FINANTE - BANCI Joi, 17 Februarie 2022, 06:55

Florin Barbuta • HotNews.ro

La prima vedere, un test de personalitate pare o pierdere de vreme. În practică, mare grijă la ce completați dacă vi se cere asta în urma unui interviu pentru un job, mai ales dacă vreți să scăpați mai repede de el. În multe cazuri, contează mai mult decât ceea ce știi să faci. Adrian a aflat chiar recent că va fi nevoit să completeze un astfel de test, dar în final a decis să nu o facă. HotNews.ro a discutat cu un expert în resurse umane pe această temă, adică de ce folosesc companiile așa ceva și cât de importante sunt.

Munca la birou Foto: DreamsTime

Pe scurt:

Din documentarul "Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests" reiese că unele persoane din SUA nu-și pot găsi de muncă din cauza testelor de personalitate completate

Completarea testelor de personalitate sunt cerute și în România de unele companii

Leonard Rizoiu (expert în HR): Ele nu sunt eliminatorii. Ne oferă o radiografie a ceea ce înseamnă personalitatea omului.

"De ce facem lucrul acesta? Pentru simplul fapt în care noi identificăm abilitățile pe care le are omul, cu poziția, rolul pe care îl avem în cadrul organizației noastre"

Nu se poate minți în testele de personalitate pentru că acestea au chei de verificare prin care îți dai seama dacă omul a vrut să exagereze sau dacă a vrut să mintă

Recomandați completarea acestor teste? Răspuns: "Depinde de valorile companiei. Nici nu, nici da"

"Dacă tu ești orientat spre zona creativă, marketing, scriitor, pictor și vrei să te duci într-un rol de analist date, nu are nicio legătură. Absolut niciuna, dar asta nu înseamnă că ai picat"

"Testul de personalitate reflectă oglinda, acea abilităților și a cercului de interese pe care tu îl ai"

Un interviu și un test de personalitate: un lucru nou pentru Adrian, ce i-a amintit de „Persona”, documentar văzut recent

Adrian (în jur de 40 de ani) a aplicat recent pentru un loc de muncă la o companie din zona financiară. Are deja un loc de muncă (în același domeniu dar pe un alt post), dar simte că s-a plafonat și vrea o schimbare.

*Povestea este reală, doar numele este diferit

Zilele trecute a aplicat pentru un job pe una dintre cunoscutele platforme de recrutare și recent a fost sunat de domnișoară de la compania la care aplicase. L-a întrebat dacă poate să susțină un interviu online. Au stabilit o oră și ziua și totul părea un lucru banal.

A venit ziua interviului, s-a logat pe link-ul primit și se afla în fața a două persoane, cea care l-a sunat (de la HR) și încă o persoană ce s-a recomandat a fi șefa de la departamentul care își caută angajați.

Au început să vorbească: întrebări, răspunsuri, etc. Interviu clasic. Totul era banal, chiar plictisitor, până la final când a fost informat că va trebui să completeze un test.

„Un test pe domeniul meu, adică ceea ce știu să fac? Îl fac acum dacă e, să nu pierdem timp”, gândea el.

Când a cerut detalii, i s-a spus (a citat din memorie): „Este un test la care nu există răspuns greșit. Îl vei face pe platforma companiei noastre. Rugămintea este să nu analizezi întrebările. Să răspunzi repede. Să îți faci timp, să fii singur, și să răspunzi. Îți trimit link-ul.”

Andrei spune că i s-a părut ciudat. Și-a adus aminte de ceva: există un documentar pe temă („Persona”) care arată că sunt persoane care nu-și pot găsi de muncă din cauza acestui tip de testare. Nu credea că există teste de personalitate și în România în procesul de recrutare. A avut câteva job-uri în trecut, dar niciodată un astfel de test.

A încercat să afle cine se uită peste rezultat, dar acea șefă „a început să se bâlbâie, ba că ea, ba că cineva de la HR, ba că eu dacă fac cerere”.

