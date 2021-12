Considerat nerelevant de cei maturi, TikTok e folosit intens de micii antreprenori. Poveștile a 6 oameni de afaceri români al căror business e pe TikTok

De când folosim TikTok, avem mult mai multă activitate și avem mai multe comenzi. Muncim mai mult , dar rezultatele sunt pe măsura









De ce ați ales platforma TikTok?





Oamenii nu sunt pe TikTok ca să cumpere sau să vadă reclame. Așa că am încercat să creez conținut distractiv, nu doar să vreau să le vând produse





Care este cheia succesului?





Ar fi util un market place direct pe platforma TikTok?





Postam filmulețe și pe Instagram și pe Facebook, dar pur și simplu au explodat pe TikTok





Sincer să vă spun noi suntem și pe alte platforme, doar că pe Facebook, de exemplu, ne era destul de greu să ajungem la clienți, pentru că nu schimbau algoritmul și aveam nevoie, în timpul în care încercam să găsim o soluție pentru celelalte două platforme, să găsesc o altă platformă prin care să ajungem la oameni. Și a fost oarecum o pură întâmplare, adică nu avea un plan anume. Am postat un filmuleț, am văzut că a mers foarte bine, le postam și pe Instagram și pe Facebook, și pur și simplu au explodat pe platforma TikTok, adică au avut un foarte mare succes.





Cred că postăm tot timpul diferit față de celelalte pagini și util pentru persoanele interesate de legumicultură, de a vedea de fapt ce se întâmplă într-o grădină, și asta cred că a fost și că a făcut diferența, noi doar am postat efectiv ce făceam noi în grădina noastră.





Sincer noi nu prea urmărim trendurile, și afacerea este de așa natură încât să nu facem dansuri și noi suntem autentici, adică postăm ce considerăm noi că ne-ar plăcea nouă să vedem pe platformă





Eu cred că da, adică nu știu, în cazul nostru noi căutăm soluții să ne adaptăm și noi nu aruncăm marfa absolut deloc. Și cred că da, mie nu îmi ocupă foarte mult timp, dar mă ajută cu siguranță. De exemplu: omul vine și cumpără direct de la tine, adică nu mai trebuie să găsești un alt intermediar să facă asta. Cred că ar ajuta, plus că nu sunt foarte multe afaceri online, mai ales pe TikTok nu sunt foarte multe.





Nu știu cât de ușor ar fi de folosit de fermieri un astfel de buton, ce e în spatele lui asta e problema





Trebuie să stau foarte mult timp pe aplicație, cel puțin eu asta fac, mai urmăresc și câțiva creatori de conținut din străinătate





Cred ca prezentând ambele părți este ceea ce ne-a ajutat. Nu aleg să prezint doar lucrurile pozitive





De ce ați ales promovarea afacerii dumneavoastră pe platforma TikTok?

Feedback-ul de la utilizatori a fost incredibil și ne-a schimbat afacerea la 180 de grade





Considerăm că platforma TikTok a ajuns să fie într-un timp foarte scurt unul dintre cele mai interesante și puternice canale de comunicare, având în vedere modul lui de funcționare. Faptul că poți ajunge la extrem de mulți oameni printr-o promovare de tip organic, fără ca aceștia să te urmărească în prealabil, credem că este un lucru extraordinar.





Am reușit să ne dăm seama destul de repede care este content-ul la care reacționează oamenii. Noi am încercat să realizăm video-uri cât mai simple, scurte și cu mesaje clare ce pot fi percepute cât mai ușor de utilizatorul final.









Pe lângă creativitate și pasiune ce considerați că mai este nevoie ca și business content creator pe platforma TikTok?





Cum a schimbat platforma TikTok afacerea?





Ce sfaturi le-ați da celor care vor să își înceapă o afacere și să o promoveze pe TikTok?





De când ați ajuns pe „for you” pe platforma TikTok cum v-a ajutat acest aspect businessul?

După cum spuneam și anterior, aceasta platforma ne-a ajutat să creștem numărul clienților, iar în prezent constatam că 50% dintre noii clienți vin ca urmare a promovării făcute pe TikTok.





Știm că, în general, o afacere mică dispune de un buget redus pentru marketing. După cum povesteam și anterior, datorită algoritmului poți ajunge la o bază mare de urmăritori și chiar potențiali clienți cu un buget redus. Un alt atu este faptul că platforma nu este încă suprasaturată în comparație cu alte rețele concurente.





