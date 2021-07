Românii au subscris 902 milioane lei la Fidelis de iunie, apetitul fiind sub edițiile anterioare

1 an – 316,2 milioane lei2 ani – 297,2 milioane lei2 ani euro – 58,8 milioane euroApetitul scăzut poate fi pus pe ofertă. Dobânzile sunt prea mici pentru inflația prognozată. De exemplu, la oferta pe un an (lei) dobânda este de 2,95%, în timp ce inflația prognozată de BNR pentru finalul trimestrului 2 de anul viitor este de 3%. Cea pe 2 ani pe lei e puțin peste 3%, respectiv 3,25%. Mai multe detalii în: 5.000 de lei investiți în Fidelis îți aduc 147,5 lei după un an. Inflația îți mănâncă 150 lei.