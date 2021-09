Vladimir Kalinov, VP Raiffeisen Bank, despre amenda luată de bancă: Am luat cele 14.000 de acte adiționale și am văzut că sunt 3 categorii de clienți: pentru unii modificarea contractului nu ar fi avut efecte, alții ar fi trebuit să dea băncii sume în plus, iar alții ar fi trebuit să plătească mai puțin

”Când am primit decizia instanței, ne-am propus să facem o analiză mai aprofundată a actelor adiționale aflate în vigoare în 2014 (sunt în jur de 14.000) și să vedem ce efect ar fi avut noua formă a actului adițional (modificat în urma ordinului ANPC din 2014) asupra sumelor de rambursat de către clienți”, explică într-o discuție cu HotNews.ro Vladimir Kalinov, vicepreședintele Raiffeisen Bank. Discuția a avut loc în contextul în care banca a fost amendată de ANPC cu 100.000 de lei pentru practică comercială incorectă şi a decis suspendarea activităţii băncii referitoare la acest comportament, precum şi restituirea comisioanelor încasate ilegal de la clienţi. Raiffeisen Bank a contestat la începutul săptămânii decizia, după cum am anunțat aici. ”Am luat un eșantion reprezentativ pentru cele aproximativ 3000 de contracte care mai erau în derulare în 2020 și am văzut că există trei categorii de clienți: pentru unii modificarea contractului nu ar fi avut niciun efect, alții ar fi trebuit să ramburseze băncii sume în plus, iar alții ar fi trebuit să plătească mai puțin”, povestește vicepreședintele Raiffeisen Bank.





Rep: Și ce ați făcut pe urmă?



Vladimir Kalinov: În urma acestei analize am decis să continuăm să facem asta pentru toate cele aproximativ 14.000 de acte adiționale și să procedăm în felul următor cu clienții afectați:

NU solicităm sume în plus de la nici un client care ar trebui să dea bani mai mulți băncii; dacă sunt diferențe favorabile clienților, le punem în cont sumele respective, iar dacă nu mai sunt între timp clienții noștri ii notificăm și le cerem un cont în care să le punem suma respectivă; în plus, simplificăm structura de costuri pentru toate creditele aflate în derulare; Am anunțat aceste decizii ale noastre ANPC încă din noiembrie 2020.



Tehnic vorbind, este o operațiune destul de complexă, fiecare contract în parte având particularități și aici vorbim de produse de credit diferite, iar în unele cazuri de contracte adiționale succesive. Așa că am decis să facem o automatizare a procesului și softul este gata. În urma acestei analize am decis să continuăm să facem asta pentru toate cele aproximativ 14.000 de acte adiționale și să procedăm în felul următor cu clienții afectați:Am anunțat aceste decizii ale noastre ANPC încă din noiembrie 2020.Tehnic vorbind, este o operațiune destul de complexă, fiecare contract în parte având particularități și aici vorbim de produse de credit diferite, iar în unele cazuri de contracte adiționale succesive. Așa că am decis să facem o automatizare a procesului și softul este gata.





Rep: Când se va termina întreaga operațiune?



V.K.: Luna viitoare. Vom finaliza operațiunea în octombrie 2021.





Rep: Care este acum situația celor circa 14.000 de clienți afectați? Veți re-calcula sumele și le veți returna clienților?

V.K.: Trebuie să fie clar: Ordinul din 2014 al ANPC nu cere nici un fel de restituire de sume și nici nu putea pentru că nu există o baza legală pentru asta. Ordinul ANPC cerea „încetarea practicii incorecte” ceea ce am făcut încă de atunci, prin modificarea actelor adiționale și a contractelor. Nici decizia judecătorească din 2020 nu implică sume de restituit, doar reconfirmă cerință ANPC din 2014.







Toată acțiunea noastră de calculat sume și redus costurile clienților, unde e cazul, este voluntară și comercială (în sensul că am dat o interpretare a ordinului ANPC în favoarea clienților după ce am avut decizia instanței care a menținut ordinul), pentru că vrem să facem ceva în favoarea clienților. Acest lucru îl facem pentru că ne simțim responsabili - dacă instanțele au spus că era neclar, atunci e de datoria noastră să clarificăm în sensul cel mai favorabil pentru clienți, inclusiv financiar. Beneficiul băncii e, pe de o parte, o mai bună relație cu clienții, pe de altă parte simplificarea structurii de costuri.





Rep: De ce ați contestat ordinul în instanță?



V.K.: Am contestat ordinul in instanta pentru ca noi am considerat ca respectivele restructurari au usurat situatia clientiilor, in mod efectiv in perioada convenita, deci efectele ordinului ANPC, inclusiv amenda primita sunt fara obiect. Contestatia noastra si-a urmat cursul in instante. Decizia definitiva a venit in februarie 2020, iar motivatia instantei a fost publicata 6 luni mai tarziu, in plina criza sanitara, in iulie 2020. Instanta a mentinut ordinul ANPC din 2014, dar asa cum am spus deja, acesta era oricum implementat din 2014.







Sub aspect legal altceva nu mai era de facut. De aceea am spus ca noul ordin si procesul verbal pe baza caruia a fost emis nu ar avea obiect si ca vom cere instantelor competente suspendarea. Luni am depus la judecatorie plangerea impotriva procesului verbal, iar marti am inaintat si cererea de suspendare a ordinului, dupa ce am depus documentele si la ANPC, conform procedurii. Efectele procesului verbal sunt astfel suspendate de drept.





Asta nu inseamna ca noi nu continuam initiativa de a calcula impactul individual (pe fiecare contract in parte) asupra creditelor restructurate in derulare la momentul 2014, circa 14.000 – ma refer la cele incheiate intr-o forma contractuala care a facut obiectul Ordinului ANPC din 2014.





Noi am actionat de buna credinta si responsabil. Am pus la dispozitia clientilor solutii de restructurare care au functionat si i-au ajutat in perioadele in care au avut dificultati de rambursare. De la aceasta concluzie am pornit cand am contestat in instanta ordinul ANPC. Ca institutie bancara nici o clipa nu avem intentia sa impovaram clientul si sa-l ducem intr-o zona in care nu mai poata plati creditului. Dimpotriva. Asta e ceea ce vrem sa evitam prin politicile de risc si prin politicile de creditare. Ne dorim sa dam credite la un pret corect si sa fie un parteneriat reciproc avantajos intre noi si clienti.







Rep: A contat faptul că dl. președinte al ANPC este un fost bancher cu aproape 20 de ani e experiență, din care 3 a lucrat chiar în Raiffeisen Bank?



V.K.: Faptul ca presedintele ANPC, dl. Dolot are experienta bancara nu poate fi decat un plus si nu are nici o conotatie negativa in context.





Noi dialogam cu toate institutiile statului, centrale sau locale, in functie de atributiile fiecareia si conform cadrului de reglementare in vigoare. De asemenea, consider ca in general acesta este un dialog constructiv care ne ajuta pe toti si e in beneficiul consumatorilor de produse si servicii financiare. Banca are obligatia sa plaseze cu responsabilitate banii incredintati de clientii nostri, de unde si rigorile, atat ale cadrului de reglementare, cat si ale cadrului contractual de creditare, care trebuie sa asigure rambursarea sumelor plasate in credite.