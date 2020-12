​Business report ​Se poate suspenda și în continuare plata ratelor la bănci? ANAF vinde un lot de 300 de căruțe uzate. Comisarii ANPC, ameninţaţi de operatorii din piaţa financiar - bancară. Patru întrebări care-ți arată drumul

Se poate suspenda și în continuare plata ratelor la bănci? Ultimele derogări ale ABE nu lasă spaţiu de manevră guvernului şi băncilor ● ANAF vinde un lot de 51 de mașini și aproape 300 de căruțe uzate. Mașini de la 600 lei. Pentru cumpărătorii cu buget și mai redus, căruțele încep de la 14 lei bucata ● Comisarii ANPC, ameninţaţi de operatorii din piaţa financiar - bancară ● Un startup de marketing fondat de 2 români a câștigat 2250.000 Euro la Startup Spotlight 2020 ● Patru întrebări care-ți arată drumul ● Băncile americane răsuflă uşurate după amânarea momentului renunţării la Libor, rată care s-a dovedit a fi atât de uşor de manipulat ● ​Aplicarea principiilor de project management în instituțiile publice.





Se poate suspenda și în continuare plata ratelor la bănci? Ultimele derogări ale ABE nu lasă spaţiu de manevră guvernului şi băncilor. Prelungirea permisă de ABE la suspendarea ratelor în 2021 este de o lună, maximum două, în funcţie de data la care a fost înregistrată solicitarea de suspendare a ratelor. O suspendare mai mare necesită fie garanţia statului, dacă îşi va dori şi va putea să şi-o asume, fie provizionarea de către bănci a creditelor restructurate. Nu există încă un studiu de impact privind cuantumul creditelor amânate la plată (circa 25% din sistem) care pot deveni neperformante de anul viitor. La nici o zi după ce Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a decis să reactiveze recomandările privind moratoriile care permit băncilor şi IFN-urilor să amâne ratele la creditele acordate clienţilor afectaţi de valul doi al crizei COVID-19, guvernul Orban şi reprezentanţii băncilor comerciale au avut o primă întâlnire, la care reprezentanţii Băncii Naţionale a României (BNR) nu au fost invitaţi. În ciuda promisiunilor date de actualul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, cele două părţi întrunite joi seara, 3 decembrie 2020, nu au reuşit să ia nici un fel de decizie, motivând că nu înţeleg suficient de bine recomandările Uniunii Europene şi ar trebui să aşteapte clarificări de la BNR. Surse din mediul financiar bancar arată că, la ora actuală, negocierile se poată între Guvern şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), iar părerea BNR nu a fost solicitată. Mai mult încă, o perioadă de prelungire a suspendării ratelor la credite pentru persoanele fizice sau juridice afectate de Covid 19, nu se poate realiza decât printr-o rectificare a OUG 37/2020 sau instituirea unei ordonanţe noi,. Prelungirea permisă de ABE la suspendarea ratelor în 2021 este de o lună, maximum două, în funcţie de data la care a fost înregistrată solicitarea de suspendare a ratelor. O suspendare mai mare necesită fie garanţia statului, dacă îşi va dori şi va putea să şi-o asume, fie provizionarea de către bănci a creditelor restructurate. Nu există încă un studiu de impact privind cuantumul creditelor amânate la plată (circa 25% din sistem) care pot deveni neperformante de anul viitor. La nici o zi după ce Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a decis să reactiveze recomandările privind moratoriile care permit băncilor şi IFN-urilor să amâne ratele la creditele acordate clienţilor afectaţi de valul doi al crizei COVID-19, guvernul Orban şi reprezentanţii băncilor comerciale au avut o primă întâlnire, la care reprezentanţii Băncii Naţionale a României (BNR) nu au fost invitaţi. În ciuda promisiunilor date de actualul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, cele două părţi întrunite joi seara, 3 decembrie 2020, nu au reuşit să ia nici un fel de decizie, motivând că nu înţeleg suficient de bine recomandările Uniunii Europene şi ar trebui să aşteapte clarificări de la BNR. Surse din mediul financiar bancar arată că, la ora actuală, negocierile se poată între Guvern şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), iar părerea BNR nu a fost solicitată. Mai mult încă, o perioadă de prelungire a suspendării ratelor la credite pentru persoanele fizice sau juridice afectate de Covid 19, nu se poate realiza decât printr-o rectificare a OUG 37/2020 sau instituirea unei ordonanţe noi, arată Economica.net

