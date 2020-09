​Business report: România importă un milion de tone de oțel-beton, adică 100% din necesar. Controale Inspecția Muncii: Ce aspecte vor viza inspectorii. Se câștigă mai bine la stat decât la privat. Cum echilibrăm balanța?

​Boom-ul construcțiilor în România face să duduie fabricile vecinilor: importăm un milion de tone de oțel-beton, adică 100% din necesar ● Steven van Groningen se retrage din funcţiile deţinute în cadrul Fondului Proprietatea ● Controale Inspecția Muncii: Ce aspecte vor viza inspectorii în ultimul trimestru din 2020 ● De ce plang romanii dupa majorarea pensiilor cu 40% ● Este foarte puţin probabil ca licitaţia pentru 5G să aibă loc în acest an ● ÎPS Teodosie, într-o reclamă a unui local privat care organizează parastase: ”E mare lucru să ai unde să faci pomana în tihnă” ● România are nevoie de o viziune de țară. Cum o putem avea? ● Cum văd analiştii BNR în oglindă criza din 2008 şi pe cea de acum ● România, paradoxul Europei: Se câștigă mai bine la stat decât la privat. Cum echilibrăm balanța? ● Ar deschide șampania managerii de bani români la apariția vaccinului COVID-19?





​Boom-ul construcțiilor în România face să duduie fabricile vecinilor: importăm un milion de tone de oțel-beton, adică 100% din necesar. Două fenomene contradictorii se petrec în cursul dezvoltării unui sector economic vital pentru dezvoltare: pe de o parte avem boom-ul din sectorul construcțiilor – o creștere de 8% în plină pandemie, în timp ce economia s-a contractat cu 4,6%; pe de altă parte, avem importuri de 100% din necesarul de oțel-beton folosit în construcții, deși, în urmă cu 10 ani, importam doar 20% din necesar. Asemenea situației bitumului care va trebui să fie importat în proporție de 95% în cadrul marelui plan de refacere a infrastructurii rutiere, și în cazul oțelului-beton tot la producția statelor vecine va trebui să apelăm în cazul construcțiilor, . . Două fenomene contradictorii se petrec în cursul dezvoltării unui sector economic vital pentru dezvoltare: pe de o parte avem boom-ul din sectorul construcțiilor – o creștere de 8% în plină pandemie, în timp ce economia s-a contractat cu 4,6%; pe de altă parte, avem importuri de 100% din necesarul de oțel-beton folosit în construcții, deși, în urmă cu 10 ani, importam doar 20% din necesar. Asemenea situației bitumului care va trebui să fie importat în proporție de 95% în cadrul marelui plan de refacere a infrastructurii rutiere, și în cazul oțelului-beton tot la producția statelor vecine va trebui să apelăm în cazul construcțiilor, scrie cursdeguvernare.ro

