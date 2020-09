Cum se vor schimba beneficiile pe care șeful tău le-a inclus în pachetul salarial. Consultant: Discutăm despre un nou contract social între angajator și angajat

​​Alin T. lucrează la o multinațională, având reședința în București. Este Key Account Manager, iar pachetul său salarial includea înainte de pandemie mașină de serviciu și abonament la o sală de fitness unde oricum nu mergea că nu avea vreme. De când cu pandemia, sălile de fitness au fost închise iar el a lucrat de acasă, mașina stând mai mult în fața locuinței. ”Mă simțeam aproape furat”, spune el. Două dintre beneficiile pe care firma i le dăduseră deveniseră inutilizabile, iar șefii nu voiau să discute despre înlocuirea cu alte beneficii echivalente. ”Măcar să-mi fi dat de abonamentul ăla de fitness niște dezinfectanți, tot era ceva!”, mai spune el. Intuiția lui Alin este corectă. Pachetele salariale se vor schimba curând.

În articol mai e vorba despre managerii care fac mai mult rău decât bine echipei, despre temerile angajaților, despre cum se vor modifica pachetele de salarizare sau dacă în timp ce lucrezi remote, aluneci în bucătărie și îți rupi mâna, e sau nu accident de muncă.





”Petrec mult timp săptămânal în diferite întâlniri- discut în fiecare săptămână cu reprezentanții a 5-6 firme și aflu foarte multe despre cum se așează lucrurile cu privire la munca în pandemie. Unii vor să se organizeze într-o rețea de huburi împrăștiate prin orașul unde are firma sediul, alții vor ca angajații să vină fizic la birou. ”Vreau să-i văd lângă mine că doar așa îi pot controla”, spun managerii lor. Oameni din companii foarte mari spun că se simt invadați de muncă, acasă. ”Simt cum munca îmi invadează casa. NU-mi găsesc locul, sunt foarte agitat și nu știu ce se va întâmpla cu mine în viitoarele luni”, îmi mărturisesc ei. Există o foarte mare diversitate de reacții și e bine să le ascultăm pe toate. Liderii trebuie să treacă de la a SPUNE, la A ASCULTA. Managerii fac eforturi mari să asculte în această perioadă. Unii, doar. Alții n-o fac. Unii nu vor să se schimbe”, a spus joi Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest, la o conferință organizată de BNR pe tema resurselor umane.







”Una dintre cele mai frecvente provocări este felul în care oamenii se conectează unii la alții în echipă. Managerii care vor să fie poli de putere într-o echipă o distanțează și mai mult pentru că ei în continuare vor să fie ”cei care dau Lumină”. Și când se întâmplă asta, mai ales în spațiul virtual, echipa mai degrabă mimează că se implică. Ce mai auzim frecvent este modul în care sunt implicați tinerii angajați. Managerii care nu au antrenamentul de a conduce cu adevărat chiar nu știu ce să facă cu noii angajați..Chiar vorbeam ieri cu cineva care fusese recent angajat și mi-a spus că la 2-3 luni după ce fusese angajat nimeni nu-l băga în seamă și nu-i dădea nimic de făcut. Nu știa la cine să meargă să ceară tot felul de intalniri online. Cei care intră acum în muncă au nevoie de o asistență a unui senior care să le explice cum se pot pune în valoare și să înțeleagă mecanismele firmei. Asta e una dintre provocările angajatorilor”, mai spune Panaite.





”Pandemia doar a accelerat evoluții care oricum urmau să se întâmple. Am făcut un studiu în EY și am strâns comentarii și feedback de la angajatori dar și de la noi înșine. Rezultatele merită luate în considerare: peste 77% din firme așteaptă schimbări ireversibile sau de lungă durată în privința costului cu forța de muncă și modalitatea de colaborare cu angajații și colaboratorii. S-ar putea schimba pachetele de salarizare. În România, cel puțin în companiile mari o bună parte din acest pachet era reprezentat de beneficii. Unele dintre ele nu mai au sens în noua realitate și trebuie cumva înlocuite. Ce au mai spus angajații: mai ales generația X și Millenials- un sfert dintre ei- spun că au lucrat mai eficient de acasă și că vor ca acest sistem să continue. Au mai punctat un aspect important: munca de acasă e mai intensă și poate presupune mai multe ore- te mai joci cu copiii, mai pui la spălat o rufă sau gătești ceva de mâncare etc.. Aproape 40% din angajați spun că se așteaptă la o răsplată din partea angajatorului pentru orele suplimentare sau a creșterii productivității”, spunea cu o zi înainte de conferința BNR și Claudia Sofianu, EY România.



