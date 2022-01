​Business report Câciu: Impozitul progresiv este în continuare o opțiune. Retragerile din Pilonul II, plăți eșalonate sau suma integrală? Cum să distrugi un serial fain în câțiva pași simpli. 5 experimente științifice care au depășit limitele eticii. Cu cât crește prețul unei locuințe dacă pui centrale de bloc

Criza energiei, agravată de haos decizional. Noile măsuri nu rezolvă scumpirile ● Ministrul Finanțelor: Impozitul progresiv este considerat în continuare o opțiune ● Locul unde îţi poţi cumpăra o casă care este mai ieftină decât o cafea ● Retragerile din Pilonul II, plăți eșalonate sau suma plătită integral? ● Marele eșec al spitalelor regionale ● ​Copiii explică istoria într-un proiect video realizat în comuna Sohatu din Călărași ● Cum să distrugi un serial fain în câțiva pași simpli ● 5 experimente științifice care au depășit limitele eticii ● Anii '90 se întorc în economie: inflație, subvenții, controlul prețurilor ● Chișinăul plătește costul nealinierii politice față de Moscova ● Cu cât crește prețul unei locuințe dacă dezvoltatorii instalează centrale de bloc în locul centralelor de apartament ● TVA zero la alimente, pe modelul Ungaria și Polonia? Ce efecte ar avea măsura în România ● Cele mai interesante gadgeturi și tehnologii din 2022 ● James Webb: Mașina timpului





Criza energiei, agravată de haos decizional. Experţii spun că noile măsuri nu rezolvă scumpirile. Măsurile de sprijin anunţate recent de Executiv, menite să vină în sprijinul populaţiei şi a firmelor afectate de scumpirea energiei, nu vor rezolva problema preţurilor din prezent, susţin specialiştii din domeniu, precizând că schema anunţată de Guvern – reducerea TVA de la 19% la 5 şi compensarea certificatului verde şi a bonusului de cogenerare pentru consum – se vor aplica de la 1 aprilie pentru populaţie şi de la 1 februarie pentru companii. În opinia specialiştilor, legea prin care se plafonează preţurile şi se compensează facturile ar trebui păstrată aşa cum este, fiind nevoie doar de redimensionarea parametrilor. Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, spune că legile plafonării şi compensării au fost făcute prost şi că plafonul impus pentru consum este de 2,4 ori mai mare decât consumul mediu lunar, ceea ce face să existe extrem de puţini beneficiari,. Măsurile de sprijin anunţate recent de Executiv, menite să vină în sprijinul populaţiei şi a firmelor afectate de scumpirea energiei, nu vor rezolva problema preţurilor din prezent, susţin specialiştii din domeniu, precizând că schema anunţată de Guvern – reducerea TVA de la 19% la 5 şi compensarea certificatului verde şi a bonusului de cogenerare pentru consum – se vor aplica de la 1 aprilie pentru populaţie şi de la 1 februarie pentru companii. În opinia specialiştilor, legea prin care se plafonează preţurile şi se compensează facturile ar trebui păstrată aşa cum este, fiind nevoie doar de redimensionarea parametrilor. Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, spune că legile plafonării şi compensării au fost făcute prost şi că plafonul impus pentru consum este de 2,4 ori mai mare decât consumul mediu lunar, ceea ce face să existe extrem de puţini beneficiari, scrie Adevărul





