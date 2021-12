Ce să ai în vedere dacă vrei să faci cadou un parfum cu ocazia Crăciunului

După cum se înțelege din ce am scris, toate parfumurile conțin un oarecare nivel de arome sintetice. Unele dintre cele mai populare extracte, cum ar fi moscul, sunt acum numai sintetice, pentru că s-a interzis folosirea animalelor.





Diferența este dată de longevitate și concentrația de ulei

Totuși, asta nu înseamnă că dulce = calitate slabă. Dacă îți plac aromele dulci, există un spectru larg de prețuri din care să alegi.





Diferența cea mai mare: straturile

Metoda de creare a parfumurilor scumpe, cât și a celor prietenoase cu bugetul, este aceeași, spune Alexia P Hammonds, fondator și CEO la Eat. Sweat. Undress, scrie South China Morning Post . Așadar, care e diferența?În primul rând este vorba despre calitatea ingredientelor care, evident, duce la un alt efect ulterior. Cele high-end au ingrediente mai bune. Atunci când fac un parfum de lux, se pun note naturale extrase din mirodenii, ierburi, flori, rădăcini și multe altele, și e un spațiu mai mic pentru aromele sintetice. Așadar, va rezulta într-o altă calitate.Formulele mai ieftine pot folosi aceleași extracte, în teorie, dar pentru a menține intervalul de preț scăzut, unele arome sunt din surse sintetice.Ai auzit de termeni precum eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne și eau fraîche.Acestea indică procentul de ulei de parfum din fiecare formulă. Eau de parfum are cea mai mare concentrație (20-30%, conform SCMP - alte surse spun că este vorba despre 15-20%) și cea mai mică: eau fraîche (1-3%).Eau de toilette are 5-15%, iar eau de cologne (2-4%).Cu cât concentrația de ulei folosită într-un parfum este mai mare, cu atât va fi mai scumpă dezvoltarea și automat și prețul, conform South China Morning Post.O concentrație mai are de ulei înseamnă că un parfum va persista mai mult pe piele și adaugă o calitate complexă și multidimensională, în timp ce parfumul de buget oferă arome simple, cu o singură notă pentru cei care caută ceva simplist.Parfumurile mai ieftine sunt în general mai dulci din cauza a două motive: extractele dulci sunt mai ieftine și, în general vorbind, cele de buget vizează publicul tânăr care gravitează spre acel miros.Deși toate cele de mai sus sunt importante, diferența cea mai mare este dată despre straturi. Parfumurile de lux sunt compuse din note de vârf, mijlocii și de bază, în care fiecare notă reprezintă un indicator al timpului de eliberare.„Notele de vârf le miroși imediat și durează o oră, cele mijlocii apar după o jumătate de oră până la două după asta. Apoi urmează notele de bază, adică ceea ce a rămas pe piele la finalul zilei”, explică Tatiana Estevez, producător de parfumuri. Ea spune că asta face formulă mai scumpă.De aceea parfumurile mai ieftine nu rezistă mult, deoarece au doar notele de top și mediu, nu și cele de bază.Asta este distincția pe care trebuie să o ai în minte când alegi între parfumuri: dacă vrei să țină mai mult sau nu.Totuși, asta nu reprezintă un motiv pentru care să te uiți la un parfum scump. De exemplu, unul dintre cele mai scumpe, Chanel No.5, este compus doar din notele de vârf.În realitate contează „gustul” fiecărei persoane. Totuși trebuie luat în considerare că prețul nu reprezintă întotdeauna echivalentul calității, ci al împachetării, marketingului și puterii brandului. Ceea ce contează este să găsești parfumul care îți captivează simțurile.