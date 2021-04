Aproape 4 milioane de tineri (18-34 de ani) locuiesc cu părinții. Iar motivele lor nu sunt doar economice...

Circa 3,88 milioane de români cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani preferă să trăiască împreună cu părinții, potrivit datelor Eurostat, bărbații fiind ușor majoritari (puțin peste două milioane, față de 1,8 milioane de femei). Ca pondere în populația totală din aceeași grupă de vârstă aceștia reprezintă 56,4%. Tinerii din țările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia) sunt în topul clasamentului tărilor cu cele mai mici ponderi ale tinerilor ce locuiesc cu familia extinsă.

Motivele nu sunt doar de natură economică: o parte din ei locuiesc cu un singur părinte care are nevoie de îngrijire, iar angajarea unei persoane care să aibă grijă de părintele bolnav ar fi mult prea costisitoare.





E drept, există și situații extreme: Un cuplu din New York a recurs la instanțele de judecată pentru a-și convinge fiul să se mute la casa lui. Părinții și-au dat băiatul (de 30 de ani) în judecată, după ce acesta a refuzat toate propunerile de a părăsi locuința familiei, după cum scria BBC. Documentele arătau că Michael Rotondo s-a mutat în casa familiei în urmă cu opt ani, iar în toată această perioadă nu a plătit chirie și nici nu a ajutat la activitățile casnice. Mai mult, când părinții i-au oferit bani ca să se mute, el i-a ignorat





Acum 20 de ani aveai nevoie de 66 de salarii ca să îți iei o garsonieră. Azi ai nevoie de peste 70 de salarii



Trebuie menționat și faptul că accesul tinerilor la o locuință scade de la o generație la alta. Dacă luăm ca exemplul anul 2000, salariul mediu era de 2.139.138 lei, iar un euro valora 20.300 lei. Cu alte cuvinte, exprimat în euro, salariul mediu era de 105 euro.





O garsonieră în Titan era în 2000 circa 7.000 de euro, adică puțin peste 66 de salarii medii nete.







În 2020, o garsonieră în Titan costă aproximativ 48.000 de euro, iar salariul mediu net este de 680 euro, ceea ce face ca un solicitant să aibă nevoie de peste 70 de salarii nete.







Vezi mai jos topul țărilor după ponderea tinerilor de 18-34 de ani care locuiesc cu părinții (pentru comparație am selectat anii 2014 și 2019 (click pe imagine pentru a o mări):











Pentru că aminteam de starea de sănătate a seniorilor și de faptul că în multe cazuri aceștia nu se pot descurca singuri, iată cele mai recente date privind limitările fizice la care aceștia sunt expuși:









Pe lângă aceste motive ce țin de sănătate, componenta supraviețuirii economice joacă și ea un rol consistent. Există o necesitate economică: tot mai multe familii trebuie să pună laolaltă veniturile afectate de pandemie pentru a ne permite necesitățile de bază, inclusiv alimente, asistență medicală și acces la cursuri de recalificare”, spune Vlad Apostolescu, fost lucrător hotelier rămas acum fără job. ”Eu de pildă sunt nevoit să o iau de la zero și să învăț să mă fac faianțar, că am auzit că asta se caută. Dar până reușesc să strâng niște bani am renunțat la chirie și stau cu ai mei”, spune Vlad.