începând cu 13 noiembrie. Fondul Proprietatea a anunţat miercuri la Bursă că Steven van Groningen, preşedinte şi CEO al Raiffeisen Bank, a decis să renunţe la funcţiile deţinute în cadrul Comitetului Reprezentanţilor şi în Comitetele Consultative ale FP începând cu 13 noiembrie 2020. “Franklin Templeton International Services S.A.R.L., în calitate de administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), prin prezenta anunţă investitorii că dl. Steven van Groningen a decis să se retragă din funcţiile deţinute în cadrul Comitetului Reprezentanţilor (“Comitetul”) şi în Comitetele Consultative ale Fondului. Data intrării în vigoare a demisiei este 13 noiembrie 2020”, se arată într-un raport la Bursă, citat de Ziarul Financiar . Controalele tematice ale Inspecției Muncii pentru perioada octombrie - decembrie 2020 vor viza aspecte ce țin de munca nedeclarată și, în special, prezența fenomenului în domeniul medical (cabinete, clinici și spitale), relațiile de muncă în învățământ, protecția lucrătorilor de pe șantiere, a lucrătorilor peste 60 de ani din întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și nu numai. În continuare, e de așteptat ca inspectorii să se concentreze și pe aspectele specifice ce țin de măsurile impuse în contextul epidemiei pentru protecția salariaților, scrie avocatnet.ro Din cele peste 5,136 milioane de pensionari cat exista in Romania, 80%, adica peste 4,1 milioane dintre ei, nu au o pensie care sa le permita sa isi procure macar cosul minim de consum pentru un trai decent. Ca sa va faceti o idee despre ce inseamna acest lucru, in septembrie 2019, cosul minim de consum pentru o familie cu doi adulti si doi copii era de aproape 7.000 de lei (mai exact 6.954 de lei), potrivit FES/ Sydex Romania si ICCV. In schimb, pentru doua persoane, acesta este de 4.262 de lei, iar pentru o persoana adulta singura, cosul minim de consum este de 2.621 de lei, scrie ziare.com Curtea Constituţională a respins miercuri, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiate sesizările USR, PNL şi ale preşedintelui Klaus Iohannis privind o serie de modificări aduse la Legea concurenţei. Prin urmare, actul normativ adoptat de Parlament este constituţional. În schimb, preşedintele Consiliului Concurenţei afirmă că aceste modificări încalcă legislaţia europeană, scrie adevarul.ro Este foarte puţin probabil ca licitaţia pentru implementarea tehnologiei 5G să aibă loc în acest an, ne-a spus Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. Conform domniei sale, încă nu avem condiţiile necesare pentru asigurarea unei licitaţii care să ducă la ceea ce autorităţile îşi doresc - calitate bună şi preţuri joase. Bogdan Chiriţoiu ne-a explicat că elementul de noutate în acest proces este preocuparea privind securitatea naţională. De asemenea, reţeaua 5G este mult mai densă decât reţelele actuale şi este nevoie de mult mai mulţi stâlpi şi mult mai multe antene, ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Nu în ultimul rând, există o incertitudine privind compania Telekom, care este în discuţii, cu o serie de operatori, pentru a-şi vinde operaţiunile. Până când toate aceste probleme nu vor fi rezolvate, nu este indicat ca licitaţia să aibă loc, a conchis şeful Consiliului Concurenţei într-un interviu acordat pentru bursa.ro. . ”În primul rând nu este o reclamă. Un spațiu este destinat exclusiv, cum spune și Înalt Prea Sfințitul, săvârșirii slujbelor de parastas specifice ortodoxiei, spațiu ce este pus la dispoziție de un patron care are restaurant. El este apropiat bisericii și a vrut să pună spațiul acela la dispoziția bisericii. Luați-o ca un anunț de utilitate publică, nu este reclamă, pentru că biserica nu are cum să își facă reclamă la propriile slujbe. Nu este niciun contract, Doamne-ferește! Omul a donat spațiul, l-a pus la dispoziție cu titlu gratuit. Acest spațiu a fost pus la dispoziție gratuit doar pentru parastase, asta spune și Înaltul destul de clar. Deci nu mai este spațiul restaurantului, asta nu s-a înțeles. Oamenii dacă vin își fac parastasul cum doresc”, as spus purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului , citat de Libertatea.ro În companii se vorbește tot mai des despre importanța stabilirii unei viziuni. Acel scop care transcende interesele imediate ale companiei și la atingerea căruia compania caută să contribuie urmându-și propria misiune. Este din ce în ce mai recunoscut faptul că acest proces este important pentru că inspiră lideri și mai departe întreaga echipă, dându-le curaj să abordeze provocările și convingerea că au o contribuție importantă.Probabil cea mai cunoscută analogie este cea a celor 3 tăietori de piatră care au fost întrebați de către un călător ce fac. Răspunsurile lor au fost: Primul, care lucra cu jumătate de inima a răspuns anemic: „Tai piatra.” Al doilea a zis categoric: „Lucrez să câștig niște bani.” Al treilea care lucra cu evidentă dedicație a răspuns: „Construiesc o catedrală!”, scrie project-e.ro . O imagine sugestivă privind modul în care au reacţionat economiile la şocurile crizelor ne putem face lecturând ideile şi analizele specialiştilor din Banca Centrală, întotdeauna pertinente şi la obiect. Al doilea trimestru al anului 2020 a fost o perioadă plină de provocări pentru economia românească, caracterizată de scăderi profunde nemaiîntâlnite în ultimii 25 de ani. Spre deosebire de crizele anterioare, recesiunea a fost cauzată de SARS-COV-2, un dușman invizibil, plasat în afara sferei de acțiune a forțelor economice se aratră într-un recent Raport de Analiză realizat de specialiştii BNR, citati de fineco24news.blogspot.com . Poşta e liderul clasamentului de patru ani încoace Poşta Română, CFR, Romsilva, Profi şi Automobile Dacia sunt companiile care au cei mai mulţi angajaţi din ţara noastră în anul 2019, reiese dintr-o statistică făcută de Economica.net pe baza datelor obţinute de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Singurele companii din România cu peste 20.000 de salariaţi în 2019 sunt Poşta şi CFR, arată datele analizate de Economica.net Institutul Național de Statistică a analizat în amânunt date aferente lunii octombrie a anului 2018. Astfel, din studiu reiese că, în întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi aparţinând sectorului public, câştigul salarial mediu brut a fost 5802 lei/lună. Vorbim despre o valoare superioară mediei la nivel național cu 1208 lei. Spre comparație, în sectorul privat, câştigul salarial lunar mediu brut este sub media naţională cu 455 lei. În marea majoritate a statelor europene, trendul este invers: se câștigă mai bine în mediul privat. Economistul Mircea Coșea explică faptul că este bine că salariile la stat urmează un trend ascendent. Totuși, evaluarea bugetarilor trebuie să vină la pachet cu această tendință. De asemenea, și restructurarea aparatului bugetar. Politicienii au, însă, mai mereu alte priorități, spune Mircea Coșea, citat de rfi.ro Apariția unui vaccin cu eficiență dovedită împotriva noului coronavirus (COVID-19), un factor fără îndoială pozitiv la nivel social și economic, nu ar duce automat la o explozie a optimismului pe burse, managerii fondurilor mutuale din România fiind rezervați cu privire la efectele acestuia asupra prețului acțiunilor. ”Toată piața și toți investitorii așteaptă un vaccin. Vaccinul va fi binevenit, mai ales pentru îmbunătățirea sentimentului la nivelul investitorilor din piață. Totuși, trebuie menționat că bursele nu se comportă tocmai negativ în prezent, dupa primele luni ale pandemiei înregistrând chiar cea mai rapidă recuperare din ultimii 50 de ani”, a declarat Aurel Bernat, CEO BT Asset Management, potrivit wall-street.ro