Băncile americane răsuflă uşurate după amânarea momentului renunţării la Libor, rată care s-a dovedit a fi atât de uşor de manipulat. Decizia surprinzătoare a autorităţilor americane de amânare a momentului renunţării la Libor a provocat un sentiment de uşurare în rândul băncilor, managerilor de active şi debitorilor care întâmpină dificultăţi în a găsi modalităţi de a scăpa treptat de depedenţa de o rată de referinţă Libor raportată la dolar, depăşită şi atinsă de un scandal major de manipulare a dobânzilor pentru profit, scrie Financial Times. Rata, folosită pentru finanţarea pe termen scurt a băncilor la nivel mondial, ar urma să nu mai fie folosită în majoritatea monedelor la finalul anului 2021. Însă introducerea unei alternative în SUA este extrem de complicată având în vedere că la Liborul în dolari sunt raportate contracte în valoare estimată de New York Fed la 200.000 mld. dolari, cu mult mai mult decât în cazul tuturor celorlalte versiuni, . . Decizia surprinzătoare a autorităţilor americane de amânare a momentului renunţării la Libor a provocat un sentiment de uşurare în rândul băncilor, managerilor de active şi debitorilor care întâmpină dificultăţi în a găsi modalităţi de a scăpa treptat de depedenţa de o rată de referinţă Libor raportată la dolar, depăşită şi atinsă de un scandal major de manipulare a dobânzilor pentru profit, scrie Financial Times. Rata, folosită pentru finanţarea pe termen scurt a băncilor la nivel mondial, ar urma să nu mai fie folosită în majoritatea monedelor la finalul anului 2021. Însă introducerea unei alternative în SUA este extrem de complicată având în vedere că la Liborul în dolari sunt raportate contracte în valoare estimată de New York Fed la 200.000 mld. dolari, cu mult mai mult decât în cazul tuturor celorlalte versiuni, scrie Ziarul Financiar





​Aplicarea principiilor de project management în instituțiile publice. Managementul strategic poate fi o alternativă. Experiența în Administrația Fondului pentru Mediu. Project managementul pentru proiectele din România și mai ales pentru proiectele de mediu cu finanțare națională este o adevărată provocare. Mulți dintre cei care vor să lucreze în domeniu încep prin a studia și a finaliza cursuri de specialitate din domeniu cum ar fi AgilePM, Prince@2 sau Scrum Master. Realitatea din teren, îmbinată cu modul românesc de a face project management obligă orice manager de proiect să aleagă părțile din metodologiile menționate anterior care se pot aplica atât cadrului legal din România, dar mai ales accepțiunii mentalului românesc. Coordonând proiectele de la Administrația Fondului pentru Mediu am constatat că este nevoie de o adaptare la specificitatea instituției, dar, mai ales, la tipologia ghidurilor de finanțare care, de cele mai multe ori sunt rigide și solicită diverse mecanisme de verificare suplimentare, făcând dificilă adoptarea unui anume stil de project management recunoscut internațional, Project managementul pentru proiectele din România și mai ales pentru proiectele de mediu cu finanțare națională este o adevărată provocare. Mulți dintre cei care vor să lucreze în domeniu încep prin a studia și a finaliza cursuri de specialitate din domeniu cum ar fi AgilePM, Prince@2 sau Scrum Master. Realitatea din teren, îmbinată cu modul românesc de a face project management obligă orice manager de proiect să aleagă părțile din metodologiile menționate anterior care se pot aplica atât cadrului legal din România, dar mai ales accepțiunii mentalului românesc. Coordonând proiectele de la Administrația Fondului pentru Mediu am constatat că este nevoie de o adaptare la specificitatea instituției, dar, mai ales, la tipologia ghidurilor de finanțare care, de cele mai multe ori sunt rigide și solicită diverse mecanisme de verificare suplimentare, făcând dificilă adoptarea unui anume stil de project management recunoscut internațional, scrie project-e.ro

