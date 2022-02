BNR a scumpit miercuri banii. Ce înseamnă asta pentru finanțele tale personale

Zilele dobânzilor mici și a banilor ieftini sunt aproape de sfârşit. Miercuri, BNR a ridicat dobânda-cheie cu 0,5 puncte procentuale, într-o mișcare de o amplitudine mai mare decât cea cu care ne obișnuise, după ce prețurile au crecut foarte mult și nu dau semne că se vor potoli prea curând. Ce înseamnă asta pentru banii tăi? În primul rând, dacă ai credite în lei cu dobândă variabilă, așteaptă-te la creșteri. Dacă ai depozite, vei obține un randament mai bun (dar mult sub inflație). Dacă ai carduri de credit, acestea ar putea fi puțin mai costisitoare. Dar să le luăm pe rând.







Ce sunt ratele dobânzilor de referință?

Indicii de referință bazați pe rata dobânzii – cunoscuți și sub denumirile „rate ale dobânzilor de referință”, „rate de referință” sau „dobânzi de referință” – stau la aza tuturor tipurilor de contracte financiare, precum credite ipotecare, descoperiri de cont și alte tranzacții financiare mai complexe. Ele au un rol esențial în sistemul financiar și în cel bancar, precum și în economie în ansamblu. Dar ce anume le face atât de importante? Și din ce motive sunt, în prezent, reformate?









Multe credite în lei cu dobânda variabilă sunt ancorate la un indice numit ROBOR, care reprezintă dobânda medie cu care băncile își împrumută între ele bani. Acest indice a urcat miercuri la 3,43 (la împrumuturile cu scanță de 6 luni), de la 3,37 cât fusese cu o zi înainte). De asemenea, ROBOR (la 3 luni) a urcat de la 3,23 la 3,29. Să mai spunem că sunt așteptate și alte măsuri de creștere a dobânzii de referință a BNR pe parcursul acestui an, până la nivelul de 3,5-4% (acum e 2,5%).







Decizia de miercuri a BNR va afecta atât ratele la credit cât și recompensa dată pentru depozitele bancare.







În cazul cardurilor de credit (unde dobânzile anuale efective din piață variază între 14,9-35%), decizia de ieri a BNR va însemna scumpirea dobânzii pe care banca o percepe la utilizarea banilor. Dacă ești posesorul unui asemenea card și ai datorii la el, ar fi bine să ți le stingi cât mai repede, pentru că, cu cât va crește BNR dobânda cheie de acum încolo, cu atât vei avea mai mult de suferit în viitor.







Deși BNR a scumpit banii, majorând dobânda de referință, această majorare nu se transferă imediat în ratele pe care le avem la bănci. Actualizarea dobânzilor bancare are loc în general trimestrial, depinzând de la bancă la bancă și de detaliile fiecărui contract de credit, după cum au declarat pentru HotNews reprezentanții mai multor instituții financiare, care ne-au transmis și exemple de calcul.





ING Bank: modificarea dobânzii cheie nu se transferă imediat asupra ROBOR sau IRCC / Pentru IRCC poate fi o corecție întârziată cu circa trei luni

Bancherii din ING Bank ne-au transmis de asemenea că în cazul creditelor acordate persoanelor fizice, indicii care intră în compunerea dobânzii finale sunt ROBOR sau IRCC, în funcție de legislația aplicabilă la data acordării creditului. Indicii amintiți sunt diferiți față de dobânda cheie. Astfel, modificarea dobânzii cheie nu se transferă imediat asupra acestor indici. Totuși, în timp, variațiile în dobânda cheie se reflectă și asupra indicilor utilizați pentru compunerea dobânzilor variabile pentru credite.



Dobânda de referință reprezintă unul dintre instrumentele aflate la dispoziția băncii centrale pentru implementarea politicii monetare, iar modificările acesteia se translatează și în dinamica prețurilor din piață bancară.



Spre deosebire de ROBOR, pentru IRCC poate fi o corecție mai întârziată cu circa trei luni, ca urmare a modului de preluare a acestui indice ca valoare în contractele de credit.

