Războiul nevăzut din pandemie. Lupta pentru supremația în transportul aerian se duce cu toate armele posibile

E ca la război: învingătorul ia totul. În razboiul economic care se poartă pentru dominația pieței transportului aerian, dictonul sună altfel: cei cu bani iau piața celor mai vulnerabili. Cei cu bani sunt cei care au primit fonduri consistente cu ajutorul cărora încearcă să scoată concurența din piață. Wizz Air, compania aeriană low-cost maghiară controlată de unul dintre primii 50 cei mai bogați maghiari, Iozsef Varadi, a primit încă din aprilie din partea Regatului Unit accesul la 300 de milioane de lire, la o dobândă de 0,6% (sursa).







Wizz, unul dintre cei mai agresivi jucători din ransportul aerian, a deschis în luna următoare patru noi baze de zbor, preluând rute operate de competitorii Ryanair și Easyjet. Fondatorul-CEO Jozsef Varadi, cel de-al 46-lea cel mai bogat maghiar, a declarat în numeroase ocazii că intenția companiei sale este să se mute și să preia locurile unor concurenți mai puțin eficienți și îndatorați. ( Sursa





În România, victima directă este operatorul Blue Air, care in acest weekend a fost nevoit să închidă baza de la Larnaca (unde Wizz a ocupat orarul de zbor cu două avioane care deservesc exact rutele tradiționale ale Blue Air) și scenariul s-ar putea repeta și cu baza de la Bacău.





Context:

Scenariul Larnaca se poate repeta și la Bacău, cu toate că Blue Air a solicitat Guvernului încă din aprilie o garantie de stat pentru un imprumut bancar, pe termen de 6 ani. Acest imprumut a fost calculat la nivelul pierderilor directe generate de suspendarea zborurilor in perioada de stare de urgenta (martie – iunie 2020) si al lichiditatilor minime necesare pentru ca Blue Air sa nu inchida operatiunile si sa poata continua sa transporte micii antreprenori si diaspora romaneasca, sa creeze locuri de munca si sa plateasca taxe statului roman.





”Dacă aveam bani sa platim macar combustibilul si taxele de aeroport, am fi putut să ne apărăm pozitia. Aveam și noi cursele la zbor. Dar așa, când in fiecare săptămână trebuie să selectăm la sânge ce curse putem pune la vânzare– exact atât cât să continuam sa existăm, să ne servim pasagerii care au cumparat bilete - și să ne alegem bine zborurile astfel încât să ne acoperim costurile și să nu riscăm arestarea avioanelor din cauză de neplată, fără pretenții de profitabilitate... De-abia am plătit salariile pe iunie celor circa 100 de oameni care au muncit în iunie. Este un efort sisific, pentru care le sunt recunoscătoare tuturor colegilor mei, si care nu mai poate continua prea mult. Pur și simplu, cu fiecare zi care trece devenim mai vulnerabili in fata competitiei. Faptul ca am rezistat deja 6 luni, prin forte proprii, fara nici un sprijin financiar, doar pe baza capitalului de incredere pe care l-am construit cu pasagerii, colegii si partenerii nostri - este deja un incredibil. Acum 6 luni nu as fi crezut ca ajungem in septembrie fara sa fi primit imprumutul de salvare solicitat. Sau ca rezistam 6 luni fara el… Oricum, noi suntem hotarati sa continuam sa facem tot ce depinde de noi sa ne continuam activitatea. Nu ne lăsăm”, mai spune Oana Petrescu.

”Au văzut că a rămas piața goală, deoarece nici noi, nici companiile cipriote și grecesti care operau deja la Larnaca nu aveau capacitatea financiară de a o servi. La Larnaca au deschis baza în luna mai, cand în Romania era încă stare de urgență iar noi nu aveam nici o sursă de finanțare – din zborurile cargo și de repatriere de abia am ajuns la sfârșitul lunii mai să acoperim salariile datorate pentru luna martie. Au pus două avioane care deservesc practic aceleași destinații cu ale noastre, cu care au preluat, practic peste noapte, fără nici un cost, o piață foarte profitabilă, cu rute mature, în care Blue Air a investit masiv în ultimii 5 ani. Închiderea acestei baze a fost o decizie foarte tristă, mai ales că Larnaca era una din bazele noastre cele mai profitabile”, a explicat pentru HotNews Oana Petrescu, executivul Blue Air. Baza de la Larnaca a Blue Air a fost închisă weekend-ul acesta întrucât compania românească nu își mai permite s-o opereze, deși acolo Blue Air era foarte profitabil.O rută aeriană dintr-un oraș devine profitabilă într-o perioadă de cel puțin 2-3 ani. Acest timp e necesar pentru ca oamenii de acolo să afle de existența curselor și a operatorului si să aiba incredere in seriozitatea acestuia, astfel încât se adune o masă critică de clienți pasageri care să asigure un zbor la 85% capacitate. De obicei, de la deschiderea unei rute operatorii aerieni își asuma grade de încărcare în jur de 50%-60%, care cresc gradual, iar compania operează pe pierderi până ajung la cei 80-90% necesari unei companii low-cost ca să își acopere costurile (70-80% în cazul unui operator de linie). Pentru Blue Air, Larnaca devenise profitabilă abia anul trecut, iar Wizz a venit și a luat o piață gata formata, pe profit.Blue Air are circa 950 de angajați, conducerea operatorului aerian discutând deschis cu ei pentru a pune la punct un plan de supraviețuire. ”Noi estimăm ca în 2021 să ne reluam activitatea cu 20 de aeronave, la 80% din capacitate. Dar important e să ajungem acolo cu toată echipa. Era clar că trebuia însă ca pana atunci să reducem semnificativ costurile. În cazul piloților tinta a fost să menținem licențele de zbor și am încercat să oferim ocazia tuturor sa zboare, prin rotație... Atat acestia, cat si insotitorii de bord ies cate o zi – doua din șomaj tehnic, zboara, apoi se întorc iar în șomaj tehnic. In plus, insotitorii de bord s-au organizat singuri si ne-au propus sa-si ajute colegii din call-center si din centrul de servire pasageri - ca sa putem face fata cresterii uriase de apeluri si solicitarilor de reprogramare a zborurilor, mai ales dupa deciziile diferitelor state europene de a solicita testarea sau izolarea/ carantinarea pasagerilor veniti din Romaniae. Acum avem o super-echipa de piloti si insotitori care răspund la telefoane sau care le răspund pe email pasagerilor... și sunt mandri sa răspunda cu titlul lor profesional: comandant, insotitor, etc. Fiecare dintre ei și-a ales perioadele în care poate participa la această activitate”, mai explică Petrescu.Potrivit informațiilor noastre, Guvernul ar putea da în această săptămână Hotărârea prin care să garanteze creditul Blue Air, lucru care ar reprezenta o gură de oxigen pentru transportatorul aerian român.