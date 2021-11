Daniel Dăianu: Avem un buget public fragil, care nu ne permite să asigurăm bunuri publice de bază cetățenilor României/ Uniunea Europeană este un pitic în competiția tehnologică

UE, un pitic în competiția tehnologică

„Avem o demografie care reduce, de fapt, vectorii de forță și strategici ai României. Avem un deficit de solidaritate care s-a văzut și în pandemie. O societate care nu are solidaritate, care are un deficit foarte mare între autoritățile publice și societate are mari probleme pentru că în momentele grele, dificile în istorie, trebuie să mobilizezi resurse și oamenii să fie cât mai solidari. Avem așa ceva? În afară de o retorică”, a spus el, în cadrul evenimentului avânt ca temă noua ordine mondială.• Nu suntem în zona euro și acesta este un handicap pentru că nu avem performanță economică. Nu suntem în Schengen.„Oricât am crede că poți să ai creativitate în diplomație și în politica externă, trebuie să ai opțiuni. România are nevoie vitală de NATO și de UE și de parteneriatul cu SUA”, a precizat Dăianu.“Uniunea Europeană este un pitic în competiția tehnologică, dacă ne gândim la tehnologiile foarte avansate. Noi ce facem în această situație? Ce opțiuni avem? Putem să avem relații comerciale cu Asia, fără îndoială, cu China inclusiv, pentru că și alții au. Ar fi o prostie să nu faci așa ceva”, a spus Daniel Dăianu.• Trebuie să ai diplomația economică către toate regiunile.„E o altă ordine mondială în ce sens? Că vom avea două super-puteri: SUA și China. Sunt două forțe gravitaționale. Forțele astea gravitaționale vor avea sateliți. Noi unde vom fi? Vom încerca să fim între? Nu poți să fii între”, a mai afirmat el.• Într-o asemenea lume nu poți să fii între. Poți să ai diplomație inteligentă, pentru că ai și o așezare geografică care te obligă la așa ceva. Opțiunile trebuie să le ai.• Ce obligă la colaborare cele două super-puteri: schimbările climatice și alte pandemii. Lumea va mai cunoaște alte pandemii și va trebui să colaborăm.