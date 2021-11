Avertismentul transportatorilor: Cadourile de Crăciun vor veni de abia la Paște

Criza provocată de China se extinde în toată Europa și, implicit, în România, cu efecte care se răsfrâng în timpii de livrare ai produselor, avertizează Octavian Blăjan, CEO-ul casei de expediții Euro Team Gb Spedition. Potrivit expertului în transporturi rutiere naționale și internaționale, dacă produsele pe care românii le vor comanda au în componența lor piese din China, atunci acestea riscă să ajungă de Paște 2022, nu la Crăciun anul acesta.











„Agenții economici naționali sau europeni care, de la producție și până la livrare, au o verigă care depinde de gigantul asiatic, știu deja că acolo vor avea întârzieri. În schimb, cei care nu au nici o legătură cu această țară vor livra în timp și la costuri mai reduse”, a explicat Octavian Blăjan, CEO Euro Team Gb Spedition .





Spre exemplu, dacă vreți să vă achiziționați un ceas de pe unul din magazinele online din România, care are ca furnizori un producător de ceasuri european, iar acesta la rândul lui așteaptă ca una din componentele ceasului să îi vină din China, atunci produsul vostru ar putea să aibă întârzieri și de cinci-șase luni.







„Să spunem că ceasul respectiv este fabricat în Elveția, dar cureaua sau cutia trebuie să îi vină din China, atunci, acest produs va înregistra întârzieri de câteva luni bune. Inclusiv cadourile sau mărfurile de Crăciun pe care vi le veți comanda din China au șanse foarte mari să nu vă fie livrate decât la câteva luni după Crăciun”, a mai afirmat expertul în transporturi naționale și internaționale.

Un alt efect nefast al crizei din China

Vor fi întârzieri și de Black Friday

Specialistul estimează că vom avea întârzieri mai mari decât cele care au fost anul trecut pentru că față de 2020, acum ne confruntăm și cu valul 4 al pandemiei.





Pe cale maritimă, aceste întârzieri se duc la aproape jumătate de an, dacă au legătură cu China.„Eu, personal, le recomand românilor, dacă vor să ofere daruri de Crăciun, să le cumpere numai din locuri de unde știu că au fost produse local. Ca să fim siguri, poate că anul acesta, ar trebui să facem cadouri tradiționale”, a declarat Blăjan.Vânzătorii de mașini second hand profită în această perioadă de criză din industria auto și au scumpit peste măsură autoturismele pe care le au la vânzare.În timp ce o mașină rulată o poți folosi după ce ai achiziționat-o, criza din China a făcut ca autoturismele noi să fie livrate de abia peste 9 sau 12 luni.„De un astfel de caz ne-am lovit și noi la Euro Team Gb Spedition. A trebuit să achiziționăm o mașină directorul comercial și, cum aveam nevoie de ea urgent, am achiziționat una second hand, mult mai scumpă decât valoarea de piață. Cea nouă ar fi urmat să ne fie livrată de la reprezentanță de abia anul viitor în noiembrie”, a povestit Octavian Blăjan.Autoturismul rulat are o valoare de piață de 10.000 de euro, dar firma a fost nevoită să plătească cu 27% mai mult, adică 12.700 de euro.Întârzierile pentru Black Friday la livrarea produselor care necesită transport rutier vor fi de cel puțin două-trei săptămâni.„Din punctul meu de vedere întârzierile vor crește tocmai pentru că sunt șoferi în carantină, sunt șoferi care au diferite probleme, iar fiecare această situație impactează foarte mult transporturile. Pentru că micii transportatori sunt cei care livrează produsele și pun lucrurile în mișcare”, este de părere specialistul în transporturi.