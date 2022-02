Birou de vară: mare, soare și nisip. Câteva locații ceva mai accesibile pentru workation în 2022

Plaja in Ammouliani Grecia

Grecia











Pentru că vorbim despre vară, nu putem să nu începem cu Grecia, una dintre destinațiile preferate de noi, românii. Sunt atât de multe zone plăcute, încât e complicat de ales una. De aceea nici nu facem asta. Ne vom uita la prețurile din Atena, deși am observat că diferă de la zonă la zonă.











Cazarea diferă de locație, nu doar în funcție de oraș, ci și de amplasarea sa, lucru normal. În Atena de exemplu, se găsesc și la 360 – 380 euro pe lună, dar prețul poate urca. Așa cum am spus mai sus, mai poți merge câte o săptămână pe câte o insulă, precum insulița Ammouliani (unde sunt plaje la fiecare pas), ori Thasos cunoscută de majoritatea românilor, Lefkada, unde este o atmosferă plăcută în fiecare orășel etc.

Cipru

Aproape de Grecia este și Cipru, o altă destinație plăcută. Aici poate fi început mai repede un workation, chiar din mai. Apa mării, în Paphos, de exemplu, este în medie de 20,8 grade, în iunie urcând la 24,4 grade, în iulie la 27,2 grade, 27,8 grade în august, iar în septembrie la 26,9 grade.







Portugalia

Spania

Turcia - Istanbul

Istanbul a fost de multe ori menționat de diferite site-uri pentru workation. E practic un oraș aflat pe două continente și colorat, atât la bazar, cât și în multe cafenele în care poți servi o baclava sau rahat.



Dragoș Anastasiu spunea în cartea „Să gândim dincolo de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040”:







„Sunt mulţi care spun că în România preturile sunt mari şi serviciile proaste. Eu nu spun că această afirmație este complet greşită. Doar că în ultimii 5 ani lucrurile s-au schimbat şi există în România multe locaţii exceptionale cu servicii de calitate și raport calitate/pret corect. Astfel de ştampile generalizate nu fac bine nimănui şi nu au de-a face cu realitatea. Şi în străinătate găseşti locuri, ca şi la noi, unde serviciile nu sunt bune şi preţurile inadecvate. (…) percepția bate realitatea”.





Surse:



Informațiile legate de prețuri sunt din platforma numbeo.com

Cartea „Să gândim dincolo de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040”

Dacă mergi într-o țară, nu înseamnă că trebuie să stai într-un singur loc tot timpul. Poți sta 2 săptămâni într-un oraș, apoi poți pleca în altul și așa mai departe. Fiecare face ce-i place și cum se simte mai bine.Mulți pot apela la cazări de genul celor prin Airbnb, pentru un cost mai scăzut. Ne-am uitat la prețul pentru o lună întreagă, dacă se rezervă de acum.*Nu știm dacă vor mai fi restricții și de care și unde în vară. Vom vedea peste câteva luni.*Când ne referim la apa mării, este vorba despre grade CelsiusRevenind la Atena, temperatura apei mării este în medie de 22,6 grade Celsius în iunie, în iulie fiind ceva mai mare de 25,7 grade, în august – 26,3 grade, iar în septembrie – 25 grade.Prețul unei mese la un restaurant ceva mai ieftin variază între 7 și 20 de euro pentru o persoană, iar o bere locală acolo e între 2 – 6 euro.Câteva prețuri la magazine:O apă la 1,5 litri: 0,4 – 0,7 euro.1 litru de lapte: 0,9 – 1,8 euro500 grame pâine: 0,6 – 1,4 euro1 kg roșii: 1 – 2,5 euroBere locală (0,5 litri): 1 – 2,5 euro.Dacă mergeți aici, nu uitați că volanul este pe dreapta, dacă închiriați o mașină pentru a vă deplasa în diferite zone. Pentru că am menționat Paphos, aveți ce vizita, de la siturile arheologice, la Băile Adonis.Cazarea diferă de la zona la zonă, dar pentru o lună pornește de pe la 500 euro.*așa cum am zis mai sus, și nu vom mai repeta în restul materialului, ne-am uitat la închirieri de camere/apartamente, nu hoteluri.Ce e plăcut în Cipru, spre deosebire de multe zone din Grecia, este că mai peste tot restaurantele au și meniuri vegetariene.O masă pentru o persoană la un restaurant care nu este scump variază între 7 – 12 euro, iar o bere locală acolo e între 1 – 3 euro.O apă la 1,5 litri: 0,4 – 1,5 euro.1 litru de lapte: 1 – 1,52 euro500 grame pâine: 0,65 – 2 euro1 kg roșii: 1 – 2,65 euroBere locală (0,5 litri): 0,7 – 1,25 euroÎntr-un top 10 pentru workation făcut anul trecut de Holidu , apărea și Lisabona. Media temperaturii apei este de circa 19 grade în iulie (maxima poate ajunge la 21), în timp ce în august e de 19,6 grade, iar în septembrie - 19,9 grade.Pentru cazare, multe camere/apartament sunt de peste 600 euro pentru o lună.O masă pentru o persoană la un restaurant care nu este scump variază între 7 – 15 euro, iar o bere locală acolo e între 1 – 5 euro.O apă la 1,5 litri: 0,2 – 1,2 euro.1 litru de lapte: 0,47 – 0,9 euro500 grame pâine: 0,6 – 2 euro1 kg roșii: 0,9 – 2 euroBere locală (0,5 litri): 0,66 – 2 euroAcelași site menționat mai devreme dădea ca destinație Barcelona. Evident, nu trebuie să stai o lună întreagă în același loc. Te poți plimba în diferite părți în Spania. Apa e ceva mai bună de baie din iunie, când temperatura medie este de 21,4 grade, în iulie urcând la 23,3 grade, în august la 24,4 grade, iar în septembrie scade la 23,4 grade.Cazări pentru o lună se găsesc și de la 340 euro, dar condițiile la acest preț, așa cum ziceam și mai sus, nu sunt cele mai plăcute.O masă pentru o persoană la un restaurant care nu este scump variază între 7 – 23 euro, iar o bere locală acolo e între 2 – 4 euro.O apă la 1,5 litri: 0,5 – 1,5 euro.1 litru de lapte: 0,6 – 1,2 euro500 grame pâine: 0,55 – 2,5 euro1 kg roșii: 0,65 – 3 euroBere locală (0,5 litri): 0,66 – 1,52 euroAi nevoie, totuși, de un pașaport pentru a merge acolo, și e la o oră distanță cu avionul din București.Din păcate, având în vedere inflația de zilele astea, nu putem oferi prețuri prețuri la produse și cazări.Cei care ale această destinație, poate ar trebui într-o zi să meargă pe Marea Marmara, în Buyukada. Să lucrezi acolo o zi, poate fi o experiență plăcută.Sistemul de transport pe apă este bine pus la punct, așa că nu ar trebui să ai o problemă. Pur și simplu îți iei o cartelă, o încarci cu câte lire ai nevoie de la dispozitivele aflate peste tot în oraș și poți merge liniștit(ă) acolo.În plus, cu aceeași cartelă poți merge și pe celelalte mijloace de transport în comun pentru a vedea diferitele obiective turistice din oraș.Pentru plaje, găsești diferite autobuze. Depinde unde vrei să mergi, bineînțeles. Temperatura apei este în iunie de 21,2 grade în medie, în iulie ajunge la 24,5 grade, în august la 24,9 grade, în septembrie la 22,7 grade.Probabil că și în România sunt locații plăcute, la mare, pentru workation.