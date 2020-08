Băncile europene îşi reduc expunerea pe tranzacţiile cu materii prime

În ultima jumătate de secol un mic grup de bănci europene au finanţat tranzacţiile cu resurse naturale, formând o relaţie simbiotică cu traderi de materii prime care le-a pus în mijlocul unei creşteri semnificative a comerţului mondial, însă acum această tendinţă a început să se inverseze, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Grupul bancar olandez ABN Amro Bank NV a anunţat că va renunţa la finanţarea tranzacţiilor cu materii prime. Grupul francez BNP Paribas SA îşi revizuieşte implicarea în acest sector şi ar putea închide o divizie specializată în finanţarea tranzacţiilor cu materii prime. Rabobank Group îşi revizuieşte şi ea operaţiunile. Acestea nu sunt singurele bănci. După un şir de scandaluri care au provocat pierderi de miliarde de dolari pentru bănci, aproape fiecare astfel de instituţie îşi revizuieşte prezenţa în sectorul tranzacţiilor cu materii prime."Finanţarea tranzacţiilor cu materii prime aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista peste 10 ani. Companiile de trading nu sunt pregătite pentru ceea ce va urma", a declarat Walter Vollebregt, responsabil pentru finanţarea tranzacţiilor cu metale şi minereuri la Rabobank.Mai mulţi directori de la companii de trading cu materii prime au declarat pentru Bloomberg News că se aşteaptă ca retragerea băncilor europene să le majoreze costurile de finanţare. În timp ce unele mari companii de trading cred că vor putea profita de această restructurare a industriei, alţii se tem că ieşirea băncilor va afecta pe toată lumea.Implicarea băncilor europene în tranzacţiile cu materii prime îşi are rădăcinile în trecutul colonial al continentului. Unul dintre predecesorii băncii ABN Amro este Netherlands Trading Society, înfiinţată în 1824 pentru a finanţa tranzacţiile cu cafea, zahăr şi ceai în Asia. La fel multe bănci franceze au fost implicate în tranzacţiile cu fostele colonii franceze din Africa.În ultima vreme însă o serie de falimente au zguduite industria tranzacţiilor cu materii prime. Cel mai răsunător a fost colapsul traderului de combustibili Hin Leong Trading (Pte) Ltd. în luna aprilie, care a provocat o gaură de 3,5 miliarde dolari pentru 23 de bănci.Firma de consultanţă Coalition Development Ltd. estimează că veniturile generate de industria bancară din finanţarea tranzacţiilor cu materii prime au scăzut cu 29% în prima jumătate a anului. "În ultimii cinci sau şase ani, ţinând cont de provizioane, profiturile generate de marile bănci europene din finanţarea tranzacţiilor cu materii prime sunt zero sa chiar negative", susţine Walter Vollebregt.Pierderile înregistrate în ultima perioadă nu sunt singura problemă. Chiar şi noile reglementări mai stricte din industria bancară, inclusiv Basel 4, fac finanţarea tranzacţiilor cu materii prime o afacere mai puţin atractivă, susţine fostul bancher Jean-Francois Lambert. "Fiecare bancă trebuie să îşi revizuiască portofoliul. Efectul de turmă va fi unul semnificativ", este de părere Jean-Francois Lambert.Grupul bancar olandez ING Groep NV este unul dintre liderii de pe piaţa finanţării tranzacţiilor cu materii prime, având în vedere că la finele lunii iunie avea o expunere de peste 20 miliarde de euro. ING a decis să continue să finanţeze tranzacţiile cu materii prime dar a decis să adopte o abordare mai prudentă atunci când va acorda credite în acest sector.În rândul băncilor franceze, Societe Generale SA a decis să înăsprească procedurile de control al riscurilor şi de asemenea a decis să îşi reducă operaţiunile din Asia prin închiderea biroului din Singapore. O altă bancă franceză, Natixis SA, a decis şi ea să îşi reducă expunerea pe finanţarea tranzacţiilor cu energie şi resurse naturale, a precizat directorul financiar Nathalie Bricker"În mod clar băncile sunt mult mai selective aşa cum, probabil, ar fi trebuit să fie dintotdeauna. Are loc o contracţie şi aş spune şi o fugă spre calitate", a declarat recent directorul financiar de la firma de trading Glencore Plc, Steve Kalmin