Mugur Tolici, Director resurse umane, Banca Națională a României: Greutatea specifică acordată diferitelor tipuri de beneficii din cadrul pachetelor salariale se va schimba semnificativ. De acum înainte probabil că angajatul va valoriza mai mult stabilitatea, reputația, modul în care firma a trecut prin criză sau grija angajatorului față de angajați. Toate acele lucruri care înainte de criză păreau cumva normale”. Tolici admite că acum în BNR se lucrează tot mai mult cyu tot mai puțini angajați. ”BNR nu a mai putut face recrutări din martie, datorită cauza Ordonanței privind instituirea stării de alertă care blochează angajările în instituțiile publice. Plecările continue, fie prin pensionare, fie se pleacă în alte instituții, așa că am ajuns să lucrăm tot mai mult cu tot mai puțini oameni”, mai spune Tolici.







Odată cu instalarea pandemiei, BNR a trecut în două săptămâni de la zero posibilitate de a face telemuncă, din lipsa unor reglementări interne, la trimiterea celei mai mari părţi a salariaţilor în telemuncă. ”Asta s-a întâmplat în mai puţin de două săptămâni, de la 0 la 70%. O provocare cred că pentru orice instituţie, cu atât mai mare pentru o instituţie aşezată, stabilă, cu tradiţie de 140 de ani, cum este Banca Naţională a României", a spus Mugur Tolici.



El a menţionat că şi în cazul circuitului documentelor au existat schimbări. "De la un circuit aproape total pe hârtie al documentelor am trecut într-un timp extrem de scurt la circuitul electronic al acestora, care cred că în perioada stării de urgenţă a atins probabil un nivel de 90-95%. Tot ce intra din afara băncii prin registratura BNR, toate documentele care se transmiteau între direcţii au fost cumva digitalizate, transmise electronic, utilizarea e-mailului de serviciu a devenit revalentă, aproape singurul mijloc de comunicare. Am trecut de la întâlnirile fizice, nu puţine, pe care le aveam, la întâlniri pe platformele existente, disponibile nouă, Webex şi Teams, şi am constatat că se poate şi altfel", a mai adăugat Tolici.







Șefa resurselor umane din BCR crede însă că discutăm despre un accident de muncă. ”Da, e accident de muncă. Pentru că există un acord de telemuncă și în acest context lucrul de acasă este echivalent cu lucrul la birou. Dar consider că legislația privind telemunca va suferi modificări”, spune Andreea Voinea.



Director resurse umane, Banca Comercială Română: Pachetul de beneficii cred că va include creșteri în zona de sănătate, de prevenție, acestea urmând să devină mult mai importante. Angajatorii se vor uita la asta. Noi deocamdată nu am făcut nicio modificare și nu avem în plan așa ceva.Country Managing Director, Korn Ferry – Hay Group: Pachetul privind remunerația se va schimba. Discutăm despre un nou contract social între angajator și angajat. Beneficiile se vor îndrepta către lucruri care aduc un plus de sănătate emoțională. Și nu peste multi timp vom vedea un scenariu în care angajatul va avea parte de consiliere psihologică. Beneficiile sunt ceea ce îl leagă pe angajat de compania la care lucrează. Cazul unui accident în bucătărie în timp ce lucrezi remote, e tratat de unii ca fiind accident de muncă în vreme ce alții spun că legea nu clarifică acest lucru.” Noi în România avem o singură lege, cea care se referă la telemuncă. Dar în realitate se mai întâmplă alte multe modalități prin care oamenii lucrează de la distanță. De exemplu accidentele de muncă: dacă mă rănesc în bucătărie e accident de muncă? Nu prea e reglementat acest domeniu....”, spune Claudia Sofianu, EY România.