Context: ByteDance a lansat o aplicație pentru vânzători pentru TikTok, astfel încât comercianții să își poată gestiona magazinele digitale, aplicația, dezvoltată de echipa TikTok cu sediul în Singapore, a fost lansată în cursul acestei luni, cam în perioada în care fondatorul ByteDance, Zhang Yiming, a vizitat Singapore. ByteDance și-a extins recent echipa din Singapore pentru a-și susține expansiunea globală. Înainte de a ajunge la 1 miliard de utilizatori activi lunar în septembrie, TikTok a depus mai multe eforturi pentru a facilita comerțul social. În februarie, a lansat Seller University, un centru de formare pentru a ajuta comercianții să facă afaceri pe populara aplicație de partajare a videoclipurilor scurte TikTok.





În vară, a testat o funcție TikTok Shopping în SUA, Marea Britanie și Canada, în parteneriat cu Shopify. Acordul a permis comercianților să adauge o filă de cumpărături la profilurile lor TikTok și să își sincronizeze cataloagele de produse pentru a crea o mini-vânzare pe platforma de clipuri video.





În 2021, TikTok, platforma de socializare pentru partajarea de videoclipuri, este extrem de populară. Copiii o adoră, mulți adulți nu o înțeleg, unii o contestă, dar un lucru e clar: nu poți s-o ignori. TikTok se numește Douyin în China, unde are peste 250 de milioane de utilizatori. În restul lumii, aplicația se numește TikTok și este disponibilă în 154 de țări. Când deschideți TikTok, vă întâmpină videoclipuri făcute deopotrivă de amatori și profesioniști. Pentru cei de peste 20 de ani, acest conținut nu are nicio relevanță, dar pentru cei de sub 20 de ani e crucială, întrucât pot strânge milioane de vizualizări și de urmăritori. Sensor Tower raportează că TikTok a fost cea mai descărcată aplicație la nivel mondial în trimestrul al treilea din 2021, depășind 3 miliarde de instalări la nivel global. Pentru micii întreprinzători, conștienți de potențialul de marketing pe care îl oferă, TikTok este o foarte bună trambulină de vânzări. Iată povestea a 6 dintre ei.AnaDecoStore. În spatele brandului stă o echipă de patru fete, prietene de mai bine de 10 ani. Ideea lor a fost că oricum se întâlneau des, așa că de ce să nu iasă ceva productiv din asta? AnaDecoStore este format din ANAD- Ana, Nicoleta, Ancuta, Daniela - numele fondatoarelor. Deco- de la decorațiuni și Store de la faptul ca este un magazin. Deși timpul de acum este mult mai limitat, fiecare cu jobul, copilul sau facultatea, fetele și-au creat practic un motiv întemeiat pentru a ne reuni. Ideea de a crea tablouri cu licheni decorativi le-a venit după o perioadă în care aveau nenumărate variante în minte, dar nici una nu le încânta pe deplin. Când au văzut acest model de business au fost extrem de încântate de faptul că este ceva natural, că rezistă în timp și nu au nevoie de îngrijiri suplimentare și cel mai mult ne-a fascinat pufoșenia și drăgălășenia acestor plante. Pe care ele îi numesc “copilașii”.Am ales TikTok pentru că este aplicația momentului. Pur și simplu într-o zi am zis că e timpul să ne facem cont și am fost fascinate de instrumentele pe care ți le oferă această platformă. Este mult mai ușor să oferi o informație, o emoție prin intermediul unui video și să te distrezi în același timp. Noi când creăm conținut pentru TikTok râdem foarte mult și credem că voia bună și energia pozitivă se simte în tot ceea ce facem.Ne-a ajutat doar faptul că am fost constante, cât am putut. Este important să urmezi Trend-ul, să-l adaptezi la nișa ta, să creezi conținut de calitate și amuzant, oamenii sunt atrași de zona pamfletului. Credem că pe această platformă oamenii ne-au cunoscut mai bine, nu văd doar o poza cu un produs, ci și caracterul persoanelor care lucrează acel produs.Petrecând foarte mult timp pe TikTok, în medie una din noi petrece 2-3 ore zilnic pe platformă, perioadă în care urmărește activitatea de pe for you și încearcă să creeze schița următoarelor noastre tiktokuri. Asta fiind doar partea de research :)), urmează apoi alte câteva ore pe săptămână în care