"Nu spun că atunci când le-am întrebat de salariu mi-au zis că nu știu. Ce răspuns e ăsta?", amintește Adrian.

I-a sosit pe email un link, în care pare că i-a fost creat un cont pe o platformă (adresa de email și parola) ce pare a nu avea legătură cu compania care l-a intervievat. Link-ul duce pe un alt site.

„N-am completat. Nu completez așa ceva din principiu. Nu are nicio legătură cu munca, cu domeniul, cu ce știu să fac etc. Cred că ei caută altceva. N-am timp de lucruri dintr-astea. Pas. Dacă era un post de conducere, da, înțelegeam și completam. Aș fi preferat să-mi spună de dinainte despre ce este vorba, nu să pierd o oră cu interviul. Am pierdut și eu și ele”, a spus Adrian.

Specialist în HR despre testele de personalitate și dacă recomandă completarea acestora: „Nici nu, nici da”

HotNews.ro a discutat pe tema acestor teste cu Leonard Rizoiu, managing partner LeoHr.

Leonard Rizoiu: Există teste de personalitate pe care le folosim în procesul de selecție și recrutare. Ele nu sunt eliminatorii. Ele doar ne oferă o radiografie a ceea ce înseamnă personalitatea omului.

De ce facem lucrul acesta? Pentru simplul fapt în care noi identificăm abilitățile pe care le are omul, cu poziția, rolul pe care îl avem în cadrul organizației noastre. Dacă noi avem nevoie de o persoană expusă oamenilor, care trebuie să aibă un nivel de sociabilitate foarte mare, un test de personalitate ne spune asta.

Dacă avem un post în care avem nevoie de o persoană extrem de atentă la detalii, la cifre, auditor, de exemplu, un test de personalitate ne indică acest fapt. Ne indică dacă omul are abilitățile native pentru a ocupa rolul respectiv.

Testele de personalitate sunt folosite. Nu sunt eliminatorii.

Reporter: Mi-ați spus pe deoparte că nu sunt eliminatorii, dar pe de altă parte că dacă nu se pupă personalitatea cu job-ul pe care și-l dorește și pe care poate e bun, până la urmă nu obține job-ul, nu?

Leonard Rizoiu: Job-ul se obține în cadrul unor interviuri și decizia finală este luată de către un recrutor sau de către responsabilul poziției respective, nu neapărat de test. Adică nu se dă un test și vedem dacă mai mergem sau nu mai departe cu el. Există interviu plus test.

Din testul de personalitate se văd aceste abilități. Este predictibilitate acolo. Este un test de personalitate. Ne indică personalitatea noastră și noi vedem dacă se potrivește sau nu cu poziția pe care o avem.

În cadrul interviului vedem cât de mult se potrivește sau nu.

Abia apoi, după interviu, se ia decizia.

Reporter: Dar poate acea persoană să mintă în acel test de personalitate?

Leonard Rizoiu: Nu. Toate testele de personalitate au chei de verificare prin care îți dai seama dacă omul a vrut să exagereze sau dacă a vrut să mintă în testul respectiv.

Reporter: Dvs. sunteți un susținător al acestui tip de teste?

Leonard Rizoiu: Noi facem recrutare pentru clienții noștri. Jumătate dintre clienți folosesc testele, jumătate nu. În cadrul companiei pe care eu o coordonez, nu folosesc testele de personalitate.

Sunt companii care le folosesc și companii care nu.

Mai sunt cazuri în care în cadrul aceleiași companii sunt roluri în care se dau testele de personalitate și roluri în care nu se dau. Nu există o regulă, nu există un standard. Nu există obligativitatea de a lua o decizie în funcție de test. Nu sunt eliminatorii. Hiring managerul este tot un om și poate fi subiectiv sau să fie extrem de încântat de omul pe care îl are în față, dar totuși nu are nimic palpabil, nimic științific efectiv în mână.

Reporter: Să presupunem că dvs. doriți să vă angajați undeva, iar după interviu vi se spune să completați testul. Ați face asta?