În cazul creditelor existente, dobânzile se modifică în funcție de tipul de indice care intră în compoziția dobânzii, ROBOR sau IRCC. De exemplu, persoanele care au luat un credit înainte de Mai 2019 au în contractele de credit indicele de referință ROBOR. Astfel, dobânda la credit este sub forma ROBOR + marja fixă a băncii.



Deși marja băncii este fixă și nu fluctuează, ROBOR 3M este actualizat în contractele de credit la 3 luni, 6 luni sau alte termene conform contractelor de credit.



Ca atare, clienții care vor avea actualizarea în luna februarie vor avea un ROBOR ce conține evoluția ROBOR a lunilor noiembrie, decembrie și ianuarie. În cazul creditelor noi, fie că vorbim despre dobândă fixă sau variabilă, modificarea indicilor de piață reflectă o dinamică nouă a pieței. Prin urmare, costul banilor este diferit, situație în care și costul împrumuturilor se poate modifica.



ROBOR a fluctuat destul de mult în trecut și sunt cazuri de clienți care încă nu resimt o creștere dacă compară cu momentul achiziției creditului. Asta pentru că ROBOR3M a fost chiar mai sus în momentul achiziției, de exemplu dacă au luat creditul în 2012.











Raiffeisen Bank: efectul va fi vizibil după următoarea data de resetare, respectiv 1 aprilie/1 iulie/1 octombrie





La Raiffeisen Bank, începând din mai 2019, indicele de referință aplicabil este IRCC (Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor); în consecință, dobânda la credite va fi influențată de creșterea valorii indicelui, dar efectul va fi vizibil după următoarea data de resetare, respectiv 1 aprilie/1 iulie/1 octombrie.







Prin urmare, o eventuala crestere a ratelor la credite se poate resimti la un anumit interval de timp, in functie de datele de modificare ale valorilor IRCC.

Dacă luăm ca exemplu un împrumut ipotecar de 300.000 lei luat pe 25 de ani anul trecut și unul similar, luat acum 10 ani de pildă, variatia medie a ratelor este de sub 3%, similara in ambele cazuri. Simularile au fost facute pornind de la cresterea mentionata de 0,25 a RPM-ului; punctual, la creditele la care faceti referire, cresterea ratei lunare nu depaseste valoarea de 50 de lei, la ambele.





.



Pentru creditele de consum, oferta bancii este nemodificata fata de anul trecut, iar creditele imobiliare cu dobanda fixa vor beneficia de o dobanda promotionala incepand din data de 9 februarie, timp de 3 luni”, spune Catalin Munteanu, director executiv pentru aria de clienti persoane fizice la Raiffeisen Bank, care a tinut sa sublinieze ca viitoarele cresteri de dobanda vor fi resimtite de clienti gradual.



“Ratele dobanzii la creditele in lei ar urma sa creasca pe parcursul acestui an, iar la persoanele fizice cresterea va fi una lenta. De exemplu, in cazul creditelor populatiei IRCC din trimestrul curent ia in calcul valorile ratelor dobanzii pe termen foarte scurt din piata monetara din urma cu 2 trimestre, ajustandu-se astfel, lent. Cert e ca cresterea valorii indicilor va fi simtita de clienti gradual, pe parcursul anului. Marja de dobanda la Raiffeisen Bank este fixa pe toata durata creditului, fiind cea stablita prin contract”.

BCR: În ceea ce privește creditele cu dobândă variabilă, nu ne așteptăm la majorări semnificative ale marjelor





O importanță mare în componența ratelor de dobandă o reprezintă și evoluția ratelor de dobândă pe piața monetară și evoluția randamentelor titlurilor de stat, unde s-au înregistrat creșteri în ultima perioadă.





În ceea ce privește dobânzile fixe, acestea sunt influențate de evoluția ratelor de dobandă de pe piața monetară și a randamentelor titlurilor de stat, unde s-a putut observa un trend crescător încă din a doua parte a anului trecut și ne putem astepta la creșteri, în decursul lui 2022, în trend cu evoluția acestor indicatori. În ceea ce privește creditele cu dobândă variabilă, nu ne așteptăm la majorări semnificative ale marjelor, dobânda finala fiind compusă din marjă + IRCC.