pregătim conținutul efectiv.Pe lângă creativitate și pasiune ai nevoie de mult umor, perseverență și mult, mult, mult timp dedicat acestei activități. Nu ai nevoie de o calitate în mod special, oamenii apreciază foarte mult naturalețea, unicitatea. Faptul că suntem 4 ne ajută, ideile se multiplică și aplicarea lor este mai ușoară.Nouă ne place să evoluăm, să fim la zi cu tot ce mișcă. Așa cum la un moment-dat Instagram a acaparat activitatea de pe Facebook, am observat că TikTok a luat amploare și devenise foarte utilizat. Dorința noastră fiind să ajungem la cât mai mulți oameni ne-am gândit că este util să folosim toate platformele active. Noi ne-am făcut contul în luna Iunie, nu știam cum să-l folosim la capacitate optimă, postam destul de puțin și basic până l-am studiat și am învățat să ne facem videoclipuri. Primele noastre TikTok-uri virale le-am postat abia în Septembrie. Abia atunci am prins gustul TikTok-ului, ideea de trend și am început să vedem și rezultatele.Perseverența, dacă nu ești acolo tot timpul oamenii te uită. La pachet vin mai multe, să fii creativ, sa urmărești trendurile și să fii tu, autentic, natural.De când folosim această platformă, avem mult mai multă activitate, generăm mai multe mesaje și avem mai multe comenzi. Muncim mai mult pentru afacerea noastră și rezultatele sunt pe măsura. Practic platforma TikTok a fost o rampă de lansare pentru a ne duce la următorul nivel.Să aibă răbdare, răbdarea este una dintre cele mai importante calității, rezultatele nu vin imediat și nu trebuie sa te descurajezi. Să nu ai așteptări imediate, să-ți respecți nișa și să-ți găsești propriul stil și nu în ultimul rând să nu îți pierzi speranța pentru că niciodată nu poți știi ce videoclip o să aibă cele mai multe vizualizări, poți fi surprins. Nu există o rețetă pentru un TikTok viral, dacă ești mulțumit de rezultat și vezi potențialul videoclipului, îl postezi, nu stai pe gânduri.Da, atunci când nu mai postezi constant, pierzi vizualizări și mai mult de atât îți pierzi încrederea și elanul. Dacă nu postezi o săptămâna o iei practic de la capăt.Am creat o legătură cu comunitatea noastră, oamenii revin cu întrebări, discută cu noi, ne cer păreri. Am trecut peste limita în care clienții veneau la noi doar pentru a da o comandă, acum comunică diferit cu noi, altfel ne pun întrebările, îi simțim mai apropiați și mai deschiși. În plus așa ne creăm și o legătura cu alți creatori de conținut de pe aceeași nișă și ne susținem reciproc.Această platformă este foarte bună mai ales pentru micile afaceri pentru că promovarea se face gratuit ajungând la cât mai mulți oameni care nu sunt neapărat parte din comunitatea ta.Pe TikTok ai ocazia să aiungi la oameni care nu te urmăresc, ei își petrec majoritatea timpul pe for you unde este miezul acțiunii.Da, un market place ar face mai accesibilă vânzarea de produse pentru business content creatori și ar fi o îmbunătățire bine venită atât pentru noi cât și pentru ceilalți utilizatori.O altă afacere pe care o putem întâlnii pe platforma TikTok este afacerea Andreei, unde împreună cu mama sa, Luiza, au deschis o afacere de familie, o florărie care se numește "Flori și Ciocolată". Au deschis o locație în București în octombrie 2020 și fac livrări în tot orașul. Au ales numele "Flori și Ciocolată" pentru că este o surpriză plăcută să oferi și o cutie de bomboane lângă un cadou. Oferă o gamă variată de buchete și aranjamente florale create cu drag pentru fiecare comandă în parte, dar și praline și jucării de pluș.Am început să postez pe TikTok în octombrie 2020, dar atunci postam doar când aveam inspirație. În ultimele luni am postat mai des și am încercat să postez mai consistent și asta a ajutat cel mai mult. Am continuat pentru că am primit feedback pozitiv și multe dintre videourile mele au devenit virale, iar asta m-a motivat să continui (cele mai multe au peste 50.000 de vizualizări).Am ales TikTok pentru că și eu foloseam aplicația și vedeam din ce în ce mai multe afaceri care atrăgeau atenția și aveau din ce