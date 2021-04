Din ianuarie 2022 încetează publicarea controversatului indice LIBOR pentru francul elvețian, euro, liră sterlină și yen japonez/ Eliminarea lui vine ca urmare a manipulărilor acestuia de către marile bănci

Având în vedere încetarea anunțată a publicării indicilor de dobândă LIBOR (comunicat ICE ) pentru francul elvețian, euro, liră sterlină și yen japonez începând cu ianuarie 2022 și pentru dolarul american de la jumătatea anului 2023, la nivel european au fost recent adoptate modificări asupra Regulamentului Benchmark, menite să atenueze efectele dispariției indicilor LIBOR. Astfel, Comisia Europeană va stabili unul sau mai mulți indici de referință, pentru înlocuirea indicilor LIBOR în cadrul contractelor și al instrumentelor financiare. Procesul de pregătire a tranziției către un nou set de indici de referință de înlocuire pentru LIBOR a fost deja demarat la nivel european, iar BNR va fi implicată activ în acest efort, alături de Comisia Europeană, alte bănci centrale și autorități naționale competente, transmite autoritatea monetară.











La nivelul Comisiei Europene vor fi analizate diferite metode de calcul și marje de ajustare pentru a înlocui indicii LIBOR, în scopul identificării variantei optime, având în vedere particularitățile piețelor financiare dar și cerințele legale existente vizând protecția consumatorilor de servicii financiare.



Odată finalizat acest proces, Comisia Europeană va emite un act de punere în aplicare, care va fi uniform și direct aplicabil în toate statele membre UE. Astfel, orice indice LIBOR va fi înlocuit de drept, în mod automat, în cadrul oricărui contract, cu noul indice de referință de înlocuire, fără a fi necesară renegocierea contractelor, dacă părțile la contract nu agreează în prealabil un alt indice de referință.



BNR va reveni cu un comunicat pe acest subiect, după ce vor fi anunțați indicii de referință de înlocuire a LIBOR, luați în considerare de către Comisia Europeană.





Banca Națională a României (BNR) este autoritatea națională competentă în domeniul supravegherii indicilor de dobândă, utilizați ca indici de referință de către instituții de credit și instituții financiare nebancare în cadrul contractelor de credit, domeniu reglementat la nivel european prin Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții (Regulamentul Benchmark).





LIBOR reprezinta rata dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang care ofera fonduri, respectiv, rata dobanzii pe care o percepe pentru acordarea de imprumuturi banesti. Este cea mai activa rata din lume care caracterizeaza piata dobanzilor bancare. Ea se determina in functie de dobanzile pe care bancile care fac parte din piata financiara londoneza le ofera pentru depozitele la termen ale clientilor lor. Indicatorul se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda practicate de principalele banci pentru diverse valute (lire sterline, euro, dolari SUA, franci elvetieni, yeni japonezi). Datorita faptului ca Londra este un centru financiar international, LIBOR se calculeaza atat pentru lira sterlina, cat si pentru dolarul american, dolarul canadian, yenul japonez, francul elvetian si alte valute majore pe piata financiara. Libor este calculat si publicat de catre Thomson Reuters dupa ora 11:00 ora Londrei GTM (in general in jurul orei 11:45) in fiecare zi.





Încă din 2012, autoritatile de reglementare britanice si grupurile bancare discutau o posibila reformare ampla a modului in care sunt calculate ratele dobanzilor interbancare, in contextul acuzelor ca indicele LIBOR, utilizat intr-o piata de 350.000 miliarde dolari, a fost folosit pentru a manipula investitorii, scrie Mediafax.



Analiza are loc in timp ce in America de Nord, Europa si Japonia autoritatile au extins anchetele incepute cu un an in urma in privinta manipularii London Interbank Offered Rates (LIBOR) si a altor rate de referinta folosite la stabilirea costurilor unor produse financiare, intre care ipoteci si carduri de credit, potrivit Financial Times.



Banci din SUA si Europa, dar si firme de brokeraj, au concediat mai multi bancheri, ca urmare a unor acuzatii de abuz, prin transmiterea de dobanzi sub nivelul real pentru a manipula LIBOR astfel incat sa le favorizeze pozitiile de trading. Asociatia Bancherilor Britanici, care patroneaza LIBOR, si multe din bancile care participa la stabilirea indicelui s-au intalnit luni cu oficiali ai Trezoreriei, Bancii Angliei si Autoritatii pentru Servicii Financiare pentru prime discutii privind reformarea sistemului de calcul a ratelor dobanzilor.



Regandirea sistemului va lua in calcul schimbari de reglementare, precum impunerea din 2015 a unor noi cerinte la nivel global privind lichiditatile bancilor. Persoane apropiate discutiilor au afirmat ca analiza ar putea cuprinde de la revizuirea modului in care sunt stabilite ratele LIBOR pana la impunerea de noi reguli de supraveghere si standarde bancilor participante. Indicele LIBOR este stabilit zilnic in zece monede diferite.



Bancile transmit estimari pentru costurile proprii de imprumut, fara garantii, catre Thomson Reuters, iar acestea sunt folosite pentru a calcula rata zilnica. Procesul este supravegheat de Comisia pentru Schimb Valutar si Piete Monetare, independenta de Asociatia Bancherilor Britanici si condusa de un reprezentant al unei banci participante la stabilirea ratelor in cel putin trei monede diferite.







"Acest proces a subliniat absenta integritatii care ar trebui sa caracterizeze universul bancilor", a spus judecatorul Jeremy Cooke, care i-a reprosat lui Hayes ca a jucat "un rol de motor in manipularea Libor".





În august 2015, un fost trader al UBS si Citigroup a fost condamnat luni la 14 ani de inchisoare sub acuzatia ca a manipulat dobanda interbancara de referinta Libor, o premiera in rasunatorul scandal care a costat miliarde de dolari sectorul bancar si i-a afectat puternic reputatia.Tom Hayes, 35 de ani, a fost declarat luni vinovat de un tribunal din Southwark, dupa o saptamana de deliberari.Potrivit biroului britanic de lupta impotriva infractiunilor financiare (SFO), Hayes a orchestrat in perioada septembrie 2006 - septembrie 2010 un sistem de complot cu traderi ai bancilor elvetiana UBS si americana Citigroup, dar si din alte institutii, pentru a manipula in avantajul lor Libor.In total, zece institutii financiare si 25 de traderi au fost implicati in aceste operatiuni de manipulare.