Ministrul Finanțelor, anunț-surpriză: Impozitul progresiv este considerat în continuare o opțiune. Mesaj pentru IT și construcții: facilități care trebuie ajustate. Impozitul progresiv este considerat în continuare o opțiune, a transmis ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, la PROFIT NEWS TV. „Este o opțiune. Toată țările din Europa, dacă ne uităm care sunt rezultatele impozitului progresiv, o să facem dezbateri publice, să înțeleagă chiar și cei care se uită în cota unică. Au fost momente sau elemente în România când a fost necesară bună și utilă cota unică”, a spus ministrul.„Vrem să identificăm o modalitate prin care taxarea în România sau așezarea sarcinii fiscale să fie una echitabilă pentru toți, una care să nu se ducă în etatismul unor cote care nu fac decât să anihileze ceea ce înseamnă clasa de mijloc. Scopul taxării să știți că nu este doar cel al strângerii de venituri la bugetul de stat, este de stimulare a economiei și de creare a clasei mijlocii. Asta este de când este lumea. De aceea am ajuns în situația în care România este una dintre țările în care avem bogați și săraci și clasă de mijloc mai deloc”, a mai afirmat ministrul Finanțelor. El s-a referit și la facilitățile fiscale de care beneficiază astăzi angajații din IT și construcții. „Nu considerăm că la acest moment facilitățile din construcții trebuie eliminate. Sunt însă unele facilități care vor fi adaptate și ajustate. Ar trebui ca valoarea adăugată rezultată din IT să fie valorificată din România în străinătate sau din România în România și nu doar să fim forță de muncă pentru ceea ce înseamnă companiile IT din afară. Aici ar trebui o ajustare. Nu înseamnă eliminarea facilității, ci o ajustare”, a mai spus Câciu, potrivit profit.ro



Locul unde îţi poţi cumpăra o casă care este mai ieftină decât o cafea şi care este motivul pentru care majoritatea caselor sunt cumpărate de străini . Depopularea şi îmbătrânirea populaţiei este o problemă de viaţă şi de moarte nu doar în comunităţile est-europene şi din Balcani, ci şi în Europa Occidentală. Satele abandonate din Sicilia şi alte regiuni ale Italiei sunt un bun exemplu. Acolo, autorităţile încearcă să le salveze de la uitare şi dispariţie prin vânzarea locuinţelor rămase fără proprietar pentru doar un euro. Cine n-ar cumpăra o casă la ţară pe nimic? Cu cât dai pe cafeaua pentru o săptămână poţi cumpăra un sat întreg. Soluţia, pe cât de disperată, pe atât de simplă pare.

Dar nu este chiar aşa. Proiectul are succes, dar nu printre italieni, ci cu străinii. În ultimii ani, zeci de sate depopulate din Italia – din Alpi şi până în Sicilia – au început să vândă proprietăţi vechi, în pragul ruinei, pentru doar un euro, mai puţin decât costul unui espresso, scrie EUobserver. Scopul este să ofere o nouă viaţă comunităţilor aflate pe moarte şi să revigoreze economia locală, Impozitul progresiv este considerat în continuare o opțiune, a transmis ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, la PROFIT NEWS TV. „Este o opțiune. Toată țările din Europa, dacă ne uităm care sunt rezultatele impozitului progresiv, o să facem dezbateri publice, să înțeleagă chiar și cei care se uită în cota unică. Au fost momente sau elemente în România când a fost necesară bună și utilă cota unică”, a spus ministrul.„Vrem să identificăm o modalitate prin care taxarea în România sau așezarea sarcinii fiscale să fie una echitabilă pentru toți, una care să nu se ducă în etatismul unor cote care nu fac decât să anihileze ceea ce înseamnă clasa de mijloc. Scopul taxării să știți că nu este doar cel al strângerii de venituri la bugetul de stat, este de stimulare a economiei și de creare a clasei mijlocii. Asta este de când este lumea. De aceea am ajuns în situația în care România este una dintre țările în care avem bogați și săraci și clasă de mijloc mai deloc”, a mai afirmat ministrul Finanțelor. El s-a referit și la facilitățile fiscale de care beneficiază astăzi angajații din IT și construcții. „Nu considerăm că la acest moment facilitățile din construcții trebuie eliminate. Sunt însă unele facilități care vor fi adaptate și ajustate. Ar trebui ca valoarea adăugată rezultată din IT să fie valorificată din România în străinătate sau din România în România și nu doar să fim forță de muncă pentru ceea ce înseamnă companiile IT din afară. Aici ar trebui o ajustare. Nu înseamnă eliminarea facilității, ci o ajustare”, a mai spus Câciu,. Depopularea şi îmbătrânirea populaţiei este o problemă de viaţă şi de moarte nu doar în comunităţile est-europene şi din Balcani, ci şi în Europa Occidentală. Satele abandonate din Sicilia şi alte regiuni ale Italiei sunt un bun exemplu. Acolo, autorităţile încearcă să le salveze de la uitare şi dispariţie prin vânzarea locuinţelor rămase fără proprietar pentru doar un euro. Cine n-ar cumpăra o casă la ţară pe nimic? Cu cât dai pe cafeaua pentru o săptămână poţi cumpăra un sat întreg. Soluţia, pe cât de disperată, pe atât de simplă pare.Dar nu este chiar aşa. Proiectul are succes, dar nu printre italieni, ci cu străinii. În ultimii ani, zeci de sate depopulate din Italia – din Alpi şi până în Sicilia – au început să vândă proprietăţi vechi, în pragul ruinei, pentru doar un euro, mai puţin decât costul unui espresso, scrie EUobserver. Scopul este să ofere o nouă viaţă comunităţilor aflate pe moarte şi să revigoreze economia locală, scrie Business Magazin.