în ce mai mulți urmăritori. Am considerat că este o oportunitate de creștere și pentru mica noastră afacere și că așa putem ajunge mai rapid la un număr mai mare de oameni pentru a ne crea notorietate.Cheia succesului pe TikTok pentru o afacere (în special una mică) consider că este autenticitatea și să ții cont că oamenii nu sunt pe TikTok ca să cumpere ceva sau să vadă reclame. Astfel, am încercat să creez conținut distractiv sau informativ și nu doar cu intenția de a vinde ceva. Cele mai populare videoclipuri sunt cele în care prezint oamenilor tipuri de flori neobișnuite de care nu au mai auzit și le arăt cum pot fi folosite în buchete unice.Nu consider că un market place pe TikTok ar fi util și prefer să folosesc TikTok ca mod de a atrage oameni către site sau către alte rețele de socializare. De când am început să folosesc în mod consistent TikTok am observat că a crescut numărul de urmăritori de pe alte rețele de socializare. O parte dintre aceștia au și comandat de la noi.Ca o concluzie, o să continui să folosesc TikTok pentru promovarea afacerii pentru că așa am oportunitatea de a ajunge la un public mai larg. Orice afacere mică poate fi avantajată de această platformă pe care sunt mai apreciate videoclipurile scurte și care nu sunt regizate și filmate cu aparatură profesională, ca pe alte rețele de socializare.O altă afacere prezentă în mediul online este Ferma de Legume Topraisar , ce se ocupă cu producerea legumelor, având sediul lângă Constanța, ei producând legume organice, românești.Diferența ar fi că ne cunosc mai mulți oameni, la vânzări noi nu prea făceam față cu cererea, ceea ce a dus la o vizibilitate mult mai mare, producem ceea ce vindem și nu ne permitem momentan să luăm mai multe comenzi.Ar fi utilă o astfel de platformă să fie folosită și de alți fermieri sau agricultori pentru a-și promova afacerea?Un alt exemplu de afacere pe TikTok este afacerea cu produse de skin care Moon Shine și Moon Stone, un model de afacere pornit de o fată entuziastă, ambițioasă, ce a fost motivată de contentul vizionat pe platformă.Eu datorită TikTok mi-am deschis această afacere, este o poveste foarte amuzantă: sora mea avea această aplicație și mă gândeam oare de ce stă ea pe TikTok, eu aveam Instagram și Facebook, mi se părea o aplicație interesantă și nu știam exact ce se află pe TikTok. Mă uitam de pe contul de TikTok al surorii mele și ulterior mi-am deschis și eu contul de TikTok. Pe contul meu, la clipuri recomandate, îmi apăreau clipuri de promovare a micilor afaceri, doar că erau din străinătate, ceea ce m-a motivat să-mi deschid și eu propria afacere. Aveam în minte o idee, însă nu m-am gândit niciodată să-mi deschid afacerea, dar datorită acestor persoane am fost motivată să-mi deschis și eu ceva al meu.Cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am fost eu și am fost sinceră și creativă, dar încercam să interacționez mereu cu publicul prin clipurile mele. Aveam anumite texte precum:”Dacă vă place afacerea mea puteți să mă susțineți printr-un like, follow sau share” sau „Dacă v-a plăcut acest video puteți să îmi lăsați un comentariu”, iar atunci persoanele interacționau cu videoclipurile mele și șansele ca videoclipul să devină viral erau mai mari pentru că publicul interacționa cu videoclipurile respective.Ei bine trebuie să stau foarte mult timp pe aplicație, cel puțin eu asta fac, mai urmăresc și câțiva creatori de conținut din străinătate ce prezintă în videoclipurile lor care sunt ultimele trenduri sau melodii populare ce te pot ajuta mai apoi să devii viral.Din punctul meu de vedere cred că ai nevoie și de o bază de informații, eu sunt studentă la două facultăți, la Facultatea de Business unde studiez Administrarea Afacerilor și la o altă facultate unde studiez Media Digitală. La Media Digitală am învățat foarte multe lucruri despre aceste platforme și cum ne putem promova pe ele și cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult să înțeleg anumite mecanisme ale acestor platforme, cum este și TikTok.Eu am deschis