Valoarea IRCC aplicabilă contractelor de credit începând cu 1 ianuarie, pentru urmatoarele trei luni, este de 1,17% (se utilizează media din perioada 01.07-2021-30.09.2021, trimestrul 3), în timp ce de la 1 aprilie aceasta se va majora până la valoarea de 1.86% (media din perioada 01.10.2021-31.12.2021), au transmis reprezentanții BCR.





De exemplu, in cazul unui credit imobiliar acordat cu dobanda variabila, in valoare initiala de 350,000 lei, acordat pe o perioada de 30 ani, rata lunara va creste cu 9%, ca urmare a majorarii indicelui IRCC de la 1.17% la 1.86%, respectiv de la 1.556 lei la 1.693 lei.”, se arata in raspunsul primit de Conso.ro din partea BCR

OTP Bank: Actualizarea dobânzilor la creditele persoanelor fizice nu are loc imediat ca efect al modificării ratei dobanzii cheie





O soluție poate fi refinanțarea





Dacă aveți mai multe credite, poate că ”adunarea” lor sub o singură umbrelă, cu o rată mai mică decat suma ratelor pe care le plătiți acum, poate fi o soluție.







: De asemenea, dacă sunteți pe punctul de a lua un împrumut pentru locuință, puneți-vă câteva întrebări înainte de a semna cu banca, recomandă Roxana Cristea, Lending Tribe Lead în cadrul ING Bank, într-o discuție cu HotNews.ro



o Ce taxe, comisioane trebuie să plătesc înainte de a mi se acorda creditul?



o Ce rată lunară, incluzând dobândă și comisioane, prime de asigurări voi avea de plătit?



o Caut stabilitate, predictibilitate, aș vrea să plătesc lunar aceeași rată o perioadă de câțiva ani? Prefer o dobândă fixă sau variabilă?



o Care este avansul necesar, contribuția mea la achiziția casei?



o Ce reputație are banca? Cum răspunde în cazul în care aș întâmpina dificultăți la plata ratelor lunare?



o Am la dispoziție instrumente din partea băncii care îmi vor ușura automat viața după semnarea contractului? Ex: plata online recurentă, plăți în avans direct din aplicația de internet banking etc. Cât de ușor de folisit sunt acestea?



o DAE este o referință bună de comparație, însă de cele mai multe ori este mai relevant să compari rata lunară a creditului cu tot ce include și ce taxe, comisioane sunt de plătit înainte de acordare.











Ratele dobânzilor de referință sunt utilizate pe larg de persoane fizice și firme la nivelul întregului sistem economic.De exemplu, băncile le utilizează atunci când acordă împrumuturi clienților persoane fizice sau companii.O bancă ar putea accepta să împrumute bani unei companii la o rată a dobânzii convenită, stabilită la o anumită rată a dobânzii de referință plus 2%, ceea ce înseamnă că respectiva companie ar plăti o dobândă cu 2% superioară ratei de referință actuale. Așadar, costul împrumutului crește dacă rata dobânzii de referință se majorează și scade dacă rata dobânzii de referință se reduce. În acest caz, rata dobânzii de referință poate constitui o referință fiabilă, independentă și relativ simplă pentru toate părțile implicate.Companiile pot utiliza ratele dobânzilor de referință pentru a evalua poziții bilanțiere; cu alte cuvinte, aceste rate permit unui contabil să calculeze mai ușor care este, în ultimă instanță, valoarea companiei (mai exact, a activelor financiare pe care aceasta le deține).Alte utilizări ale ratelor dobânzilor de referință includ: calcularea penalităților pentru descoperirile de cont aferente conturilor de numerar, calcularea dobânzilor pentru unele depozite ale persoanelor fizice și acordul privind dobânzile la credite ipotecare și împrumuturi pe segmentul de retail.