Peste jumătate dintre români spun că facturile lor cresc mai rapid decât veniturile, iar trei cupluri din 10 declară că relația lor ar putea fi mult mai bună dacă și-ar gestiona mai bine banii (studiu)

În România, categoria cea mai afectată de scăderea veniturilor în 2020 este reprezentată de tinerii între 18-21 ani și apoi de categoria între 22-37 ani, arată datele unui studiu realizat de Intrum România, parte a Intrum Grup, activ pe piaţa de credit management şi colectare de creanţe. O parte dintre ei sunt la primul loc de muncă după terminarea facultății sau tocmai și-au întemeiat o familie. Aceștia afirmă că la încă din martie 2020, veniturile lor au început să scadă și nici până la momentul efectuării studiului nu s-au stabilizat. Deși pentru 41% dintre respondenți venitul a fost dezechilibrat la un moment dat pe parcursul anului, pentru 38% dintre aceștia, venitul nu s-a modificat sau chiar s-a consolidat. Însă 34% din eșantionul intervievat rămâne încă pragmatic cu privire la venitul gospodăriei, pregătindu-se pentru încă o scădere.





Concluziile pe scurt:

Mai mult de jumătate (56%) dintre români sunt de acord că facturile lor cresc mai rapid decât veniturile

Doi români din cinci spun că nu au avut bani cu care să achite facturile în 2020

Comparativ cu anul 2019, românii sunt mai predispuși la împrumuturi pentru nevoi personale

Trei din 10 cupluri declară că relația lor ar putea fi mult mai bună dacă veniturile cuplului ar fi mai bine gestionate

În România, 55% dintre familiile cu copii susțin că s-au împrumutat cel puțin o dată pentru a face cumpărături dedicate copiilor, în timp ce media la nivel European este de 46%. Observăm aici faptul că mămicile au tendința de a se îndatora mai mult decât tăticii

​Mai mult de jumătate (56%) dintre români sunt de acord că facturile lor cresc mai rapid decât veniturile – media la nivel European este de 47% iar România are printre cele mai mari procentaje din Europa.







Chiar dacă au mai puțini bani după plata facturilor, ușor mai mulți consumatori (77%) reușesc să economisească lună de lună, procentul celor care economisesc fiind ușor mai mare decât media la nivel European (76%). În plus, două treimi (66%) dintre consumatori afirmă că una dintre priorități rămâne imbunătățirea nivelului de siguranță financiară. Totuși, consumatorii din România rămân la urma clasamentului în ceea ce privește alfabetizarea financiară deoarece restul țărilor europene își îmbunătățesc an de an, considerabil, aceste noțiuni fundamentale.





Comparativ cu anul 2019, românii sunt mai predispuși la împrumuturi pentru nevoi personale. Astfel, dacă în 2019, doar 48% dintre respondenți declarau că apelează poate chiar și lunar la împrumuturi, în 2020, 73% au beneficiat de sume de bani împrumutate. Iar majoritatea consumatorilor, respectiv 76% dintre aceștia sunt îngrijorați cu privire la evoluția împrumuturilor, chiar dacă guvernul a dispus un moratoriu al ratelor care să ajute consumatorii să traverseze această perioadă dificilă din toate punctele de vedere.

În 2020, categoria de persoane cea mai expusă la împrumuturi au fost consumatorii cu vârsta între 22-37 ani, cu studii superioare, venituri medii, care dețin o locuință și au copii în întreținere.

Criza de Covid-19 nu a avut un impact imediat asupra veniturilor gospodăriei însă, pe termen lung, analiștii econonomici previzionează că abilitatea consumatorilor de a economisi pentru viitor va fi afectată. Raportul European al Plăților Consumatorilor ne arată că unul din trei (34%) europeni economisește în prezent o sumă mai mică de bani decât înainte de pandemie iar accentul este pus mai degrabă pe sume punctuale decât pe depozite la termen. Chiar dacă însă veniturile au scăzut pentru anumite categorii de persoane și în special pentru grupurile vulnerabile, cheltuielile zilnice diminuate ajută în special consumatorii cu venituri medii și mari să economisească.

În România, 77% dintre respondenți afirmă că economisesc cu o frecvență lunară o sumă de bani, astfel încât să poată acoperi cheltuieli neprevăzute (76%), un consum sporit cu ocazia sărbătorilor (45%) sau să economisească în vederea achiziționării unei locuințe (23%). Comparativ cu 2019, ponderea consumatorilor care economisesc lunar a crescut cu 5% iar trendul se păstrează și la nivel european, categoriile de consumatori cu venituri ridicate reușind să crească nivelul sumelor economisite.

Apoi, nivelul veniturilor impactează toate relațiile. Astfel, trei din 10 cupluri declară că relația lor ar putea fi mult mai bună dacă veniturile cuplului ar fi mai bine gestionate. În România, 55% dintre familiile cu copii susțin că s-au împrumutat cel puțin o dată pentru a face cumpărături dedicate copiilor, în timp ce media la nivel European este de 46%. Observăm aici faptul că mămicile au tendința de a se îndatora mai mult decât tăticii, poate și pentru că ele sunt cele responsabile de cumpărături.

De asemenea, observăm că în toate cuplurile există dorința de a comunica mai mult cu partenerul pe tema veniturilor și cheltuielilor iar 64% dintre femei și 71% dintre bărbați afirmă că le este dificil să aducă aceste subiecte în discuțiile de zi cu zi. Acest lucru poate avea loc și din cauza că, aceste discuții provoacă divergențe în cuplu, după cum 25% dintre cupluri afirmă. Ca și concluzie, comunicarea este cheia unei relații sănătoase și avantajoase, din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere financiar.









Pentru realizarea acestui studiu au fost analizate răspunsurile a 24.398 de respondenţi din 24 de ţări din Europa (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria).



Doi români din cinci spun că nu au avut bani cu care să achite facturile în 2020, numărul acestora fiind mai mare decât cei care susțineau același lucru în urmă cu un an. Pe locul al doilea ca motiv al neplății facturilor este ”amnezia”.Criza Covid-19 va avea un impact considerabil și de lungă durată asupra Europei iar capacitatea consumatorilor de a-și gestiona finanțele și economiile în 2020 cântărește foare mult asupra stării de spirit. Mulți consumatori sunt îngrijorați de facturile în creștere și nu sunt în poziția de a susține obligațiile financiare. Acest lucru este vizibil și în sondajul nostru: la nivel european unul din doi consumatori este îngrijorat mai mult decât oricând de bunăstarea financiară. Pe măsură ce consumatorii se adaptează restricțiilor mai mult sau mai puțin severe, facturile sunt prioritizate. Astfel, se observă că în 2020, consumatorii prioritizează mai mult la plată facturile, cu accent pe serviciile care sunt vitale pentru a susține telemunca, precum internetul, gazul sau electricitatea.