pagina de TikTok, cum spuneam, mult înainte să am afacerea, dar cu vreo două luni de zile înainte am început să îmi promovez ideea de afacere pe TikTok, astfel am început să stâng un public, posibil potențial cumpărători pe aplicație, și atunci când am lansat afacerea am avut câteva persoane care au fost acolo și m-au susținut.Din punctul meu de vedere cheia succesului este să faci cu pasiune ceea ce faci, să nu faci lucrul acesta pentru bani pentru că se vede, dacă ești tu și pui toată pasiunea în afacerea ta lumea o să vadă acest lucru și munca o să fie răsplătită.Doar în bine, dacă nu ar fi fost TikTok nu știu dacă ar fi avut așa mare succes. De la zero am crescut o comunitate, dacă pot să o numesc așa, cu persoanele care mă urmăresc acolo și datorită TikTok-ului produsele mele au ajuns virale.Un sfat pe care îl dau din suflet este să fiți voi, să nu încercați să creați un personaj în mediul online. Un alt sfat este să creați conținut constant, că este important pe această platformă să fi constant. Și vă spun cum am făcut eu: Cam cu o lună înainte să îmi deschid afacerea, să o lansez, am promovat-o pe TikTok, am strâns câteva persoane în comunitatea mea de urmăritori și când am lansat produsele mi-a fost mult mai ușor să ajung viral pentru că acele persoane ce s-au strâns pe pagina mea de TikTok m-au susținut.Nu am întâmpinat dificultăți, într-adevăr poate au fost momente în care videoclipurile nu ajungeau virale, însă acest lucru m-a motivat să creez mai mult conținut.Sincer: Da. Cum spuneam, acest canal de TikTok m-a ajutat enorm de mult ca oamenii să descopere afacerea mea cu mănuși exfoliante și acum cu noul produs Moon Stone, pentru că dacă nu ar fi devenit virale videoclipurile mele, lumea nu ar fi reușit să vadă produsele mele și datorită acestui canal am avut mult succes cu brandul meu.Din punctul meu de vedere această platformă ajută foarte mult creatorii de conținut, pentru că, având șansa aceasta de a devii viral, lumea te descoperă mult mai ușor și este o aplicație foarte ușor de utilizat și cred că platforma ne ajută deja să ne promovăm afacerile în mediul online.Cred că ar fi foarte util, pentru că, dacă aceste videoclipuri ajung virale au un impact foarte mare și foarte multe persoane mă întreabă în comentarii de unde pot să cumpere produsul meu și atunci un market place direct ar fi foarte util. Ar intra direct pe pagina mea și ar găsii market place-ul și ar putea cumpăra produsul dorit.Un alt exemplu de afacere online este afacerea Ohvaz. Fondatorul acestei afaceri ne-a relatat cum și-a început afacerea: „Povestea Ohvaz a început în noiembrie 2018, la fosta mea firma de IT. Conduceam o echipa de 15-20 de persoane și ]n fiecare zi aveam aceeași problema – ce mai mâncam la prânz? Ce mai comandam? Cei care lucrează la birou știu că sunt doua opțiuni mari și late. Fie comanzi junk food, dar după ce mănânci, te simți adormit, letargic și îți trebuie o găleata de cafea ca sa iți revii. În plus, se adună kilogramele. Sau, pe partea cealaltă, poți comanda mâncare mai sănătoasă, dar trebuie să ai portofelul pregătit: 30-40 de lei pentru fiecare masa de prânz, ceea ce nu este deloc viabil pe termen lung. În plus, gustul s-ar putea sa nu fie tocmai ce-ai vrea. Așa că, satul de junk food și de diete restrictive, am căutat alternative. Am vrut ceva gustos, sănătos, sățios, la un preț rezonabil. Ușor de mâncat oriunde și cu puține calorii. Nu am găsit. Așa că am creat Ohvaz.Pe TikTok poți fi natural, nu necesita nici un fel de pregătire deosebită, iar asta iți simplifică viața. Comparativ cu YouTube unde lumina trebuie să fie perfectă, sunetul impecabil, decorul bine setat, este o diferență enormă. În plus, rezultatele sunt semnificativ mai bune pe TikTok deoarece algoritmul îi răsplătește pe creatorii de conținut, poate și prin prisma numărului redus. Pe YouTube, concurenta este mult mai mare.Eu îmi spun pe TikTok povestea mea ca fondator Ohvaz. Uneori mi-e greu, sunt indecis între două arome sau două ambalaje, așa că apelez la TikTok să mă ajute cu diverse sfaturi. Alte dăți sunt foarte încântat de echipă, de un utilaj nou, de o procedură nouă care ne permite să fim mai buni … toate acestea le povestesc pe TikTok.Cred ca prezentând ambele părți este ceea ce ne-a ajutat. Nu aleg să prezint doar lucrurile pozitive.Folosesc TikTok destul de mult să vad ce se întâmplă. Nu urmăresc absolut nici un creator de conținut, așa încât să pot vedea postări la întâmplare. În felul acesta văd ce fel de material ajunge viral. De asemenea, cred că asta mă ajută și în interacționarea cu cei care comentează.Ai nevoie de ceva interesant pentru fiecare clip. Nu poți prezenta produsul și atât. Trebuie să fie o glumă, un punct pe care vrei să îl atingi, ceva ce vrei sa prezinți. E de muncă! Pentru mine e foarte similar cu Twitter – ai foarte puține caractere disponibile așa că trebuie să le maximizezi. Așa și pe TikTok – fiecare secundă contează!Într-un fel, fiecare clip este ca o glumă de stand up comedy. Trebuie să aibă un început și un sfârșit. Trebuie să aibă un punct culminant. Dacă urmărești această rețetă, ce-i drept dificila, poți ajunge viral în mod constant. Realitatea e totuși diferita – am o echipa mica de doar 12 persoane și implicit trebuie să mă implic în mod constant în toate aspectele afacerii. Nu pot produce atât de mult conținut precum aș vrea. Deci și timpul este un factor important.Ne-a ajutat să atingem și mai mulți oameni, ne-a crescut numărul de comenzi și, per total, cred că este un mare plus pentru noi. Mi-am propus să postez mai des și să încerc să izolez efectul TikTok față de toate celelalte acțiuni de marketing pe care noi le derulam.Să fie naturali, să vorbească deschis, dar după ce au gândit ideea clipului. Apoi e foarte important să nu fie dezamăgiți de numărul de vizualizări. Concret, la Ohvaz obținem undeva în jur de 5-10 mii de vizualizări și din când în când atingem 50-100 de mii pe câteva clipuri. Comparativ cu multi alți creatori internaționali noi suntem foarte jos. Totuși, produsele Ohvaz sunt destinate publicului din România. Astfel nu ma ajută numere mult mai mari dacă nu sunt potențiali clienți. Recent discutam cu un coleg și îmi arata cum o fată care face unghii false are zeci de mii de vizualizări pe fiecare clip. Sigur, e mult mai bine față de ce facem noi la Ohvaz, însă acel conținut cu unghii frumoase este de tip internațional. Nu contează limba, ba nici chiar mesajul. Este „eye-candy”. Astfel, trebuie să comparam mere cu mere atunci când vrem să ne evaluam activitatea pe TikTok.Sincer nu știu când ajungem pe „for you” și când nu. Am sesizat că unele clipuri prind mult mai bine față de altele, iar când se întamplă asta avem de-a face cu un volum mai mare de comenzi. Totuși nu urmăresc foarte atent statistica, cel puțin pentru moment. În schimb mă concentrez să fac fiecare clip interesant, pe măsură ce îmi permite timpul.Cred că TikTok este absolut necesar pentru orice firma din România care vrea sa aibă o comunitate în spate. Prin TikTok poți discuta rapid și direct, atât cu publicul tău, dar și cu multi potențiali clienți. Indiferent de rezultatele preliminare cred ca orice afacere ar trebui să comunice cât se poate de mult, pe cât mai multe canale.E varianta cea mai simpla și ieftină de a ajunge în fața la sute de mii de oameni. Singurul cost este timpul. Dacă ai o afacere mică și te intimidează, pe buna dreptate, Facebook Ads, atunci poți să te concentrezi doar pe TikTok și vei obține rezultate bune.Da, ar putea ajuta foarte mult, dar să vedem dacă se implementează și în România. Momentan eu folosesc TikTok ca sa îmi clădesc comunitatea. Cu cât mai multe persoane afla despre Ohvăz, comandă și gustă, cu atât mai bine. Între timp noi investim foarte multă atenție pe site-ul nostru, acolo unde oricine poate comanda produsele noastre.Prin TikTok vrem să ne transmitem valorile. Spre exemplu nu folosim zahar în nici o rețetă. În schimb adaugăm un pic de miere de albine de la un producător local. Ne bazam pe lapte de migdale pe care îl preparam în laboratorul Ohvăz