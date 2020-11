O poveste despre titlurile de stat Fidelis pentru populație care dă de gândit: bani gratis în câteva zile pentru bogați

În concluzie, într-o lună poți câștiga mulți bani dacă ai sume considerabile. Totul legal.

*materialul este realizat pe baza poveștilor auzite în piață după precedenta serie de titluri. Aceleași persoane ne-au povestit atunci, sub anonimat, că va mai fi o serie de titluri de stat spre finalul anului pentru că e campanie. Au avut dreptate. Vineri – 6 noiembrie, Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă serie de emisiuni Dorin, 44 de ani, a avut moștenire de la părinții săi. O sumă considerabilă pe care ulterior a investit-o într-un business din zona serviciilor. I-a mers bine toți anii ăștia. S-au adunat în conturile sale mulți bani. O parte îi ținea în euro, o alta în lei. O ducea și o duce foarte bine.În vara anului 2020 a văzut oportunitatea de a face bani în câteva zile: Titlurile de stat Fidelis pentru populație. Faptul că nu exista o limită pe care statul să dorească o atragă, adică cât subscrii atât primești l-a făcut să zâmbească. A băgat câteva milioane de lei și o sumă considerabilă în euro.A urmat listarea pe bursă a titlurilor. El s-a prins care sunt cumpărătorii. Bineînțeles că nu persoanele fizice. Acestea au subscris. Normal că nu vor mai lua ulterior la prețul puțin mai mare pieței deoarece au achiziționat la prețul MFP de 100 lei/titlu.Cine dorea să cumpere? Fondurile din România. Ele nu au avut acces la până la listare.Ce a făcut Dorin? A început să vândă. A făcut ordine de vânzare la un preț puțin mai mare (mai multe detalii nu putem da din motive evidente), iar fondurile au cumpărat. Aproape toate tranzacțiile realizate cu titlurile Fidelis din vară au fost intre persoanele fizice care au cumpărat și diverse fonduri de investiții.Nu oferim sumele exacte ale lui Dorin, dar putem da un exemplu. Dacă a subscris titluri de 1 milion de lei, pe emisiunea de 4 ani, și a vândut în august, la câteva zile după (avea câteva ordine făcute), la 102 lei/titlu, adică la peste 2% peste prețul de achiziție, a obținut 20.000 lei în câteva zile de la listare. Nu a vândut tot odată, ci a făcut mai multe ordine de vânzare în zile diferite.Dar luați în considerare că mulți au băgat zeci de milioane (ZF scria in perioada aceea ca o persoană a subscris de 400 milioane lei ). La 10 milioane, de exemplu, câștigul la câteva zile de la listare a fost de 200.000 lei.Noi am am dat exemplul cu un câștig de 2% pentru a fi mai ușor de înțeles. Dar în realitate prețul ajungea la 102,6 lei pe titlu, iar pe 19 august au fost tranzacții de 8,5 milioane lei. Ulterior s-a ajuns și la 102,8 lei/titlu. În septembrie a ajuns la peste 103 lei/titlu. Adică cu 3% peste prețul de achiziție. La 10 milione ar fi un câștig de 300.000 lei. Se fac banii ăștia dintr-un foc pentru că există cerere din partea fondurilor de investiții.Cei care au profitat prima dată, precum Dorin, vor profita din nou acum. Ar fi stupid să nu o facă.Personal, dacă aș fi membru al unui partid politic cu mulți bani, acum fiind campanie, aș practica ceea ce descriu mai sus pentru a plăti plăti cheltuielile de campanie. E legal și prospectul mă încurajează, practic, să fac asta. La 100 de milioane de lei poate că pot vinde ulterior la un randament de cel puțin 2%, în mod sigur va fi mai mare, și voi obține 2 milioane lei.Dacă exista un plafon, cei cu mulți bani nu putea profita chiar așa de bine. Poate dacă își puneau și rudele să subscrie cu banii lor.