Analiză. Retragerile din Pilonul II, plăți eșalonate sau suma plătită integral? România e restantă de un deceniu cu o lege în această direcție, amintea recent Radu Crăciun, directorul Asociației pentru Pensiile administrate privat din România. Acum, plățile se fac integral (un argument adus în față de cei care vor plata întregii sume) sau defalcat dar în decurs de cel mult 5 ani. Punctăm în context și o clarificare adusă de fostul ministru al Fondurilor Europene, după ce în spațiul public au apărut informații că restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II ar fi o condiționalitate din PNRR, deci o obligație asumată de România în fața Bruxellesului, Cristian Ghinea a negat informația. L-am întrebat pe analistul economic Aurelian Dochia dacă ar exista o varianta care să-i mulțumească atât pe administratori cât și pe clienți. “Eu cred că o bună parte din această dispută nu este justificată, pentru că până la urmă este vorba de niște măsuri prudențiale, care evident apără în primul rând industria fondurilor de pensii, toți administratorii au nevoie de anumite reguli și de o anumită claritate în ceea ce privește modul în care se vor face retragerile din fondurile investite dar pe de alta parte cred că e vorba și de beneficiarii fondurilor, pentru că și pentru aceștia, ideea acestei economii de câteva decenii pe care o fac ei, este ca să le asigure resurse în perioada pensionării. Ori această perioadă evident că durează mai mulți ani și ideea de a avea posibilitatea de a retrage toate fondurile dintr-odată cam vine în contradicție cu ideea de suplimentare a pensiei care vine din pilonul I , respectiv pensia de stat. În aceste condiții cred că există un teren pentru a ajunge la un compromis între părerile divergente care se confruntă acum.“, România e restantă de un deceniu cu o lege în această direcție, amintea recent Radu Crăciun, directorul Asociației pentru Pensiile administrate privat din România. Acum, plățile se fac integral (un argument adus în față de cei care vor plata întregii sume) sau defalcat dar în decurs de cel mult 5 ani. Punctăm în context și o clarificare adusă de fostul ministru al Fondurilor Europene, după ce în spațiul public au apărut informații că restricționarea retragerii sumelor de la Pilonul II ar fi o condiționalitate din PNRR, deci o obligație asumată de România în fața Bruxellesului, Cristian Ghinea a negat informația. L-am întrebat pe analistul economic Aurelian Dochia dacă ar exista o varianta care să-i mulțumească atât pe administratori cât și pe clienți. “Eu cred că o bună parte din această dispută nu este justificată, pentru că până la urmă este vorba de niște măsuri prudențiale, care evident apără în primul rând industria fondurilor de pensii, toți administratorii au nevoie de anumite reguli și de o anumită claritate în ceea ce privește modul în care se vor face retragerile din fondurile investite dar pe de alta parte cred că e vorba și de beneficiarii fondurilor, pentru că și pentru aceștia, ideea acestei economii de câteva decenii pe care o fac ei, este ca să le asigure resurse în perioada pensionării. Ori această perioadă evident că durează mai mulți ani și ideea de a avea posibilitatea de a retrage toate fondurile dintr-odată cam vine în contradicție cu ideea de suplimentare a pensiei care vine din pilonul I , respectiv pensia de stat. În aceste condiții cred că există un teren pentru a ajunge la un compromis între părerile divergente care se confruntă acum.“, scrie RFI.





Marele eșec al spitalelor regionale. România a pierdut 500 de milioane de euro. Ideea construirii unor spitale regionale moderne a fost rostogolită de toate guvernele din 2005 până în prezent. Niciunul nu a reușit să pună măcar o cărămidă, deși Uniunea Europeană a alocat un miliard de euro României. Jumătate din această sumă s-a pierdut. Comisia Europeană a alocat încă din 2016 peste un miliard de euro pentru realizarea a trei spitale intitulate ca „regionale”. Finanțarea urma să fie acordată pe exercițiul financiar european ce se va termina în 2027. Jumătate din sumă ar fi trebuit cheltuită până în 2021, însă autoritățile române nu au finalizat nici măcar proiectele tehnice.

Din finanțarea de un miliard au mai rămas 500 de milioane de euro. Pentru a nu pierde și acești bani, Ministerul de Finanțe a realizat împrumuturi de peste 700 de milioane de euro. La București, primarul Gabriela Firea s-a ambiționat să ridice un spital nou și, după ce acesta a fost scos de pe lista finanțărilor europene, în decembrie 2019, a promis că va investi un miliard de euro de la bugetul local,.

Ideea construirii unor spitale regionale moderne a fost rostogolită de toate guvernele din 2005 până în prezent. Niciunul nu a reușit să pună măcar o cărămidă, deși Uniunea Europeană a alocat un miliard de euro României. Jumătate din această sumă s-a pierdut. Comisia Europeană a alocat încă din 2016 peste un miliard de euro pentru realizarea a trei spitale intitulate ca „regionale”. Finanțarea urma să fie acordată pe exercițiul financiar european ce se va termina în 2027. Jumătate din sumă ar fi trebuit cheltuită până în 2021, însă autoritățile române nu au finalizat nici măcar proiectele tehnice.Din finanțarea de un miliard au mai rămas 500 de milioane de euro. Pentru a nu pierde și acești bani, Ministerul de Finanțe a realizat împrumuturi de peste 700 de milioane de euro. La București, primarul Gabriela Firea s-a ambiționat să ridice un spital nou și, după ce acesta a fost scos de pe lista finanțărilor europene, în decembrie 2019, a promis că va investi un miliard de euro de la bugetul local, scrie Europa Liberă





​Copiii explică istoria într-un proiect video realizat în comuna Sohatu din Călărași. „Într-un mediu în care nu există alternative, sunt șanse să nu știi la ce să visezi”. Câți elevi au curajul să vorbească în fața unei camere de filmat profesionale? Au făcut-o 11 copii de la Școala Gimnazială Nr.1 din comuna Sohatu, Călărași. Împreună cu un profesor de istorie și cu o regizoare de documentare din București au filmat, pe înțelesul tuturor, zece lecții de istorie, între altele, despre cum trăiau oamenii în Orientul Antic, adică acum vreo 5000 de ani. Nu sunt doar lecții de la școală pentru elevii participanți, ci și de viață. Dovada că au abilități la care nici nu s-au gândit vreodată. S-a mai deschis o mică poartă într-unul dintre județele sărace ale țării, unde în 2021 au promovat Evaluarea Națională numai 65% dintre elevi, „Într-un mediu în care nu există alternative, sunt șanse să nu știi la ce să visezi”. Câți elevi au curajul să vorbească în fața unei camere de filmat profesionale? Au făcut-o 11 copii de la Școala Gimnazială Nr.1 din comuna Sohatu, Călărași. Împreună cu un profesor de istorie și cu o regizoare de documentare din București au filmat, pe înțelesul tuturor, zece lecții de istorie, între altele, despre cum trăiau oamenii în Orientul Antic, adică acum vreo 5000 de ani. Nu sunt doar lecții de la școală pentru elevii participanți, ci și de viață. Dovada că au abilități la care nici nu s-au gândit vreodată. S-a mai deschis o mică poartă într-unul dintre județele sărace ale țării, unde în 2021 au promovat Evaluarea Națională numai 65% dintre elevi, scrie Școala9.ro

