Florin Cîțu: Situația Primăriei București la datorii arată rău. Arată o administrare proastă a banului public/ Au fost alocați bani pentru plata subvențiilor. Plata către subvenție nu s-a făcut. Unde au ajuns acești bani și la cine?

Am cerut o situație a modului în care au fost cheltuiți banii publici în instituțiile statului, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-o declarație de presă transmisă pe Facebook. "Situația pe care am primit-o a fost departe de a fi îmbucurătoare. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situației economice financiare făcută în ultimii 10-15 ani", a spus el. Potrivit acestuia, reprezentanții MFP și-au lăsat laptopurile la Primăria Capitalei, iar după ce s-a decis suspendarea activităților cu persoane din exterior, au rămas acolo, fiind recuperate după.







Alte declarații: