PIB-ul a scăzut în 2020, dar investitiile productive au crescut (raport)

​Institutul National de Statistica (INS) a publicat marți estimările provizorii cu privire la dinamica PIB-ului și componentelor sale din trimestrul IV si pe întreg anul 2020, datele confirmând creșterea economiei interne pentru al doilea trimestru la rând în T4, cu un ritm trimestrial de 4.8%, in decelerare de la 5.6% in T3. ”Dinamica anuala a economiei s-a ameliorat de la -5.6% in T3 la -1.4% in T4 2020”, scrie Andrei Rădulescu, economistul șef al Băncii Transilvania într-un raport destinat investitorilor. ”Cererea interna a avut o contributie de -0.2 puncte procentuale la ritmul anual al PIB din ultimul trimestru al anului pandemic 2020. Se evidentiaza mentinerea dinamicii anuale a investitiilor productive in teritoriu pozitiv (accelerare la 6.5% an/an in T4), evolutie care exprima premise pentru tranzitia rapida de la ciclul economic post-criza la un nou ciclu economic”, mai arată raportul.





De asemenea, variatia stocurilor a contribuit cu doua puncte procentuale la dinamica anuala a economiei din T4 2020. Pe de alta parte, consumul gospodariilor populatiei (principala componenta a PIB) a scazut cu 5.5% an/an in T4 2020, pe fondul persistentei pandemiei, mai notează Rădulescu.Totodata, consumul public a contribuit cu -0.2 puncte procentuale la ritmul anual al economiei din ultimul trimestru al anului 2020.Exportul net a avut o contributie de -1.2 puncte procentuale la dinamica anuala a economiei din T4 2020: exporturile si importurile s-au ajustat cu 3.8% an/an, respectiv 0.1% an/an.Prin urmare, in anul pandemic 2020 economia Romaniei a scazut cu 3.9% an/an, evolutia mai buna comparativ cu cea inregistrata la nivelul Zonei Euro (principalul partener economic) (declin cu 6.8% an/an).Se evidentiaza majorarea investitiilor productive cu 5.6% an/an in 2020, in pofida unui nivel ridicat fara precedent al gradului de incertitudine. Dinamica favorabila a investitiilor productive a fost sustinuta de nivelul redus al costurilor reale de finantare, implementarea programului IMM Invest si potentialul ridicat de dezvoltare din economia interna. Aceasta evolutie exprima premise pentru tranzitia rapida spre un nou ciclu economic, care deja a inceput, aspect evidentiat de dinamica recenta a indicatorilor macro-financiari.De asemenea, contributia consumului public la dinamica anuala a PIB din 2020 a fost pozitiva: 0.4 puncte procentuale.Pe de alta parte, consumul gospodariilor populatiei a scazut cu 5% an/an in 2020, in contextul majorarii ratei de economisire si restrictiilor de circulatie introduse pentru contracararea crizei sanitare.Totodata, variatia stocurilor a avut o contributie nefavorabila la ritmul anual al PIB (-1.1 puncte procentuale).Nu in ultimul rand, cererea externa neta a avut o contributie de -1.4 puncte procentuale la dinamica anuala a economiei din T4: exporturile si importurile au scazut cu ritmuri anuale de 10%, respectiv 6%, dat fiind ca incidenta pandemiei a reprezentat un soc pentru comertul international.Analiza din perspectiva ofertei agregate evidentiaza majorarea valorii adaugate brute in sectoarele constructii (cu 9.7% an/an) si IT&C (cu 10.4% an/an).Pe de alta parte, sectorul primar si industria au scazut cu 16.2% an/an, respectiv 9.3% an/an in 2020.In ceea ce priveste PIB-ul nominal s-a inregistrat o ajustare cu doar 5.1 miliarde EUR in 2020 la 217.9 miliarde EUR.In scenariul macroeconomic central BT ne asteptam la o relansare in V pentru economia Romaniei, cu perspectiva convergentei dinamicii anuale a PIB spre nivelul de 5% in 2021.Acest scenariu are la baza premisele favorabile pentru dinamica investitiilor productive (sustinute de nivelul redus al costurilor reale de finantare, climatul pozitiv din sectorul financiar-bancar si perspectiva implementarii programelor lansate de Uniunea Europeana anul trecut), cu impact de antrenare pentru celelalte componente ale PIB.Astfel, investitiile productive, consumul privat si consumul guvernamental s-ar putea majora cu ritmuri anuale de peste 6%, 4%, respectiv 5% in 2021, evolutie influentata si de efectul baza.