Leonard Rizoiu: Eu, personal, fac testele de personalitate o dată la 1 an și jumătate, doi maxim. Îl folosesc pentru a mă dezvolta, pentru a vedea unde am de lucrat, ce trebuie să îmbunătățesc, sau potrivirea pe care o am cu echipa mea, pentru a vedea locurile în care am de lucru, în zona de atenție la detalii, feedback, lucruri pe care ți le evidențiază un test.

În cazul în care ești deja angajat într-o companie și urmează să ai un plan de dezvoltare sau un plan de carieră, în asemenea chestii este foarte important.

Departamentul de resurse umane vede exact care sunt abilitățile care trebuiesc îmbunătățite sau lucrate astfel încât să faci performanță în job-ul respectiv.

Reporter: Întrebarea era alta. Dvs. le faceți personal. Dar dacă ați fi lucrat pentru o companie și vi s-ar fi cerut să completați, ați fi făcut-o?

Leonard Rizoiu: Înainte de a fi antreprenor am fost angajat. Am completat tot ce mi-au trimis companiile de recrutare, fie că au fost la Paris, Milano, am lucrat pentru companii franceze într-o poziție managerială. Eu personal le-am dat. Nu am avut niciodată nimic împotrivă. Și eu, ca om, dacă vreau să mă duc într-o companie, vreau să știu dacă mă potrivesc cu companie respectivă. Dacă valorile ei sunt diferite de valorile mele atunci va fi un job greu. Îmi va fi greu să mă duc în fiecare zi și să joc teatru sau să fiu altceva decât sunt eu.

În special companiile multinaționale folosesc aceste baterii de teste. Este sunt foarte bune, foarte predictive. Nu sunt eliminatorii. Și eu mi-l fac și văd diferențe de gândire, de personalitate pentru că îmbătrânim, suntem mai atenți la alte lucruri decât eram la 20 și ceva de ani.

Reporter: Practic recomandați completarea acestor teste?

Leonard Rizoiu: Depinde de valorile companiei. Nici nu, nici da.

Întotdeauna au fost cu clienți care au spus: Nu, noi nu completăm teste.

Atunci facem recrutarea fără acele teste.

Clienții care au zis că în procesul de recrutare vor și includerea unor teste de personalitate X, Y, Z, atunci le includem.

Eu lucrez în recrutare de 20 de ani. Niciodată în 20 de ani nu a fost eliminat în procesul de recrutare sau nu a mai fost angajat pentru că a ieșit testul... Nu poți să-l pici sau să-l iei. Testul ăsta de personalitate se face în funcție de rol. Dacă avem un rol de director de vânzări, atunci OK. Ce trebuie să facă directorul de vânzări?

Să fie persuasiv, să aibă disponibilitate de a vorbi cu oamenii, să poată poată să aibă abilități de negociere. Avem un candidat. Îl mapăm: care este potrivirea cu rolul respectiv.

Testul de personalitate reflectă oglinda, acea abilităților și a cercului de interese pe care tu îl ai.

Reporter: Abilități soft, nu?

Leonard Rizoiu: Numai soft.

Dacă tu ești orientat spre zona creativă, marketing, scriitor, pictor și vrei să te duci într-un rol de analist date, nu are nicio legătură. Absolut niciuna, dar asta nu înseamnă că ai picat. Asta înseamnă că omul care te va vedea la interviu știe că tu ești mai degrabă îndreptat spre zona de marketing și nu spre zona de cifre, data base și analize.

Eu nu spun nici da, nici nu. În mod real se folosesc testele acestea. Companiile multinaționale le folosesc. Cred că în proporție de 80-90% dintre proiectele de recrutare pe care noi le avem la companiile multinaționale folosesc aceste teste.

Aceste teste au intrat în zona de ONG-uri. Nu aplici la niciun job de ONG-uri fără să ai teste de personalitate și, mai mult, și în zona de public. Eu am văzut anunțuri în care era stipulat procesul de recrutare care avea una dintre etape, pe lângă dosar, concurs și completarea unui test de personalitate.