„Beforeigners” ăsta e genul de serial care te prinde din prima secundă. Asta dacă nu ești adeptul filmelor cu împușcături, violență și sânge care sare pe cameră, de zici că s-au apucat vecinii să taie porcul în fața blocului, și le-a fugit animalu` printre mașinile din parcare. Nu, dom`ne, filmul ăsta chiar e deștept. Nu o să vă povestesc acțiunea, că poate veți dori să îl vizionați vreodată. Nici unde apare nu spun, că nu mă plătește nimeni pentru asta. Căutați și voi pe net , scrie pictofapte.ro





5 experimente științifice care au depășit limitele eticii. Ce se întâmplă atunci când nevoia de cunoaștere nu ține cont de efectele negative induse subiecților din studiu? În aprilie 2021, Universitatea Oxford anunța lansarea unui studiu clinic în care persoane care au fost infectate anterior cu SARS-CoV-2 urmau să fie expuse din nou virusului, de data aceasta intenționat și controlat în laborator, pentru a studia mai îndeaproape mecanismele răspunsului imun în cazul unei reinfecții.

Deși au asigurat că pacienții vor fi selectați din categorii cu risc scăzut de cazuri grave, că vor fi monitorizați îndeaproape și că vor avea la dispoziție tratamente cu anticorpi monoclonali în caz de simptome, anunțul tot a provocat îngrijorări etice din unele părți ale comunității științifice, care argumenta că există prea multe necunoscute despre virus pentru a garanta siguranța pacienților, mai ales în cazul efectelor pe termen lung ale infecției.

Atitudinea generală precaută față de experimentele pe oameni (și, în unele cazuri, pe animale de laborator) vine în contextul în care, mai ales pe parcursul secolului XX, a existat un număr deloc scăzut de cercetări și experimente care au lăsat sechele adânci în subiecții lor, de multe ori informați parțial sau deloc despre scopul cercetărilor, pornite câteodată de la premise false și care nu au avut neapărat rezultate notabile, Ce se întâmplă atunci când nevoia de cunoaștere nu ține cont de efectele negative induse subiecților din studiu? În aprilie 2021, Universitatea Oxford anunța lansarea unui studiu clinic în care persoane care au fost infectate anterior cu SARS-CoV-2 urmau să fie expuse din nou virusului, de data aceasta intenționat și controlat în laborator, pentru a studia mai îndeaproape mecanismele răspunsului imun în cazul unei reinfecții.Deși au asigurat că pacienții vor fi selectați din categorii cu risc scăzut de cazuri grave, că vor fi monitorizați îndeaproape și că vor avea la dispoziție tratamente cu anticorpi monoclonali în caz de simptome, anunțul tot a provocat îngrijorări etice din unele părți ale comunității științifice, care argumenta că există prea multe necunoscute despre virus pentru a garanta siguranța pacienților, mai ales în cazul efectelor pe termen lung ale infecției.Atitudinea generală precaută față de experimentele pe oameni (și, în unele cazuri, pe animale de laborator) vine în contextul în care, mai ales pe parcursul secolului XX, a existat un număr deloc scăzut de cercetări și experimente care au lăsat sechele adânci în subiecții lor, de multe ori informați parțial sau deloc despre scopul cercetărilor, pornite câteodată de la premise false și care nu au avut neapărat rezultate notabile, scrie Mindcraftstories.ro

