața de amanet nu e ca o piață normală. E o jucărioară, nu e ca și cum ai cumpăra acțiuni la bursă sau titluri de stat. La amanet e un preț stabilit de ei acolo, nu e un preț de piață”, spune el.• Dacă cineva vrea aur fizic, sunt și la noi bănci care vând. Sunt și companii de brokeraj.La rândul său,afirmă că „aurul ne spune o poveste de nevoie, de contrabalansare a portofoliului într-o perioadă cu multiple riscuri”.„Riscurile acestea sunt și de natură economică și geopolitică. Combinația asta face ca metalele prețioase să fie atât de susținute. Pe termen scurt ar fi normal și înțelept ca piața să se odihnească puțin. Nu înseamnă că va rămâne graficul nemișcat, dar că va rămâne o pauză. Am avut un parcurs foarte puternic, mai ales pe argint. 2000 dolari e o zonă importantă, o zonă cheie. Pe termen de un an și peste așa cum arată lucrurile acum, tendința ar putea fi ascendentă”, spune el.*de precizat că el are expunere de metalele respective• Avem dobânzi foarte scăzute, pentru a stimula economia, dar care nu acoperă inflația. Inflația este pozitivă, dar dobânzile sunt aproape de zero în Vest. La noi inflația este 2,8%, ai dobânzi la titluri de stat care merg spre 4% dar la bănci nu primești această recompensă.„Asta este: un pic de teamă de inflație, îndoială vizavi de tendința dolarului (a fost în depreciere) atunci cei care doresc să-și conserve valoarea se îndreaptă către alte active fizice. Investitorii se gândesc că poate economia va avea nevoie de stimulare prin crearea de masă monetară. Băncile centrale tipăresc bani, asta e clar”, spune Cazacu.