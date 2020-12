Proiect: Amânarea ratelor la credite după 1 ianuarie 2021

DOCUMENT

Ministerul Finanțelor are în vedere continuarea amânării plății ratelor la credite anul viitor. În acest sens a pregătit un proiect de OUG. Astfel, se creează posibilitatea de a solicita suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă de maximum 9 luni atât pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor de plată, cât și pentru cele pentru care nu s-a aplicat această facilitate.





• Solicitarile pentru suspendarea platii obligatiilor pot fi transmise creditorului pana la data de 15 martie 2021, acesta urmand a efectua analiza si emite decizia pana cel tarziu la 31 martie 2021.





Cine beneficiază:

• Debitorii trebuie sa declare pe propria raspundere scaderea veniturilor/a incasarilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020





Persoane fizice:

La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare.





Soldul total al creditelor pentru care au fost aprobate solicitări de amânare la plată până la finalul lunii septembrie 2020, în contextul epidemiei COVID-19, se ridică la 42,9 miliarde de lei și au fost acordate unui număr de aproximativ 558.000 de debitori, cuantumul acestor credite reprezentând 14,7% din totalul creditelor acordate de către sectorul bancar.





Din totalul de 42,9 miliarde de lei reprezentând creditele amânate prin moratoriul legislativ și cele non-legislative, 32,4 miliarde de lei reprezintă sumele amânate prin moratoriul legislativ și 10,5 miliarde de lei prin moratoriile non-legislative.



• Perioada maximă de 9 luni include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza moratoriului legislativ sau a unui moratoriu non-legislativ, sau in ambele cazuri• Beneficiază de aceste facilitati debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, si care nu inregistreaza restante la data solicitarii.• Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior intrarii in vigoare a ordonanței, suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata.