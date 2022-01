Modificări fiscale discutate la Finanțe: Limitarea numărului de micro pe persoană fizică, revizuirea impozitării acestora, reorganizarea instituției, e-factura - extindere B2B

Reorganizarea Ministerului: Soluțiile fiscale individuale anticipate să plece de la ANAF

e-factura la B2B

„Printre criteriile pe care le vom avea în vedere la revizuirea impozitării vor fi atât activitățile cu valoare adăugată mare sau prestările de servicii, după caz, cifra de afaceri realizată de către microîntreprinderi și probabil și numărul de microîntreprinderi pe care o persoană fizică îl va deține. Astea sunt evaluări preliminare”, a spus el.Noi, spune el, avem în curs un plan pe care vrem să-l promovăm: Un plan pe mai mulți ani, nu neapărat modificarea de la un an la altul. Cumva să fie o reducere graduală a facilităților fiscale care sunt prevăzute în actualul Cod fiscal.Pe subiectul microîntreprinderilor a vorbit și Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.„Vorbim de cel puțin două lucruri care mi se pare că trebuiesc adresate, care din perspectiva echității fiscale pare că nu-și mai ating obiectivele adresate inițial de impozitare a microîntreprinderilor.1. Fragmentarea afacerilor în așa fel încât în loc să ai un business de 10 milioane euro, ai 10 a câte 1 milion euro. Atunci eu nu înțeleg care mai e obiectivul acestei măsuri, atât timp cât folosim acest mijloc să diminuăm sarcina fiscală. Nu mai vorbim de o creștere a unor afaceri la început, ci de alternative de structurare a afacerilor pentru a diminua sarcina fiscală.2. Să nu ne ascundem după deget. Vorbim și de plata unor salarii prin microîntreprinderi și nu numai. Aceste aspecte sunt niște vase comunicante pentru că se diminuează, pe deoparte, venitul la bugetul de stat din impozitul pe profit, precum și veniturile din salarizare.Din perspectiva acestor două, o analiză cel puțin trebuie făcută”, a spus el.Iulian Ardeleanu a mai afirmat că s-a luat decizia, la nivelul conducerii Ministerului Finanțelor, ca soluțiile fiscale individuale anticipate să treacă de la ANAF la Ministerul Finanțelor, respectiv sub coordonarea Direcției generale de legislație fiscală.„Chiar zilele acestea o să apară noua organigramă și noile atribuții ale direcției, cu preluarea corespunzătoare a structurii și costurilor aferente pentru emiterea soluției la nivelul Ministerului Finanțelor și nu la ANAF. Este o veste bună la nivelul contribuabililor”, a spus Ardeleanu.„Legat de e-factura , aș vrea să spun că deja a fost întocmită cererea de derogare pentru relația business to business și a fost transmisă Comisiei Europene. Cumva noi ne așteptăm la un răspuns în a doua parte a anului 2022”, a spus Ardeleanu.• Probabil că un termen propus, dar încă nu este stabilit cu exactitate, pentru implementarea în relația business to business ar putea fi 1 ianuarie 2023. Nu știu dacă pe scară largă. Probabil o să fie anumite categorii de contribuabili care vor fi obligați să treacă la e-factura.„În relația business to government e posibil să fie o abordare mai abruptă și termenul să fie jumătatea anului. Capacitatea tehnică este un element important în luarea acestei decizii”, a explicat reprezentantul Ministerului Finanțelor.