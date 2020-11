Harta orașelor „cârlig” ale României. O discuție cu Marcel Heroiu, expert al Băncii Mondiale

Harta zonelor urbane funcționale

Metodologia e simplă: include în zonele urbane funcționale (ZUF), localitățile unde cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către orașul în cauză.

1. dacă nu ai zone urbane care să funcționeze cum trebuie, România nu are cum să își susțină creșterea





Exemplu practic, pe înțelesul tuturor, cu privire la modul de gândire pe care ar trebui să-l aibă autoritățile

Experiența noastră însă e că fără dezvoltare urbană, nu ai cum să ai dezvoltare rurală.„Dacă nu ai un motor, motorul urban, care să tragă regiunea în spate, nu poți să ai dezvoltare, cu implicații pe politică publică de la investiții în infrastructură, la investiții soft și tot ce doriți”, spune el.*Harta include toate municipiile și orașele din România (în albastru) și zonele lor funcționale (în mov). Zonele funcționale sunt estimate. Este folosită o metodologie a Comisiei Europene și OECD.“Ce e important de notat din această hartă este că 76% din populația României trăiește într-o ZUF, iar aceste ZUF-uri generează 98% din PIB-ul României”, explică reprezentantul Băncii Mondiale.2. pentru localitățile mai slab dezvoltate este vital să se conecteze la un oraș dinamic și la oportunitățile (locuri de muncă, educație, servicii de sănătate, etc.) pe care aceste orașe le oferă.Potrivit acestuia, cele mai dezvoltate comune sunt cele ce se află lângă un oraș dinamic. Lipsa dezvoltării urbane se translatează și în lipsa dezvoltării rurale”, spune el.Dacă veniți dintr-o zonă defavorizată, gânditi-vă la următoare metaforă: aveți 10 copii, în care o parte reprezintă o familie și business propriu, iar o altă parte la început de viață.Doriți să îi ajutați pe fiecare în parte cu construcția unei case proprii, dar aveți bani numai pentru 3 case.Ce veți face?Veți aloca banii disponibili la toată lumea în mod egal și veți sfârși astfel cu 10 case la nivel de fundație și nefolosibile sau veți aloca banii pentru copiii ce au business propriu și ce pot, la rândul lor, să ajute pe frații și surorile lor odată ce casa lor e terminată?La nivel practic guvernamental gânditi-vă că bugetul unei localități sărace depinde strâns de transferurile făcute de la bugetul central și din echilibrări de la nivelul consiliului județean, bazat pe ce au produs orașele dinamice.Dacă orașele românești nu produc, nu vor fi bani nici pentru localitățile mai sărace.Decizia nu este una ușoară, dar lipsa prioritizării are efecte bine cunoscute. La noi în sat, în Dângău Mare, vin bani odată la 3 ani pentru repararea drumului comunal, care se rupe pentru că administrația locală nu are bani să îl întrețină.