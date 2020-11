BCR, profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) în primele 9 luni din acest an

Rezumat:

1,75 milioane de utilizatori de internet banking si mobile banking, din care peste 1 milion de utilizatori unici activi de George, în creștere cu 60% față de primele 9 luni din 2019

Numărul de tranzacții prin George a crescut cu 112% an pe an în primele nouă luni din 2020

95% din totalul conturilor de economii deschise în 2020 au fost prin George

23.000 de credite acordate 100% digital, 29% din numărul total de credite de nevoi personale

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (BCR) a crescut cu 6,1% an pe an la data de 30 septembrie 2020, susținut atât de segmentul retail, cât și de cel corporate

Credite nou acordate în lei în valoare de 6 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020 către segmentul Retail – persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi

Finanțări nou acordate segmentului Corporate de peste 5,7 miliarde lei în primele 9 luni din 2020, dintre care 50% reprezintă credite de investiții

Sprijin pentru antreprenori: stocul de finanțări acordate sectorului IMM în creștere cu 12,5% an pe an la 30 septembrie 2020



Peste 4.100 de companii au fost susținute în primele nouă luni prin credite noi, credite prin programul IMM Invest sau prelungiri ale liniilor de credit

BCR a înregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020.

• Banca a implementat un nou mod de funcționare la nivelul întregii rețele de sucursale, prin care clienții au acces exclusiv în baza unei programări telefonice. Deja peste 70% dintre clienți și-au programat de acasă vizita la bancă.





Impactul BCR în economie





În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 6 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020 în principal datorită creditelor ipotecare și de nevoi personale. Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 4,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însă au crescut cu 50% în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea, recuperând parțial scăderea provocată de închiderea economiei în trimestrul al doilea din 2020 în contextul pandemiei. Vânzările de credite ipotecare au crescut puternic cu 38% an pe an în primele 9 luni din 2020 în totalitate datorită produsului ipotecar standard, în timp ce produsul ipotecar cu garanția statului a scăzut an pe an din cauza aprobării cu întârziere a noilor condiții. Creditele noi pentru microîntreprinderi au scăzut cu 12,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însa au crescut cu 69% în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea.







În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 5,7 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020. Stocul de finanțări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 12,5% an pe an, atingând valoarea de 6,7 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum și a participării BCR în programul IMM Invest. Finanțarea Sectorului Public a crescut cu 16% an pe an. Segmentul de Real Estate a crescut cu 14,5% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul proiectelor de birouri și spații comerciale finanțate în ultimul an.

Digitalizare accelerată:“2020 a fost un an al schimbărilor rapide, al adaptării la ceea ce viitorul ar fi trebuit să aducă în câțiva ani. Anul acesta nu a fost prima furtună prin care a trecut BCR și nici nu este prima dată când am alergat un maraton în timp record. A fost însă o nouă provocare și sunt recunoscător clienților noștri și echipei noastre pentru contribuția și determinarea lor să reinventeze bankingul, într-un ritm alert și împreună. Ne sprijinim clienții, ascultându-i și învățând de la ei, cu soluții personalizate, educație financiară și antreprenorială. Totodată, am transformat platforma inteligentă George într-unul dintre cele mai complete și evolutive ecosisteme digital bancare, având la bază ceea ce definește evoluția industriei – experiența clientului”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.• Circa 39.000 de cereri de amânare a ratelor au fost implementate pentru persoane fizice și 500 de cereri pentru companii, majoritatea selectând opțiunea BCR. Doar 11,000 de cereri pentru persoane fizice sunt încă în derulare, având un contract activ de amânare a ratelor. Peste 3.600 de cereri de amânare de plată au fost realizate 100% online, prin platforma George.• În prezent, amânările la plata creditelor reprezintă 4% din portofoliul total de credite persoane fizice, respectiv 10% din portofoliul total de credite acordate companiilor nefinanciare.• Numărul total de credite de consum acordate prin George s-a ridicat la 23.000 de la începutul anului, reprezentând 29% din creditele noi de nevoi personale. Numărul clienților care își achiziționează creditul George fără să ajungă într-o sucursală BCR a ajuns la 45%.• Circa 53% din clienții ce iau credit 100% online optează și pentru asigurarea de viață, șomaj, pierdere temporară sau permanentă a capacității de muncă.