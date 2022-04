FINANTE - BANCI Luni, 11 Aprilie 2022, 15:53

Florin Barbuta • HotNews.ro

​Statul va putea aplica o cotă zero (0%) de TVA la anumite produse, conform unei directive europene. Totuși, rămâne de văzut dacă în contextul acesta inflaționist, Guvernul sau Parlamentul vor lua o astfel de măsură.

TVA Foto: DreamsTime

“Directiva de TVA spunea până acum că nu putem avea mai mult de 2 cote reduse și că nu poate fi mai mică de 5%. Totuși, existau state membre care au obținut derogări în perioade anterioare aderării României și aveau inclusiv cota 0 (zero), de exemplu pentru alimente. În prezent noi avem 9% cu posibilitatea de a o reduce la minim 5%”, a declarat Costin Manta, partener asociat EY România.

Potrivit acestuia, prin modificarea directivei, UE oferă posibilitatea tuturor statelor de a beneficia de toate potențialele excepții obținute de alte state doar pentru ele.

“În măsura în care mediul politic va dori se vor putea reduce cotele de TVA sub ce avem în prezent (9%) și sub 5% cât este pentru alimente BIO. Putem avea inclusiv cota 0 (zero). Evident, la cota zero, statul va colecta zero”, a afirmat el.

Această directivă ne permite să scădem și mai mult, chiar și temporar, cotele de TVA. Această modificare vedem că încearcă să lovească și pe alte paliere: cote reduse și pentru panouri fotovoltaice.

Pentru combustibilii fosili se poate introduce o cotă redusă, dar aceasta va fi eliminată începând cu 2030. Și accesul la internet va putea fi supus cotei reduse.

24 de produse vor putea avea cota minimă de 5% și 7 pot avea cota zero.

O reducere de TVA nu înseamnă că se va vedea în aceeași măsură la raft

„Când crește TVA, evident se vede la preț. Te duci supermarket, a fost 3 lei, devine 3,2 lei pentru că a crescut TVA de la X% la Y%. În mod normal se păstrează proporția”, a precizat Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă Fiscală şi Juridică din cadrul companiei de consultanţă EY.

La scăderea de TVA, efectul nu este așa de clar. Am văzut inclusiv la turele anterioare. Unii au scăzut mai puțin.

Unii au încercat să profite de această situație și nu au redus prețurile proporțional.

“Dacă gândim acest intrument ca fiind anti-inflaționist, să reducem prețurile, iar statul să colecteze mai puțin, s-ar putea ca o parte din bani să ajungă în buzunarul contribuabilului, dar nu toți. Există o asimetrie între creșterea de TVA și reducerea de TVA. Creșterea e clar că se duce la bugetul de stat, dar scăderea se duce parțial și la vânzător”, a mai afirmat Milcev.