și nu folosim conservanți. Termenul de valabilitate de 6-7 zile poate părea mic, dar asta primești când ai de-a face cu produse 100%naturale. Un alt principiu important pentru noi– nu folosim ambalaje de plastic. Deși suntem o companie micuță, nu vrem să contribuim la problema plasticului. Astfel, chiar dacă plătim mai mult pentru ambalajele noastre de sticlă, prefeăm să ne protejam planeta pe cât posibil. Toate aceste puncte, dar și altele, trebuie comunicate în mod frecvent. Cei care rezonează cu ele vor susține Ohvăz. Tocmai de aceea cred ca TikTok va ramâne pentru noi un mediu excelent de comunicare.Un alt exemplu de business online este afacerea Sparkles, pentru reprezentantele afacerii acest business însemnând visul de a oferi strălucire fiecărei femei cu ajutorul bijuteriilor.Ne alocam un timp săptămânal pentru a verifica trend-urile de pe TikTok cu focus pe melodii, filtre, challenge-uri precum și feluri de a edita video-urile care ni se par că s-ar preta pentru obiectul activității noastre (magazin online de bijuterii).Perseverența. În marea majoritate a timpului, nu știi ce video va ajunge să fie îndrăgit de utilizatori așa că trebuie să dai frâu liber imaginației și să experimentezi cât mai mult. Nu trebuie să fie un video perfect, trebuie doar să ajungă să transmită o emoție sau să deservească o nevoie a privitorului. Unele dintre cele mai îndrăgite serii de video-uri ale noastre au fost “Cadouri sub X Ron” sau “Cadouri pentru iubita/mama/prietena”.Feedback-ul pe care l-am avut de la utilizatori a fost incredibil și ne-a schimbat afacerea la 180 de grade. Am fost extrem de surprinse să vedem reacțiile pozitive care s-au reflectat inclusiv în creșterea vânzărilor pe site-ul nostru. Oamenii care ne-au plăcut pe TikTok, au început să ne urmărescă și pe alte rețele sociale ceea ce arată încă o dată influența platformei.Cum spuneam și mai devreme contează foarte mult să fii consecvent și să postezi cât mai des. Unul dintre atuurile puternice ale TikTok-ului este că aplicația iți oferă toate tool-urile necesare pentru a crea un video. Nu trebuie să știi programe de editare video, trebuie doar să iți iei telefonul care este un un obiect atât de banal în zilele noastre și să experimentezi.Am rămas șocate atunci când primul nostru video viral a produs un trafic atât de ridicat pe website, acesta întâmpinând probleme tehnice și făcându-l inaccesibil pentru câteva ore. După acest prim video viral am reușit să ne clădim o comunitate de urmăritor, dar am și atras noi clienți.Nu neapărat, credem că aplicația a avut un succes foarte mare datorită simplității. Ceea ce prinde este faptul că este ușor de folosit și foarte distractivă. Prea multe opțiuni ar deruta end-userul și ar face ca platforma să își piardă esență. Keep it simple!Succesul TikTok este acum vital pentru viitoarea creștere a ByteDance, care în prezent își generează cea mai mare parte a veniturilor și profiturilor din China. Urmând mișcări similare ale Facebook și Instagram, ByteDance, potențial printre cele mai valoroase Start-Up din lume, își intensifică eforturile pentru a-și extinde afacerile de comerț electronic atât în țară, cât și în străinătate.În China, versiunea națională a TikTok, Douyin, a permis în ultimii doi sau trei ani comercianților să integreze ancore de produse în transmisiunile live sau în videoclipurile lor scurte. Pandemia a accelerat, de asemenea, adoptarea comerțului electronic la nivel global.Potrivit surselor noastre, este posibilă o dezvoltare a platformei TikTok și în regiunea Uniunii Europene, astfel încât să cuprindă anumite funcții ce sunt disponibile în China și care se află în stadiu de aplicare sub forma unor programe pilot în alte state.Daniela Moiș a fost selectată pentru a participa la „Hub for Business Journalism”, un proiect marca Freedom House care îşi propune să aducă un suflu nou în jurnalismul economic și de business din România. Pentru a citi mai multe astfel de articole, puteți accesa secțiunea dedicată proiectului din cadrul publicației Presshub.