Violeta Alexandru: Canalizarea energiei în a corecta populismul Parlamentului mi-a inhibat orice dorință de a propune proiecte legislative de amploare/ Despre cei 2.500 lei pentru laptopuri: A fost un program menit să dea un semnal

Mandatul centrat pe management și inhibarea dorinței de a propune proiecte de amploare

“O să fac o evaluare la finalul acestui an să văd care a fost interesul pentru program, care sunt domeniile în care s-a preferat să se lucreze în acest mod, care au fost dificultățile în accesarea fondurilor. E posibil ca anumite domenii sau activități să nu fi fost pe deplin satisfăcute de condițiile de accesare și de acolo să vedem cam care ar fi perspectiva de continuare a programului”, a spus ea în cadrul unei conferințe organizată de Asociaţia Business Service Leaders în România (ABSL).• Aștept să închidem acest program deja accesat din diverse părți ale țării. Sunt peste 16.000 de angajați pe care îi susținem acum cu această măsură aflată în derulare.„Mă aștept ca în mediul privat, cu propriile investiții, să apară niște schimbări. Mă aștept ca firme care au posibilități financiare să o facă din propriile resurse. Adică să investească în tehnologie, să lucreze acolo unde se poate cu salariați în regim de telemuncă, să-și schimbe puțin optica în ceea ce privește derularea activităților la distanță”, a precizat Violeta Alexandru.• Noi am dat un semnal, practic. Scopul a fost să dăm semnalul că Guvernul înțelege faptul că în piața muncii se produc niște schimbări. Firmele mari, care au posibilități, vor face acest lucru din propriile resurse.„Adică vrea să văd cine a accesat și în ce măsură îl adresăm celor care au cea mai mare nevoie”, a mai arătat Ministrul Muncii.„Mandatul meu este mai mult centrat e chestiuni de management. Modificări legislative complexe ar trebui să vină mai ales din Parlament, însă văzând cum arată majoritatea PSD în acest an, sincer nu prea m-a încurajat să intru în modificări legislative de amploare”, a spus Violeta Alexandru.Ea spune că și-a făcut o evaluare și a văzut cum arată orice inițiativă pe care o trimite Guvernul la Parlament „și care este desființată total și dusă într-o zonă de populism incredibil, astfel încât de la un punct încolo devine nefuncțională”.„M-am trezit de multe ori în situația de a corecta, de canaliza energie în a corecta populismul Parlamentului astfel încât acest lucru mi-a inhibat orice dorință de a propune proiecte legislative de amploare”, a mai spus ministrul Muncii.