Nu știu, dom`ne, cum se face dar, când mă prinde și pe mine câte un serial (foarte rar se întâmplă asta) se alege praful de el în doi timp și trei mișcări. Spre exemplu, când m-am uitat și eu la Game of Thrones, tocmai se apucaseră scenariștii să îl hăcuiască mai ceva ca pe personajele din film. Când am aflat despre The Expanse, tocmai se terminase partea interesantă din el și începea lălăiala. Nici nu mai pomenesc că îmi plăcuse și mie Star Trek când eram copil. La ce continuări au venit, îți venea să îi bați pe scenariști cu basca udă. Și, cum nu mă dezic, am început să mă uit acum vreo 2 ani la un serial nou-nouț, norvegian, Beforeigners pe numele său. Super serial! Și, cum spuneam, praful s-a ales de el.România se află într-un moment dificil. Creșterea facturilor la energie electrică și la gaze naturale și ratarea aplicării regulilor legale privind compensarea și plafonarea au nemulțumit pe toată lumea. Consumatorii sunt panicați de facturile primite, administrația pare revoltată de faptul că legile nu au fost respectate, cel puțin în unele situații, iar furnizorii de energie și gaze, chiar dacă sunt puși la „stâlpul infamiei”, au propriile îngrijorări cu privire la mecanismul de aplicare a schemei de ajutor și la întârzierea cu care vor primi banii de la stat.Ceea ce în multe țări europene s-a rezolvat simplu, s-au acordat ajutoare pentru consumatorii casnici, în România a eșuat. Legile de plafonare și compensare a creșterii tarifelor la gaze naturale și energie electrică nu au fost respectate, în sensul că facturile trimise către consumatorii casnici au fost mai mari decât se stipula în normele legale. Furnizorii de utilități publice s-au scuzat că nu au fost pregătiți pentru noul mod de facturare și că sistemele lor informatice au dat rateuri. O scuză greu de digerat, dar nu imposibilă, scrie RFI. La o lună de la ultimul șoc energetic prin care a trecut Republica Moldova, Gazprom amenință din nou Chișinăul cu închiderea robinetului și cere plata în avans.La sfârșitul lunii noiembrie 2021, pentru a evita sistarea livrărilor de gaze, Parlamentul de la Chișinău a fost nevoit să aprobe acordarea a 1,4 miliarde de lei moldovenești din bugetul de stat pentru plata datoriilor curente ale SA MoldovaGaz (companie fiică a Gazprom) către Gazprom. În plus, autoritățile au mărit tariful la gaz pentru populație de la 4,2 lei la 11,08 lei mia de metri cubi, urmare a scumpirii substanțiale a gazelor de către furnizorul rus.Pe 4 ianuarie 2022, șefa statului Maia Sandu a convocat de urgență Consiliul Suprem de Securitate iar la ședința respectivă s-a discutat din nou despre o criză a gazelor generată de Gazprom. Detalii de la acea întrunire nu se cunosc, dar CSS a cerut Guvernului „să întreprindă toate măsurile pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a gazelor către consumatori” , scrie DW Ministerul Mediului vrea să vină în Coaliție cu o propunere care să interzică instalarea centralelor de apartament în blocurile noi. „Va fi analizată în luna ianuarie și vom propune coaliției de guvernare în luna ianuarie o reglementare nouă, adică o interdicție de centrale individuale în blocurile noi. Interdicția nu o să apară de azi pe mâine, dar probabil se va întâmpla până la mijlocul anului”, spune ministrul mediului Tanczos Barna, citat de Digi24. Propunerea nu este una nouă. Autoritățile au mai vrut și în trecut să aplice asceastă măsură, dar nu s-a mai concretizat. În plus, de la începutul anului trecut, locuințele noi, fie că sunt construite de privați sau de dezvoltatori mari, trebuie să respecte standardele nZEB („nearly zero energy building”). Adică să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar și printr-un grad ridicat de eficiență energetică.