. ANAF a scos la vânzare un lot de 51 de autovehicule. Vânzarea este directă, la prețul anunțat, și nu prin licitație, astfel că se va face cronologic, în ordinea înregistrării cererilor, în limita stocului. Mașinile sunt depozitate la Biroul Vamal de Frontieră Siret, unde pot fi și văzute de cei interesați. Pe lângă cele 51 de "cazane", ANAF vinde, însă, și aproape 300 de căruțe uzate, cele mai multe în stare avansată de degradare și având un preț de 14 lei bucata. Cele care sunt evaluate a fi doar uzate sunt disponibile la 45 de lei bucata. Potențialii cumpărători nu ar trebui, însă, să aibă așteptări prea mari, întrucât multe dintre aceste autovehicule au ajuns la ANAF în urma confiscării de la persoane care fac trafic, în principal, cu țigări. Cum aceștia știu că se expun riscului confiscării dacă sunt prinși, mașinile pe care le folosesc nu au, de obicei, o stare tehnică prea bună și nici o valoare prea ridicată. Lotul de 51 de mașini a fost scos la vânzare la Biroul Vamal de Frontieră Siret, scrie profit.ro Există situaţii în care comisarii ANPC sunt ameninţaţi de operatorii din piaţa financiar - bancară, subliniază un raport al Curţii de Conturi realizat asupra activităţii Autorităţii Naţionle pentru Protecşia Consumatorilor (ANPC) aferent perioadei 2015- 2018.Un aspect reţinut în raportul Curţii de Conturi privind activitatea ANPC este existenţa unor presiuni cu care se confruntă în unele cazuri personalul instituţiei publice în derularea activităţii de control şi supraveghere a pieţei în domeniul financiar. "Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de audit, precum şi din intervievarea personalului de specialitate din cadrul ANPC, auditul a remarcat faptul că au existat cazuri în care comisarii din cadrul serviciului de produse şi servicii financiare au fost supuşi unor presiuni (ameninţări şi plângeri penale) atât din partea petiţionarilor, cât şi din partea operatorilor financiar-bancari verificaţi. Totodată, au existat situaţii de obstrucţionare a verificărilor ori atitudini arogante şi opozabile din partea operatorilor verificaţi la adresa comisarilor ANPC, scrie ziarul Bursa . Un startup fondat de doi români, care dezvoltă un serviciu de marketing pentru magazinele online, a câștigat premiul cel mare, o investiție de 225.000 de euro, la competiția Startup Spotlight 2020 organizată online de How to Web, de la București. Startup-ul câștigător Cartloop ajută magazinele să își optimizeze vânzările și relația cu clienții prin mesaje text. Întregul proces este realizat cu o intervenție umană minimală. Mai exact, când un client care își oferă acordul pentru a primi suport și marketing prin SMS începe procesul de finalizare a comenzii, dar abandonează, Cartloop îl contactează printr-un mesaj text pentru a înțelege motivul renunțării și pentru a-l putea asista dacă e nevoie. Cartloop susține că prin soluția sa „convertește” între 15-30% din totalul clienților care abandonează comanda comparativ cu SMS-urile sau emailurile automate care ating o rată de conversie de 4-8%, scrie StartupCafe.ro Cristian Tudor are încă în birou o foaie de flipchart pe care sunt scrise patru întrebări simple: Ce avem? Ce e ieftin? Ce e ușor de făcut? Ce aduce valoare adăugată mare? E ”ghidul” care i-a scos din bezna în care au intrat în martie, când comenzile au încetat brusc. ”Avem 200 de lei în cont, rate și o echipă de 25 de oameni” spune. Cristian a fondat Microgreens în 2014, pentru că a citit întâmplător un titlu într-o revistă americană despre următoarea generație de super-plante: lăstarii în prima fază de vegetație. Sau, mai popular, microplante: o plăntuță de mazăre de 7 centimetri, să spunem, concentrează de 50 de ori mai multă substanță benefică decât planta adultă. De la câteva jardiniere experimentale în balconul de acasă, Cristian a crescut un business de familie – lucrează împreună cu sora sa și cu părinții – de un milion de euro. Nu-i rău pentru cineva care face pionierat, scrie Andreea Rosca pe blogul ei