„În momentul în care instalezi o centrală de bloc, la o capacitate destul de mare, legea impune să ai fochist 24 de ore. De asemenea, dacă montez centrala pe bloc, la unul de 11 etaje, cel de la parter vrea să aibă apă caldă când dă drumul la apă, cel de la etajul 11 se frige. Pentru a evita astfel de situații, se pun tot felul de instalații care costă”, ne-a declarat Antoanela Comșa, președintele dezvoltatorului Gran Via România și al Asociației Investitorilor Imobiliari din România (AREI). Comșa spune că doar pe partea instalațiilor costurile cresc cu 15-20%, iar în prețul final al apartamentului, ponderea este de 5%, scrie economica.net . Discuția privind reducerea TVA la alimente este văzută diferit de PSD și PNL. În timp ce social-democrații și-ar dori ca taxa să fie eliminată complet pentru alimentele de bază, liberalii ezită și se tem că o astfel de măsură ar crea un gol în buget.În prezent, România aplică o taxă pe valoare adăugată de 9% la produsele alimentare, iar reducerea este văzută ca o modalitate de a opri inflația galopantă.„Proiectul este în analiză la Ministerul Finanțelor Publice, se fac analize de impact. Se fac analize pe diverse scenarii pentru a găsi cea mai bună formulă de sprijin pentru cetățeni și companii”, au declarat surse din PSD pentru Europa Liberă.Florin Cîțu, președintele PNL, a spus despre propunerea lui Marcel Ciolacu, liderul PSD, că este una electorală și că ar trebui discutată mai întâi în coaliția de guvernare, scrie Europa Liberă Conform unui studiu realizat de Ipsos pentru ING Bank, șase din zece români ar renunța să cumpere produse și servicii de la companii care nu demonstrează responsabilitate față de mediul înconjurător și societate. Mai mult, 40% declară că au renunțat deja să cumpere de la companii despre care au descoperit că nu sunt responsabile cu mediul. „Asistăm la o transformare în prioritățile consumatorului. Pe de o parte avem o conștientizare a responsabilității individuale, iar pe alta vedem și creșterea așteptărilor față de companii și autorități” spune Alexandra Maier, Sustainability Manager ING Bank România, scrie fineco24news. În plină criză a semiconductorilor și a cipurilor, când clienții așteaptă uneori și luni bune până să-și primească mașinile sau electronicele comandate, pare a fi puțin superfluu să mai vorbești despre ce gadgeturi și noutăți vor marca anul 2022.Dar câteva dintre ele sunt prea interesante ca să le trecem cu vederea. Sigur, nu toate vor schimba lumea, dar fiecare dintre cele de mai jos are șansa să lanseze măcar o modă. Toate au fost prezentate la CES 2022, ținut anul acesta într-o atmosferă mai degrabă sobră, cu doar 30% din publicul anilor de dinaintea crizei medicale.Și toate arată spre un viitor în care suntem tot mai leneși și tot mai monitorizați, scrie PressOne. Guvernul Ciucă discută introducerea unei cote TVA zero la alimentele de bază (de la 9% în acest moment), au declarat pentru Economedia.ro surse guvernamentale. În acest context, reprezentanții a mai multor asociații din România au declarat pentru Economedia că, în cazul în care Guvernul ar lua această măsură, s-ar vedea o scădere nesemnificativă a prețului la produsele la raft.Sorin Minea, vicepreședintele Romalimenta, spune că prețurile ar putea rămâne aceleași, cu scăderi nesemnificative. Însă, înainte ca această măsură să fie adoptată, ar trebui foarte bine definite produsele alimentare care se încadrează în coșul de cumpărături de bază.„În mod precis va însemna pâine, nu știu dacă și patiserie, va însemna carne, dar nu știu dacă și preparate din carne, va însemna lapte, dar nu știu dacă și brânzeturi. Este foarte greu să vă spun. Dacă această măsură se va aplica pentru pâine și produse de panificație, carne și procesate din carne, inclusiv pui și pește, lapte și produse lactate, atunci aceste produse își vor păstra prețurile în continuare pe piață, chiar dacă sunt majorările actuale pe curent și gaze. Nu va însemna o micșorare a prețului pe piață pe trendul actual. În general, prețul va rămâne aceleași, scăderi nesemnificative”, explică Sorin Minea, vicepreședintele Romalimenta , pentru Economedia În anul abia încheiat, uzina Dacia de la Mioveni a realizat o producţie totală de 257.405 maşini, potrivit cifrelor furnizate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Producţia pe anul trecut a Daciei e cu puţin mai mică decât ce de anul trecut, care a fost de 259.009 maşini, însă, e cea mai mică cifră înregistrată de Dacia în ultimii cinci ani. În perioada 2017-2019, producţia la Dacia nu a scăzut sub 300.000 de maşini pe an, vârful fiind atins în 2019, cu aproape 350.000 de maşini fabricate, scrie argesulonline.ro Şeful de post al comunei Bulz, Gheorghe Groze, a fost fotografiat, miercuri, în timp ce "păzea" un camion încărcat cu o cantitate de 3 ori mai mare de lemne decât cea prevăzută în documente şi care urma să ajungă chiar la el acasă.După apariţia fotografiilor pe Facebook, Poliţia Bihor a anunţat declanşarea unei anchete interne. Fotografiile în care Gheorghe Groze apare lângă un camion plin cu buşteni au fost publicate miercuri seară pe pagina de Facebook a grupului civic Diaspora Europeană, alături de avizul Sumal emis pentru maşină. Potrivit documentului, transportatorul avea autorizaţie doar pentru 6,41 metri cubi de lemn, scrie Bihoreanul. . Telescopul spațial James Webb este o „mașină a timpului” care își propune să detecteze primele galaxii care au existat în Univers acum aproximativ 13 miliarde de ani. Oamenii au fost fascinați de călătoria în timp din cele mai vechi timpuri, iar mirajul de a putea corecta greșelile comise în trecut pentru a avea un prezent și un viitor mai bun este exploatat la maxim inclusiv în cultura americană.Seria de producții science-fiction “Star Trek” este poate cel mai bun exemplu în acest sens. Dar pentru că suntem totuși pe un site care are la bază mașinile, nu pot trece cu vederea seria de filme “Back to the Future”, care a făcut celebru modelul DMC DeLorean proiectat de inginerul american John DeLorean.Cel puțin până în prezent, călătoria în timp – așa cum este ea imaginată de către noi – nu a fost demonstrată. Iar celebrul fizician Stephen Hawking explica în cuvinte extrem de simple de ce călătoria în timp nu este posibilă, scrie Autocritica . Liderii mediului de afaceri internațional sunt îngrijorați de implicarea sistemelor de inteligență artificială (IA) în decizii, în pofida faptului că aceste sisteme sunt folosite în prezent de 60% dintre companii, conform unui sondaj realizat de Dentons, una dintre primele cinci firme de avocatură din lume.Sondajul a vizat utilizarea IA în organizațiile conduse de cei peste 200 de lideri și opinia acestora despre riscurile și oportunitățile reprezentate de această tehnologie.Rezultatele sondajului arată că afacerile din întreaga lume recunosc numeroasele beneficii ale inteligenței artificiale, cum ar fi economisirea de timp prin automatizarea proceselor, generarea rapidă a informațiilor necesare luării deciziilor prin analiza volumelor mari date și reducerea numărului de erori umane în procesarea informațiilor, scrie Curs de Guvernare.